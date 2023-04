ARTICLE

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2023

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €363,0 εκ. (1,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €208,3 εκ. (0,8% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022.



ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €117,4 εκ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €1.573,9 εκ. σε σύγκριση με €1.456,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €54,0 εκ. (+9,1%) και ανήλθαν στα €645,3 εκ. σε σύγκριση με €591,3 εκ. το 2022. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €44,3 εκ. (+9,4%) και ανήλθαν στα €517,4 εκ. σε σύγκριση με €473,1 εκ. το 2022. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €18,5 εκ. (+13,5%) και ανήλθε στα €155,6 εκ. σε σύγκριση με €137,1 εκ. το 2022. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €9,9 εκ. (+75,0%) και ανήλθαν στα €23,1 εκ. σε σύγκριση με €13,2 εκ. το 2022.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €44,6 εκ. (+81,7%) και ανήλθε στα €99,2 εκ. σε σύγκριση με €54,6 εκ. το 2022. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €45,0 εκ. και ανήλθαν στα €84,5 εκ. σε σύγκριση με €39,5 εκ. το 2022 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €0,4 εκ. (-2,6%) και περιορίστηκαν στα €14,7 εκ. σε σύγκριση με €15,1 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €46,8 εκ. (-44,1%) και περιορίστηκαν στα €59,3 εκ. σε σύγκριση με €106,1 εκ. το 2022. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €7,2 εκ. (-8,8%) και περιορίστηκαν στα €74,0 εκ. σε σύγκριση με €81,2 εκ. το 2022.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 αυξήθηκαν κατά €272,1 εκ. (+16,3%) και ανήλθαν στα €1.936,9 εκ. σε σύγκριση με €1.664,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €133,4 εκ. (+24,4%) και ανήλθαν στα €678,9 εκ. σε σύγκριση με €545,5 εκ. το 2022, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €108,4 εκ. (+30,1%) και ανήλθαν στα €468,3 εκ. σε σύγκριση με €359,9 εκ. το 2022. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €110,9 εκ. (+23,1%) και ανήλθαν στα €591,3 εκ. σε σύγκριση με €480,4 εκ. το 2022. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €27,6 εκ. (+5,5%) και ανήλθαν στα €526,8 εκ. σε σύγκριση με €499,2 εκ. το 2022. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €4,2 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €93,2 εκ. σε σύγκριση με €89,0 εκ. το 2022. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €0,5 εκ. (+14,7%) και ανήλθαν στα €3,9 εκ. σε σύγκριση με €3,4 εκ. το 2022.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €4,2 εκ. (-13,1%) και περιορίστηκαν στα €27,8 εκ. σε σύγκριση με €32,0 εκ. το 2022. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €0,3 εκ. (-2,0%) και περιορίστηκαν στα €15,0 εκ. σε σύγκριση με €15,3 εκ. το 2022.

Πηγή:Cystat

Fiscal Accounts of General Government: January-February 2023

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €363,0 mn (1,3% of GDP) for the period of January-February 2023, as compared to a surplus of €208,3 mn (0,8% of GDP) that was recorded during the period of January-February 2022.

EXPENDITURE

During the period of January-February 2023, total expenditure increased by €117,4 mn (+8,1%) and amounted to €1.573,9 mn, compared to €1.456,6 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, social benefits increased by €54,0 mn (+9,1%) and amounted to €645,3 mn, compared to €591,3 mn in 2022. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €44,3 mn (+9,4%) and amounted to €517,4 mn, compared to €473,1 mn in 2022. Intermediate consumption increased by €18,5 mn (+13,5%) and amounted to €155,6 mn, compared to €137,1 mn in 2022. Subsidies increased by €9,9 mn (+75,0%) and amounted to €23,1 mn, compared to €13,2 mn in 2022.

The capital account increased by €44,6 mn (+81,7%) and amounted to €99,2 mn, compared to €54,6 mn in 2022. In detail, gross capital formation increased by €45,0 mn and amounted to €84,5 mn, compared to €39,5 mn in 2022 and other capital expenditure decreased by €0,4 mn (-2,6%) to €14,7 mn, from €15,1 mn in 2022.

On the contrary, current transfers decreased by €46,8 mn (-44,1%) to €59,3 mn, from €106,1 mn in 2022. Interest payable decreased by €7,2 mn (-8,8%) to €74,0 mn, from €81,2 mn in 2022.

REVENUE

During the period of January-February 2023, total revenue increased by €272,1 mn (+16,3%) and amounted to €1.936,9 mn, compared to €1.664,8 mn in the corresponding period of 2022.

In detail, taxes on production and imports increased by €133,4 mn (+24,4%) and amounted to €678,9 mn, compared to €545,5 mn in 2022, of which net VAT revenue increased by €108,4 mn (+30,1%) and amounted to €468,3 mn, compared to €359,9 mn in 2022. Revenue from taxes on income and wealth increased by €110,9 mn (+23,1%) and amounted to €591,3 mn, compared to €480,4 mn in 2022. Social contributions increased by €27,6 mn (+5,5%) and amounted to €526,8 mn, compared to €499,2 mn in 2022. Revenue from the sale of goods and services increased by €4,2 mn (+4,7%) and amounted to €93,2 mn, compared to €89,0 mn in 2022. Capital transfers increased by €0,5 mn (+14,7%) and amounted to €3,9 mn, compared to €3,4 mn in 2022.

On the contrary, current transfers decreased by €4,2 mn (-13,1%) to €27,8 mn, from €32,0 mn in 2022. Property income decreased by €0,3 mn (-2,0%) to €15,0 mn, from €15,3 mn in 2022.

Source:Cystat

