Ο Δείκτης κύκλου εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (31,9%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (19,1%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (8,5%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (1,1%).



Πηγή:Cystat

Turnover value Index of services: 1st quarter 2023

The turnover value Index during the first quarter of 2023 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (31,9%), of administrative and support service activities (19,1%), of professional, scientific and technical activities (8,5%) and of information and communication (1,1%) compared to the corresponding quarter of 2022.

Source:Cystat

Ο Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2023 έφτασε στις 140,1 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση 11,5%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 16,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.



Τον Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2023 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων κατά 0,2% και της μεταποίησης επίσης κατά 0,2%. Στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών σημειώθηκε μείωση 0,6%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (28,9%), των μεταλλείων και λατομείων (17,9%) και της μεταποίησης (7,2%) και μείωση στον τομέα της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 10,2%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2023 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (18,2%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (9,1%), στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών (8,8%), στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (7,4%) και στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (5,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-2,0%).

Πηγή:Cystat

Index of industrial output prices: April 2023

The Index of industrial output prices for April 2023 reached 140,1 units (base 2015=100), recording an increase of 0,1% compared to March 2023. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded an increase of 11,5%. For the period January-April 2023, the index showed an increase of 16,1% compared to the corresponding period of 2022.

In April 2023 compared to March 2023, the index remained stable in the sector of electricity supply, while it showed a rise in the sectors of mining and quarrying by 0,2% and manufacturing also by 0,2%. In the sector of water supply and materials recovery the index recorded a decrease of 0,6%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of electricity supply (28,9%), mining and quarrying (17,9%) and manufacturing (7,2%) and a decrease in the sector of water supply and materials recovery by 10,2%.

By division of economic activity in manufacturing, in April 2023 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of other non-metallic mineral products (18,2%), the manufacture of paper and paper products and printing (9,1%), the manufacture of food products and beverages (8,8%), the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (7,4%) and the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (5,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-2,0%).

Source:Cystat

Δημοσιονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Απρίλιος 2023