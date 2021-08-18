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Если для того, чтобы "судить о пудинге, надо его попробовать" как говориться в известной английской поговорке, то для правосудия по различным делам (уголовным, гражданским, экономическим и т.д.) основным тестом является реализация его конечных продуктов - судебных решений, судебных приказов и других правовых актов, подлежащих исполнению (далее - судебные акты), которыми устанавливаются определенные права и обязанности.

Ключ к эффективной правовой защите - достижение желаемых результатов.

Поэтому может быть достаточно неожиданным то, что всего лишь около двух десятков лет назад на принудительное исполнение судебных актов не обращалось достаточно внимания как в национальных и сравнительно-правовых исследованиях, так и в сфере гармонизации на региональном и международном уровнях. Это можно объяснить, по крайней мере частично, лишь тем фактом, что господствующей психологической установкой представителей юридической профессии, участвующих в разрешении дела, обычно было фокусирование внимания на вынесении судебного акта, в то время как последующие события рассматривались в большей или меньшей мере в качестве персональной проблемы сторон.

В настоящее время ситуация изменилась. Наличие судебного акта, подлежащего исполнению, не подразумевает обязательный положительный результат принудительного исполнения, в связи с чем возникают вопросы относительно общих стандартов в сфере защиты прав человека.

Опыт различных государств, приведенных в брошюре, продемонстрирует существование ни одного, а нескольких способов побороть медлительность и неэффективность исполнения на практике, а также, что возможные решения проблемы разнообразны, но все они в итоге основаны на хрупком равновесии, наряду с другими вещами, норм исполнительного права и практики их применения, высокого уровня подготовки и ответственности различных профессионалов, вовлеченных в процесс исполнения, а также институциональной и социальных систем, в которых эти профессионалы вынуждены осуществить свою деятельность.

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