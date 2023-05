O Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Φεβρουάριο 2023 έφθασε στις 125,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2022. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023, ο δείκτης παρέμεινε σταθερός σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.



Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 0,9% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (+0,2%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς των μεταλλείων και λατομείων (-2,6%) και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-2,5%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2022 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (+6,7%), κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (+4,8%), παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+4,4%) και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+3,2%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-30,2%), κατασκευής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (-5,2%) και κατασκευής προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (-5,0%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στην ανάκτηση υλικών (+25,2%), στην κατασκευή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (+12,2%) και στα μεταλλεία και λατομεία (+10,5%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-38,2%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (-19,0%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-9,5%).

Πηγή:Cystat

Industrial production Index: February 2023

In February 2023, the industrial production Index reached 125,4 units (base 2015=100), recording an increase of 0,6% compared to February 2022. For the period January – February 2023, the index remained stable compared to the corresponding period of the previous year.

The manufacturing sector registered an increase of 0,9% compared to February 2022. An increase was also observed in the electricity supply sector (+0,2%). Negative changes were observed in the sectors of mining and quarrying (-2,6%) and water supply and materials recovery (-2,5%).

In the manufacturing sector, the most significant positive changes compared to February 2022 were observed in the manufacturing of food products, beverages and tobacco products (+6,7%), machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (+4,8%), refined petroleum products, chemicals and chemical products and pharmaceutical products and preparations (+4,4%) and textiles, wearing apparel and leather products (+3,2%). The most important negative changes were observed in the manufacturing of electronic, optical products and electrical equipment (-30,2%), other non-metallic mineral products (-5,2%) and the manufacturing of rubber and plastic products (-5,0%).

Comparing the rates of change for the period January – February 2023 against the corresponding period of the previous year, the most significant positive changes were observed in materials recovery (+25,2%), manufacturing of other non-metallic mineral products (+12,2%) and mining and quarrying (+10,5%). The most significant negative changes where a decrease in production was observed compared to the period January – February 2022 were those relating to the manufacturing of electronic and optical products and electrical equipment (-38,2%), water collection, treatment and supply (-19,0%) and electricity supply (-9,5%).

Source:Cystat