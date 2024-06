Economics Weekly Alert 21/2024

KPMG has been operating in Cyprus since 1948 and currently employs more than 800 professionals working from 6 offices across the island. It is a member of KPMG International Limited, a global organisation of independent professional services firms providing Audit, Tax and Advisory services. KPMG operates in 143 countries and territories and has approximately 273,000 people working in member firms around the world. Clients look to KPMG for a consistent standard of service based on high-order professional capabilities, industry insight, local knowledge and expertise.

Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ 7)για το έτος 2023, μέχρι 31 Ιουλίου 2024

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, η Δήλωση Παρακράτησης Φόρου και Εισφορών (ΤΦ 7) μπορεί να υποβληθεί μέχρι και την 31η Ιουλίου 2024, χωρίς την επιβολή Διοικητικού Προστίμου.

Μετά την ημερομηνία αυτή, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο Επιβαρύνσεις.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίας | Αρχική Σελίδα (mof.gov.cy)

Submission of Withholding Tax & Contribution Declaration (TF 7) for the year 2023 by 31 July 2024

The Tax Department informs that the Withholding Tax and Contributions Declaration (TF 7) can be submitted until 31 July 2024, without the imposition of an Administrative Fine.

After this date, the charges provided for by the Law will be imposed.

Source: Tax Department | Home Page (mof.gov.cy)

Ανακοίνωση για Μεταφορά Έδρας από Ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τον περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2024 Ν.26(Ι)/2024, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2024, η νομοθεσία που αφορά την μεταφορά έδρας από μία Ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα τροποποιείται και πλέον θα αναφέρεται ως Διασυνοριακή Μετατροπή.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να μελετήσετε την σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (αριθμός εφημερίδα 4986, Παράστημα Πρώτο, σελίδες 87-103).

Πηγή: Κλάδος Εταιρειών, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας (companies.gov.cy)

Announcement for Transfer of Registered Office from a European country to another European country

The Department of the Registrar of Companies and Intellectual Property announces that according to the Companies (Amendment) (No.3) Law of 2024 N.26(I)/2024, which was published in the Official Gazette of the Republic on 15 March 2024, the legislation concerning the transfer of registered office from one European country to another European country is amended and will now be referred to as Cross-border Conversion.

For more information, please read the relevant publication in the Official Gazette of the Republic (newspaper number 4986, Annex One, pages 87-103).

Source: Companies Section, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Απρίλιος 2024

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2024 έφτασε στις 121,6 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2024. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 3,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, ο δείκτης σημείωσε μείωση 3,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Τον Απρίλιο 2024 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2024 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων και της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,3% και της μεταποίησης κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους παρατηρείται αύξηση στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων (1,1%) και μείωση στους τομείς της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 15,3%, της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 3,8% και της μεταποίησης κατά 0,6%.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (4,0%), στην παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (2,6%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (2,2%) και στην παραγωγή κλωστοϋφαντουρικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (1,0%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (-7,8%), στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-3,6%) και στην κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-2,5%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Index of Industrial Output Prices: April 2024

The Index of Industrial Output Prices for April 2024 reached 121,6 units (base 2021=100), recording an increase of 0,1% compared to March 2024. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 3,8%. For the period January-April 2024, the index showed a decrease of 3,6% compared to the corresponding period of 2023.

In April 2024 compared to March 2024, the index remained stable in the sectors of mining and quarrying and electricity supply, while it showed an increase in the sectors of water supply and materials recovery by 2,3% and manufacturing by 0,1%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of mining and quarrying (1,1%) and a decrease in the sectors of electricity supply by 15,3%, water supply and materials recovery by 3,8% and manufacturing by 0,6%.

By division of economic activity in manufacturing, in April 2024 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (4,0%), the manufacture of refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (2,6%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (2,2%) and the manufacture of textiles, wearing apparel and leather products (1,0%), while a decrease was recorded in the manufacture of basic metals and fabricated metal products (-7,8%), the manufacture of paper and paper products and printing (-3,6%) and the manufacture of rubber and plastic products (-2,5%).

