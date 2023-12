ARTICLE

Du har mulighed for at anmelde hændelsen til politiet via politiets egen hjemmeside: A nmeld en digital krænkelse her

Men hvis man skulle have den opfattelse, at man uden konsekvenser kan benytte sig af Telegram til ulovlig aktivitet, så beviser sagen, at det ikke er tilfældet. For dansk politi efterforsker sagerne og gerningspersonerne bliver fundet og retsforfulgt.

Det er desuden muligt at oprette kanaler via Telegram. Kanaler adskiller sig fra grupper ved at være offentlige, og ved at det udelukkende er ejeren af rummet, der kan dele materiale og beskeder. Andre brugere kan abonnere på en kanal og dermed holde sig opdateret på, hvad der deles på kanalen.

På Telegram er det muligt at oprette private grupper, hvor tre eller flere personer kan skrive sammen. For at få adgang til en gruppe kræver det et invitationslink fra et gruppemedlem. Derfor omtales Telegram-grupperne typisk som lukkede.

Billeddelingen har blandt andet fundet sted via beskedtjenesten Telegram, der ellers har været kendt som notorisk lukket land for politi og myndigheder. Men politiets efterforskning viser nu med al tydelighed, at gerningspersoner, der forsøger at skjule sig på Telegram, heller ikke kan vide sig sikre.

