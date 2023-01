Οι αφίξεις τουριστών τον Δεκέμβριο 2022 ανήλθαν σε 110.041 σε σύγκριση με 96.928 τον Δεκέμβριο 2021, σημειώνοντας αύξηση 13,5%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022, οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3.201.080 σε σύγκριση με 1.936.931 την αντίστοιχη περίοδο του 2021, με 631.609 την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2020, καθώς και με 3.976.777 αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019.

Ανάλυση χωρών

Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν η κυριότερη πηγή τουρισμού για τον Δεκέμβριο 2022, αφού αποτέλεσαν το 24,3% (26.708) των συνολικών αφίξεων, οι αφίξεις από το Ισραήλ το 17,1% (18.801), οι αφίξεις από την Ελλάδα το 11,0% (12.055), οι αφίξεις από την Πολωνία το 8,5% (9.316) και οι αφίξεις από τη Γερμανία το 4,5% (4.976).

Σκοπός ταξιδιού

Ο σκοπός ταξιδιού τον Δεκέμβριο 2022 ήταν για ποσοστό 61,9% των τουριστών οι διακοπές, για 27,4% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 10,4% επαγγελματικός. Αντίστοιχα, για τον Δεκέμβριο 2021, ποσοστό 61,5% επισκέφθηκε την Κύπρο για διακοπές, 29,0% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και 9,5% για επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή:Cystat

Tourist arrivals: December 2022

The arrivals of tourists reached 110.041 in December 2022 compared to 96.928 in December 2021, recording an increase of 13,5%.

For the period of January – December 2022, arrivals of tourists totaled 3.201.080 compared to 1.936.931 in the corresponding period of 2021, 631.609 in the period of January – December 2020 and 3.976.777 arrivals in the period of January – December 2019.

Analysis of countries

Arrivals from the United Kingdom were the main source of tourism for December 2022, with a share of 24,3% (26.708) of total arrivals, followed by Israel with 17,1% (18.801), Greece with 11,0% (12.055), Poland with 8,5% (9.316) and Germany with 4,5% (4.976).

Purpose of visit

For a percentage of 61,9% of tourists, the purpose of their trip in December 2022 was holidays, for 27,4% visit to friends and relatives and for 10,4% business. Respectively, in December 2021, 61,5% of tourists visited Cyprus for holidays, 29,0% visited friends or relatives and 9,5% visited Cyprus for business reasons.

Source:Cystat