Source: Cystat

Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Απρίλιος 2024

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €665,2 εκ. (2,1% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €391,0 εκ. (1,3% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2023.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 αυξήθηκαν κατά €650,3 εκ. (+17,3%) και ανήλθαν στα €4.415,1 εκ. σε σύγκριση με €3.764,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €146,8 εκ. (+10,7%) και ανήλθαν στα €1.525,2 εκ. σε σύγκριση με €1.378,4 εκ. το 2023, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €101,0 εκ. (+10,6%) και ανήλθαν στα €1.050,4 εκ. σε σύγκριση με €949,4 εκ. το 2023. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €161,2 εκ. (+17,5%) και ανήλθαν στα €1.080,7 εκ. σε σύγκριση με €919,5 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €204,8 εκ. (+18,2%) και ανήλθαν στα €1.330,2 εκ. σε σύγκριση με €1.125,4 εκ. το 2023. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €3,1 εκ. (+9,2%) και ανήλθαν στα €36,7 εκ. σε σύγκριση με €33,6 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €26,6 εκ. (+27,1%) και ανήλθαν στα €124,8 εκ. σε σύγκριση με €98,2 εκ. το 2023. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά €91,6 εκ. (+45,0%) και ανήλθαν στα €295,2 εκ. σε σύγκριση με €203,6 εκ. το 2023. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €16,2 εκ. και ανήλθαν στα €22,3 εκ. σε σύγκριση με €6,1 εκ. το 2023.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024 αυξήθηκαν κατά €376,2 εκ. (+11,1%) και ανήλθαν στα €3.749,9 εκ. σε σύγκριση με €3.373,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €25,0 εκ. (+7,3%) και ανήλθε στα €367,4 εκ. σε σύγκριση με €342,4 εκ. το 2023. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €149,0 εκ. (+14,0%) και ανήλθαν στα €1.211,5 εκ. σε σύγκριση με €1.062,5 εκ. το 2023. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €152,7 εκ. (+11,4%) και ανήλθαν στα €1.492,8 εκ. σε σύγκριση με €1.340,1 εκ. το 2023. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €39,6 εκ. (+16,4%) και ανήλθαν στα €280,4 εκ. σε σύγκριση με €240,8 εκ. το 2023. Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €12,1 εκ. (+32,4%) και ανήλθαν στα €49,4 εκ. σε σύγκριση με €37,3 εκ. το 2023. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €37,7 εκ. (+35,9%) και ανήλθαν στα €142,6 εκ. σε σύγκριση με €105,0 εκ. το 2023.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €39,9 εκ. (-16,2%) και περιορίστηκε στα €205,8 εκ. σε σύγκριση με €245,7 εκ. το 2023, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €53,1 εκ. (-24,1%) και περιορίστηκαν στα €167,5 εκ. σε σύγκριση με €220,6 εκ. το 2023 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €13,2 εκ. (+52,6%) και ανήλθαν στα €38,3 εκ. σε σύγκριση με €25,1 εκ. το 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Fiscal Accounts of General Government: January-April 2024

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €665,2 mn (2,1% of GDP) for the period of January-April 2024, as compared to a surplus of €391,0 mn (1,3% of GDP) that was recorded during the period of January-April 2023.

Revenue

During the period of January-April 2024, total revenue increased by €650,3 mn (+17,3%) and amounted to €4.415,1 mn, compared to €3.764,8 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, taxes on production and imports increased by €146,8 mn (+10,7%) and amounted to €1.525,2 mn, compared to €1.378,4 mn in 2023, of which net VAT revenue increased by €101,0 mn (+10,6%) and amounted to €1.050,4 mn, compared to €949,4 mn in 2023. Revenue from taxes on income and wealth increased by €161,2 mn (+17,5%) and amounted to €1.080,7 mn, compared to €919,5 mn in 2023. Social contributions increased by €204,8 mn (+18,2%) and amounted to €1.330,2 mn, compared to €1.125,4 mn in 2023. Property income increased by €3,1 mn (+9,2%) and amounted to €36,7 mn, compared to €33,6 mn in 2023. Current transfers increased by €26,6 mn (+27,1%) and amounted to €124,8 mn, compared to €98,2 mn in 2023. Revenue from the sale of goods and services increased by €91,6 mn (+45,0%) and amounted to €295,2 mn, compared to €203,6 mn in 2023. Capital transfers increased by €16,2 mn and amounted to €22,3 mn, compared to €6,1 mn in 2023.

