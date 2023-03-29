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– قضية حققنا فيها نجاح –

من الضروري فهم الآثار القانونية لاخفاء اشياء المسروقة في ضوء القانون المصري… فالفعل الذي يتمثل في اخفاء اشياء المسروقة، سواء لتحقيق مكاسب شخصية أو لمساعدة اللص في التخفى ، يشكل جريمة جنائية خطيرة.. وفي هذا المقال القانوني، سنوضح الإطار القانوني الذي يحيط بإخفاء الاشياء المسروقة في مصر، وسنستعرض أيضاً حالة تم فيها تبرئة المتهم من التهمة.

بموجب القانون المصري، يعد إخفاء الاشياء المسروقة شكلاً من أشكال التواطؤ في جريمة السرقة…حتى لو لم يشارك الفرد في السرقة نفسها، ولكنه أخفى فقط الاشياء المسروقة ، فلا يزال من الممكن تحميله المسؤولية الجنائية. حيث يمكن النظر إلى فعل إخفاء الاشياء المسروقة على أنه عمل متعمد لمساعدة السارق في التهرب من الكشف والمقاضاة.

وتتراوح عقوبة جريمة اخفاء اشياء مسروقة بالحبس مع الشغل من 24 ساعة الى سنتين طبقا لتقدير القاضى حسب خطورة الجريمة ومدى تورط المتهم فيها .. حيث نصت المادة 44 من قانون العقوبات المصري اعلى أن ” كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين “

وفي قضية باشرها مكتبنا، اتُهمت النيابة (ج، أ) بإخفاء اشياء مسروقة بداخل منزله… تمت سرقة البضائع من متجر قريب ، وكان المتهم يشتبه في أنه متواطئ مع اللص…ومع ذلك ، خلال المحاكمة ، تمكن ماهر ميلاد اسكندر المحامى عن المتهم من إثبات أنه لم يكن على علم بطبيعة البضائع المسروقة… وقال اسكندر إن المتهم اشترى البضائع من طرف ثالث ولم يكن لديه سبب للشك في سرقتها… ورأت المحكمة أن المتهم غير مذنب، وقضت بالبراءة.

الهدف من هذا المقال ، يعتبر إخفاء الاشياء المسروقة جريمة جنائية خطيرة بموجب القانون المصري ، ويمكن أن يواجه الأفراد الذين يتورطون في هذا السلوك عقوبات شديدة. ومع ذلك ، كما هو موضح في القضية المذكورة أعلاه ، إذا تمكن المدعى عليه من إثبات أنه لم يكن على علم بالطبيعة المسروقة للبضائع ، فقد يتبرأ .

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول الآثار القانونية لإخفاء البضائع المسروقة ، فالرجاء عدم التردد في الاتصال بالمحامين فى اندرسن مصر.

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