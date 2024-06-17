新加坡被誉为"狮城"，以其丰富的文化遗产、强大的经济实力和世界一流的基础设施而备受外国投资者青睐。在这个充满活力的司法管辖区，成功的关键在于深刻理解文化差异如何塑造商业环境。

新加坡，正式名称为新加坡共和国，是一个东南亚的岛国，位于赤道以北，靠近马来半岛南端。其南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望，北隔柔佛海峡与马来西亚为邻。

新加坡面积达734.3平方公里，人口不到600万，是世界上人口密度第三大的国家。

尽管国土面积不大，但新加坡拥有强劲而稳定的经济，主要得益于政府对充满活力的金融服务业和对高附加值制造业的高度重视。

新加坡是多个国际贸易联盟的成员，包括世界贸易组织（WTO）、亚太经合组织（APEC）和东南亚国家联盟（ASEAN）。

凭借世界一流的基础设施和对投资者友好的环境，新加坡经常被评为全球营商复杂性最低的国家之一。根据我们最新的年度《全球商业复杂性指数》（GBCI）报告，新加坡在最复杂的司法管辖区中排名第59位，被认为是亚太地区营商最简单的司法管辖区之一。

然而，在新加坡开展业务同样面临挑战，比如不断上升的业务成本、劳动力短缺和对监管合规的严格要求。

实事快读：

首都——新加坡

GDP（现值美元）：根据世界银行数据，2022年新加坡的GDP为4667.9亿美元

货币——新加坡元（符号：S$；代码：SGD）

语言——英语、普通话、马来语、泰米尔语

政府类型——单一议会共和制

人口——592 万（国家人口和人才司2023年数据）

主要行业——电子、化工、金融服务、能源、生命科学、信息和通信技术（ICT）

在新加坡营商的益处

作为全球金融中心和通往主要亚洲市场（如中国和印度）的门户，新加坡是公司和初创企业的热门目的地。强劲的经济、竞争性税率和稳定的监管环境只是投资者将新加坡视为进入亚太地区跳板的部分原因。

在新加坡营商的益处还包括：

技术熟练的劳动力

新加坡拥有多元化的人才储备和高素质的劳动力；大多数员工精通英语以及至少一种其他官方语言，如普通话、马来语或泰米尔语。

良好的生活品质

新加坡提供世界一流的教育、医疗保健和公共服务，外籍人士易于融入，因此更容易吸引全球人才。新加坡也被认为是世界上最安全的国家之一。

世界一流的基础设施

新加坡拥有无与伦比的基础设施，包括高效且现代化的交通网络、先进的电信系统。新加坡在全球互联互通方面也处于领先地位。

透明的商业环境

新加坡被认为是世界上腐败程度最低的国家之一，政府也积极倡导商业透明。

利商的税收制度

新加坡提供具有竞争力的17%企业税率；无资本利得税；（通常）没有股息税。新加坡已与约100个司法管辖区签署了避免双重征税协定（DTA）、有限DTA和信息交换安排（EOI安排）。

稳定的政治环境

新加坡稳定的社会政治环境，加上其"积极中立"的立场，使其成为投资者极具吸引力的选择。

在新加坡营商：文化

新加坡是一个由华人、马来人、印度人和欧亚人组成的多元文化社会。新加坡有四种官方语言，分别是：英语、汉语、马来语和泰米尔语，其中英语是商务中最常用的语言。这种多元文化影响着新加坡人生活的方方面面，包括商务礼仪。

新加坡的商业文化正式而保守，守时至关重要。新加坡人因其坚守职业道德、不懈追求卓越和专业精神而广受赞誉。 组织通常等级森严，权力界限明确。

在新加坡营商时，建立关系是至关重要的一环——尽管建立良好关系可能需要一段时间，但付出的努力是值得的，因为关系的质量往往决定着业务成果的好坏。新加坡人重视合作，在做决定之前通常会与同事商议，尤其是在大型组织中。