Expenditure

During the period of January-April 2024, total expenditure increased by €376,2 mn (+11,1%) and amounted to €3.749,9 mn, compared to €3.373,8 mn in the corresponding period of 2023.

In detail, intermediate consumption increased by €25,0 mn (+7,3%) and amounted to €367,4 mn, compared to €342,4 mn in 2023. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €149,0 mn (+14,0%) and amounted to €1.211,5 mn, compared to €1.062,5 mn in 2023. Social benefits increased by €152,7 mn (+11,4%) and amounted to €1.492,8 mn, compared to €1.340,1 mn in 2023. Current transfers increased by €39,6 mn (+16,4%) and amounted to €280,4 mn, compared to €240,8 mn in 2023. Subsidies increased by €12,1 mn (+32,4%) and amounted to €49,4 mn, compared to €37,3 mn in 2023. Interest payable increased by €37,7 mn (+35,9%) and amounted to €142,6 mn, compared to €105,0 mn in 2023.

The capital account decreased by €39,9 mn (-16,2%) to €205,8 mn, from €245,7 mn in 2023, of which gross capital formation decreased by €53,1 mn (-24,1%) to €167,5 mn, from €220,6 mn in 2023 and other capital expenditure increased by €13,2 mn (+52,6%) and amounted to €38,3 mn, compared to €25,1 mn in 2023.

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου Εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Απρίλιος 2024

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Απρίλιο 2024 κατά 6,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 5,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2024, ο Δείκτης Αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 5,7% και ο Δείκτης Όγκου αύξηση 5,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2023.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Turnover Value Index of Retail Trade Except of Motor Vehicles: April 2024

The Turnover Value Index of Retail Trade for April 2024 increased by 6,5% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 5,3% compared to the corresponding month of the previous year.

For the period January-April 2024, the Value Index is estimated to have recorded an increase of 5,7% and the Volume Index an increase of 5,0% compared to the same period of 2023.

Source: Cystat

Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 1ο τρίμηνο 2024

Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 είναι θετικός και υπολογίζεται σε 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023. Μετά τη διόρθωση του ΑΕΠ ως προς τις εποχικές διακυμάνσεις και τις εργάσιμες μέρες, ο ρυθμός ανάπτυξης υπολογίζεται στο 3,4%.

Όσον αφορά την προσέγγιση παραγωγής για τον υπολογισμό του ΑΕΠ, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στους τομείς: "Ξενοδοχεία και Εστιατόρια", "Κατασκευές", "Ενημέρωση και Επικοινωνίες", "Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή μηχανοκινήτων οχημάτων", "Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, Επιδιόρθωση Αγαθών Νοικοκυριών και Άλλες Δραστηριότητες".

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Quarterly National Accounts: 1st quarter 2024

The GDP growth rate in real terms during the first quarter of 2024 is positive and it is estimated at 3,5% over the corresponding quarter of 2023. Based on seasonally and working day adjusted data, GDP growth rate in real terms is estimated at 3,4%.

Regarding the production approach for the estimation of GDP, the positive growth rate is mainly attributed to the sectors: "Hotels and Restaurants", "Construction", "Information and Communication", "Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, "Arts, entertainment and recreation, repair of household goods and other services".

Source: Cystat

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Μάρτιος 2024

Κατά τον μήνα Μάρτιο 2024, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 132,0 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας μείωση 4,4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2024, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάρτιο 2024 ο δείκτης έφτασε τις 130,2 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 1,5% σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023. Μείωση σημειώθηκε επίσης στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 18,4%. Άνοδος παρατηρήθηκε στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 6,7% και των μεταλλείων και λατομείων κατά 1,8%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Industrial Turnover Index: March 2024

In March 2024, the Industrial Turnover Index reached 132,0 units (base 2021=100), recording a decrease of 4,4% compared to March 2023. For the period January – March 2024, the index recorded an increase of 0,8% compared to the corresponding period of the previous year.

