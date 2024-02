ARTICLE

On 9th of June 2022, the House of Representatives passed amendments to the Companies Law.

The changes are discussed below:

Review instead of audit of financial statements for companies whose net turnover does not exceed €200,000 and the total value of assets does not exceed €500,000.

According to the amendments of the Companies Law, companies may submit their financial statements for review instead of audit, by a statutory auditor or statutory audit firm, according to the International Standard on Review Engagements 2400, when the company's net turnover does not exceed the amount of €200,000 and the total value of the assets without deducting liabilities does not exceed the amount of €500,000.

It is important to note that the Law includes specific exceptions, for example, for companies that are subject to regulation and supervision by certain independent authorities, for parent companies that are required to prepare consolidated financial statements, for subsidiaries whose parent company must prepare consolidated financial statements, and others.

The above is applicable from the 1st of January 2023 and the provisions apply to the financial statements of companies ending 31 December 2022 or any other subsequent date.

More details will be given with the publication of the Law in the Official Gazette of the Republic.

Tτροποποιήσεις στον περί Εταιρειών Νόμο (Αρ.2) του 2022

Στις 9 Ιουνίου 2022, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε Τροποποιήσεις στον νόμο περί Εταιρειών

(Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022.

Οι αλλαγές αναλύονται πιο κάτω:

Επισκόπηση αντί έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων εταιρειών εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών δεν ξεπερνά τις €200.000 και η συνολική αξία του ενεργητικούδενξεπερνάτις €500.000.

Με βάση τις τροποποιήσεις του περί Εταιρειών Νόμου, εταιρείες, αντί του ελέγχου, δύνανται να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, συμφωνάμε το Διεθνές Πρότυπο Ανάθεσης Επισκόπησης 2400, εάν το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις €200.000 και η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού χωρίς να έχουν αφαιρεθεί στοιχεία του παθητικού δεν υπερβαίνουν τις €500.000.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Νόμος καθορίζει διάφορες εξαιρέσεις, όπως για εταιρείες οι οποίες υπόκεινται σε ρύθμιση και εποπτεία από ορισμένες ανεξάρτητες αρχές, για μητρικές εταιρείες που υποχρεούνται να καταρτίσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, θυγατρικές εταιρείες των οποίων η μητρική εταιρεία υποχρεούται να καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, και άλλες.

Τα πιο πάνω θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 και οι διατάξεις εφαρμόζονται για τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου 2022 ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα δοθούν όταν δημοσιευτεί ο Νόμος στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

