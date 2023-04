Το κοινό ενημερώνεται ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα διευθέτησης ραντεβού για υποβολή αιτήσεων καταργείται και όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί από τις 20 Μαρτίου 2023 και μετά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ακυρώνονται.



Για εξυπηρέτηση στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία το κοινό ενημερώνεται ότι από τις 20 Μαρτίου 2023 μπορεί να προσέρχεται χωρίς ραντεβού, εκτός από τις πιο κάτω κατηγορίες αδειών όπου εφαρμόζονται ειδικές διευθετήσεις:

Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων - Ναυτιλιακές εταιρείες - Ενδοεταιρικά μετατιθέμενοι Ψηφιακοί νομάδες - Start – up visa:

Από τις 20 Μαρτίου 2023 τα ραντεβού επαναπρογραμματίζονται ως ακολούθως:

(α) Για πρώτη εγγραφή των πρώτων υπαλλήλων νέων εταιρειών που εντάσσονται στο μητρώο ξένων εταιρειών από τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας η εξυπηρέτηση θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

(β) Για τις υπόλοιπες αιτήσεις θα υπάρχουν προκαθορισμένα σταθερά εβδομαδιαία ραντεβού για συγκεκριμένους παρόχους βάσει όγκου και συχνότητας υποβολής αιτήσεων.

(γ) Μικρότερα γραφεία και ιδιώτες θα εξυπηρετούνται καθημερινά κατά σειρά προτεραιότητας χωρίς ραντεβού.

Άδειες Μετανάστευσης (Α- ΣΤ) - Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2 - Επί μακρόν διαμένοντες:

Όσα ραντεβού έχουν διευθετηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέχρι τις 19 Μαΐου 2023 παραμένουν σε ισχύ.

Για διευθέτηση νέων ραντεβού ή αλλαγές στα υφιστάμενα ραντεβού το κοινό καλείται να αποστέλλει email ως ακολούθως:

(α) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Α – ΣΤ: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

(β) Για τις Άδειες Μετανάστευσης Καν.6.2: aevangelou@crmd.moi.gov.cy και hdamianou@crmd.moi.gov.cy

(γ) Για επί μακρόν διαμένοντες: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

Σημείο εξυπηρέτησης φοιτητών / εκπαιδευτικών ιδρυμάτων:

Διευθέτηση ραντεβού μέσω τηλεφώνου στο 22308630 ή μέσω email στο sgrigoriou@crmd.moi.gov.cy

Πηγή:Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Civil Registry and Migration Department appointments– Abolition of the electronic appointment booking platform

The public is informed that the electronic platform for arranging appointments for the submission of applications is abolished and any appointments arranged from 20 March 2023 onwards through the electronic platform are canceled.

For service at the Civil Registry and Migration Department in Nicosia , the public is informed that as of 20 March 2023 they can arrive without an appointment, except for the following categories of permits where special arrangements apply:

Foreign Interest Companies - Shipping companies - Intra-corporate transferees Digital nomads - Start – up visa:

As of 20 March 2023, appointments are rescheduled as follows:

(a) For the first registration of the first employees of new companies included in the register of foreign companies by the Business Facilitation Unit of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, the service will be conducted in order of priority without an appointment.

(b) For the rest of the applications, there will be predetermined fixed weekly appointments for specific providers based on the volume and frequency of applications.

(c) Smaller offices and individuals will be served daily on a first-come, first-served basis without an appointment.

Immigration Permits (A- F) - Immigration Permits Regulation 6.2 - Long-term residents:

Any appointments arranged through the online platform until 19 May 2023 remain valid.

To arrange new appointments or changes to existing appointments, the public is invited to send an email as follows:

(a) For Immigration Permits A – F: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

(b) For Immigration Permits Reg.6.2: aevangelou@crmd.moi.gov.cy and hdamianou@crmd.moi.gov.cy

(c) For long-term residents: mageorgiou@crmd.moi.gov.cy

Student / educational institutions service point:

Arrange an appointment by phone at 22308630 or by email at sgrigoriou@crmd.moi.gov.cy

Source:Civil Registry and Migration Department