In manufacturing, the Industrial Turnover Index for March 2024 reached 130,2 units, recording a decrease of 1,5% compared to March 2023. A decrease was also noted in the electricity supply sector (-18,4%). Increases were recorded in the sectors of water supply and materials recovery (+6,7%) and mining and quarrying (+1,8%).

Source: Cystat

Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Μάης 2024

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2024, έφτασε τα 8.159 άτομα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις, τα οποία δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2024 μειώθηκε στα 10.437 άτομα σε σύγκριση με 10.701 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2023 σημειώθηκε μείωση 2.198 ατόμων ή 21,2% που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, του εμπορίου, των κατασκευών, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, καθώς και σε μείωση που σημειώθηκε στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Registered unemployed: May 2024

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of May 2024, reached 8.159 persons. Based on the seasonally adjusted data that show the trend of unemployment, the number of registered unemployed for May 2024 decreased to 10.437 persons in comparison to 10.701 in the previous month.

In comparison with May 2023, a decrease of 2.198 persons or 21,2% was recorded, attributed mainly to the sectors of financial and insurance activities, trade, construction, accommodation and food service activities, as well as to the decrease recorded for newcomers in the labour market.

Source: Cystat

Στατιστικά Στοιχεία Επιτοκίων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων1 των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Απρίλιο 2024. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2024.

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια καταθέσεων

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 2,16%, σε σύγκριση με 2,24% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο 1,82%, σε σύγκριση με 2,24% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια δανείων

Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 6,43%, σε σύγκριση με 6,19% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 4,70%, σε σύγκριση με 4,75% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,58%, σε σύγκριση με 5,52% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε μείωση στο 5,80%, σε σύγκριση με 5,88% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων2

Τον Απρίλιο του 2024 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €422,6 εκ., σε σύγκριση με €496,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €22,4 εκ. (εκ των οποίων €21,0 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €22,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €20,5 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €123,8 εκ. (εκ των οποίων €90,1 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €119,6 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €86,9 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν μείωση στα €67,5 εκ. (εκ των οποίων €52,4 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €69,3 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €52,2 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα €203,5 εκ. (εκ των οποίων €140,8 εκ. καθαρά νέα δάνεια), σε σύγκριση με €270,8 εκ. τον προηγούμενο μήνα (εκ των οποίων €123,8 εκ. καθαρά νέα δάνεια).

1) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 2013/34, όπως τροποποιήθηκε, της ΕΚΤ, τα στοιχεία επιτοκίων καταρτίζονται ως σταθμικά μέσα επιτόκια (τα οποία είναι ευαίσθητα σε ακραίες τιμές (outliers)).

2) Τα ποσά νέων δανείων περιλαμβάνουν νέες συμβάσεις δανείων καθώς και συμβάσεις οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης κατά τον υπό αναφορά μήνα.

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Κύπρου

Statistics on Interest Rates applied by Monetary Financial Institutions

The Central Bank of Cyprus has today released the statistics on interest rates1 applied by monetary financial institutions in Cyprus on deposits and loans of euro area residents in euro, as well as data regarding volumes (amounts) of new euro denominated loans to euro area residents for the reference month of April 2024. These statistics are included in the May 2024 edition of Monetary and Financial Statistics.

The main developments in interest rates on new deposit and loan contracts, including contracts which were renegotiated, are summarized as follows:

Deposit Rates

The interest rate on deposits from households with an agreed maturity of up to one year recorded a decrease to 2,16%, compared with 2,24% in the previous month.

The corresponding interest rate on deposits from non-financial corporations registered a decrease to 1,82%, compared with 2,24% in the previous month.

Lending Rates

The interest rate on consumer credit increased to 6,43%, compared with 6,19% in the previous month.