在新加坡营商：注意事项

在新加坡营商时，了解和尊重文化差异至关重要；以下是一些指导您进行商务互动的注意事项：

沟通

与新加坡人交流时要始终保持礼貌和尊重。说话时语调低沉，避免对抗性或攻击性行为。当您的业务伙伴发言时，不要打断他们，一定要认真聆听。

会议礼仪

务必准时参加会议，使用名字和姓氏来称呼业务合作伙伴。通常在初次介绍后交换名片；双手接收或呈递名片。收到名片后，请花点时间查看一番，然后将名片正面朝上放在桌上或名片夹中。不要在名片上写字，或放在后口袋里。

演示结束后，鼓励您的业务合作伙伴提出问题，避免与任何比您资深的人发生分歧或进行批评。谈判过程中要保持耐心，切勿动怒。会议期间避免使用指向和夸张的手势。

您可以向业务合作伙伴赠送小礼物，但大额礼物可能被视为贿赂。会议可以在用餐时进行，但在选择地点之前请务必询问与会者的饮食要求。

税务与法规

新加坡实行属地税收制度，税收由新加坡国内税务局（IRAS）管理。新加坡采用税收激励措施来鼓励新的高增长活动。

企业所得税率为17%，公司按上一财政年度赚取的收入为计税依据。初创期税收激励计划为新成立的公司提供了在营商的前三年内部分应税利润免税优惠。

企业需要注册CorpPass，以便在IRAS门户缴纳税款。需要新加坡税务居民证明的组织可能必须通过IRAS规定的"管理和实质"测试。

实体的税务识别号，即唯一实体编号（UEN），可从新加坡会计与企业管理局（ACRA）获取。

新加坡实行单层公司税制，公司为其利润缴纳的税款不会转嫁给股东（即股息免税）。

新加坡已与其他国家签署了约100项避免双重征税条约，旨在促进跨境贸易和投资。

员工所得税申报

雇主必须在每年3月1日之前为所有在新加坡工作的雇员准备IR8A表格和相关附录。

人力资源与薪酬管理

《新加坡就业法》规定了新加坡大多数雇员的基本就业条款和条件。该法案规范了就业权利和条件（如休假权利、工作时间和解雇）、工资纠纷和索赔以及医疗福利等重要议题，

适用于新加坡的所有雇员，但海员、家政工和法定机构或政府雇用的人员除外。

工作许可证

非新加坡永久居民（SPR）的外国人必须申请工作许可证才能在新加坡工作。人力部向外国人颁发各种工作许可证，包括：外国专业人才、经理和高管的工作许可证（EP）；外国企业家创业准证；以及针对外籍中级技术工人的S许可证。

薪资付款

所有员工必须每月至少获得一次薪资支付。薪资必须在工资期结束后七天内支付，加班、解雇和其他情况除外。雇主必须向所有雇员提供薪资明细。

中央公积金

中央公积金（CPF）是新加坡的社会保障制度。对于新加坡公民和永久居民，雇主和雇员都必须按照现行的中央公积金缴款率向中央公积金缴款。

在新加坡设立企业

在新加坡设立企业相对容易，但要紧跟法律法规，特别是法规变更，给许多新企业带来了挑战，对于外国企业而言更是如此。

在新加坡开展业务有多种法律形式或结构可供选择，包括独资企业、合伙企业、有限合伙企业、有限责任合伙企业、外国公司新加坡分公司、担保有限公司和私人股份有限公司，后者是外国公司在新加坡设立业务的首选。

私人有限公司必须具备：

至少一名驻地个人董事

至少一股普通股

至少一名股东（个人或公司）

至少一名公司秘书

本地注册地址

企业必须通过BizFile+向ACRA在线注册，搜索名称并完成公司注册备案。登录BizFile+需要Singpass ID和CorpPass，这两个账号用于在线进行政府相关活动。

在新加坡开设企业银行账户可能具有挑战性，因为公司需要遵守严格的合规检查，例如了解您的客户（KYC）要求。公司需要根据其通用报告准则（CRS）分类，提供有关公司股东和最终实益拥有人的信息。

TMF Group可以帮助您在新加坡开展业务，并确保您遵守当地法规。我们的本地专家将协助您的公司扩张计划，助推并支持公司的持续增长。

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