The interest rate on loans for house purchase decreased to 4,70%, compared with 4,75% in the previous month.

The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million increased to 5,58%, compared with 5,52% in the previous month. The interest rate on loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered a decrease to 5,80%, compared with 5,88% in the previous month.

Amounts of new loans2

Total new loans recorded a decrease to €422,6 million in April 2024, compared with €496,4 million in the previous month. The main categories of new loans are analysed below:

New loans for consumption increased to €22,4 million (of which €21,0 mil. pure new loans), compared with €22,2 million in the previous month (of which €20,5 mil. pure new loans).

New loans for house purchase recorded an increase to €123,8 million (of which €90,1 mil. pure new loans), compared with €119,6 million in the previous month (of which €86,9 mil. pure new loans).

New loans to non-financial corporations for amounts up to €1 million decreased to €67,5 million (of which €52,4 mil. pure new loans), compared with €69,3 million in the previous month (of which €52,2 mil. pure new loans).

New loans to non-financial corporations for amounts over €1 million registered a decrease to €203,5 million (of which €140,8 mil. pure new loans), compared with €270,8 million in the previous month (of which €123,8 mil. pure new loans).

1) In accordance with the provisions of Regulation 2013/34, as amended, of the European Central Bank, interest rates are calculated as weighted average interest rates, (which are sensitive to outliers).

2) Amounts of new loans include new loan contracts and contracts which were renegotiated within the reference month.

Source: Central Bank of Cyprus

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2024

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2024 αυξήθηκε κατά 0,75 μονάδες και έφτασε στις 117,84 μονάδες σε σύγκριση με 117,09 μονάδες τον Απρίλιο 2024. Ο πληθωρισμός τον Μάιο 2024 αυξήθηκε με ρυθμό 2,7%.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2024, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 2,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Μάιο του 2023 καταγράφηκε στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 10,0%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Γεωργικά Προϊόντα με ποσοστό 6,3%.

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2023, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (6,0%) και Μεταφορές (5,4%) .

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024, η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (1,8%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (5,9%) και Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες (3,7%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2024 σε σχέση με τον Μάϊο του 2023 είχαν οι κατηγορίες Μεταφορές (0,93) και Εστιατόρια και Ξενοδοχεία (0,60).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα είχε η κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,42).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του Μαΐου του 2023 είχαν τα Πετρελαιοειδή (0,91) και οι Υπηρεσίες τροφοδοσίας (0,60).

Τέλος, τα Φρέσκα λαχανικά (0,33) και τα Φρέσκα φρούτα (0,29) είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Consumer Price Index (CPI): May 2024

In May 2024, the Consumer Price Index increased by 0,75 units and reached 117,84 units compared to 117,09 units in April 2024. In May 2024, the inflation increased by 2,7%.

For the period January-May 2024, the CPI increased by 2,0% compared to the corresponding period of the previous year.

As regards the economic origin, the largest positive change when compared to the index of May 2023 was recorded in Petroleum products (10,0%). In comparison to the index of the previous month, the largest change was monitored in Agricultural goods (6,3%).

Analysis of percentage changes

Compared to May 2023, the largest change was monitored in category Restaurants and Hotels (6,0%) and Transport (5,4%).

In comparison to the CPI of the previous month, the largest change was noted in Food and Non-Alcoholic Beverages (1,8%).

For the period January–May 2024, compared to the corresponding period of the previous year, the largest changes were recorded in Restaurants and Hotels (5,9%) and Miscellaneous Goods and Services (3,7%).

Analysis of effects in units

Compared to the Index of May 2023 the categories Transport (0,93) and Restaurants and Hotels (0,60) had the largest positive effect on the change of the CPI.

The largest effect on the change of the CPI compared to the previous month was recorded in in Food and Non-Alcoholic Beverages (0,42).

Petroleum products (0,91) and Catering services (0,60) had the most notable effect on the change of the CPI of May 2024 compared to May 2023.

Finally, Fresh vegetables (0,33) and Fresh fruit (0,29) had the largest effect on the change of the CPI of May 2024 compared to the previous month.

Source: Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.