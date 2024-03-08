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臺灣政府近幾年推出創業家簽證、就業金卡等政策，目的在於提高外國人來臺創業誘因或是延攬國際高階人才，在執業實務上，也確實見到越來越多外國創業家來到臺灣。其中有幾個常見問題包含來臺灣創業可以設什麼型態的公司、怎麼設公司、設公司要花多久時間？是您在決定創業前須要先初步了解與掌握的。

首先，就從外國人的部分說起。外國人在臺灣可以設獨資商號、合夥、公司，為了簡化說明，本篇將聚焦在實務上比較多人詢問的公司設立。

可以設立什麼型態的公司？

外國人可以選擇設立有限公司、股份有限公司或是閉鎖性股份有限公司，詳情可以參考系列文的第二篇文章，了解三者的差異後決定要選擇哪一種公司型態。一般而言，如果是新創團隊，考量到公司管理上的便利性以及創業初期股東大多為志趣相同的夥伴等因素，通常比較建議設立「閉鎖性股份有限公司」。但如果創立股東只有一人，則在台灣法規體制下，就只能選擇設立「有限公司」

設立公司的步驟有哪些？

在進行申請步驟前，須要先確認外國人的國籍是「非中國國籍」，以確保其可以適用正確的投資法規（即「外國人投資條例」）。如果是持中國國籍者，就必須另外依照「大陸地區人民來臺投資許可辦法」辦理。其次，確認想要經營的行業別是否涉及禁止及限制外國人投資業別項目（例如：無線廣播業、輸配電業），避免觸法。

經確認適用「外國人投資條例」且經營的行業別不涉及禁止及限制投資業別之後，就可以開始著手設立公司，原則上會依照下列步驟進行：

公司名稱預查：將您所想要申請設立的公司全名先進行預先審查，看看是否可以使用，並可將之保留只供您的公司登記使用。此時也須要確認公司的營業項目有哪些以及是否涉及須取得事前許可的行業別。 經過經濟部投資審議委員會的核准：填具投資申請書、檢附投資計畫及有關證件，向經濟部投資審議委員會申請核准投資。 至銀行開設公司籌備處帳戶：必須先有公司籌備處的銀行帳戶才能自國外匯入資金。 匯入資金：將資金自國外匯入公司籌備處的銀行帳戶，並取得下一步驟所需的文件（例如匯入匯款通知書、買匯水單）。 向經濟部投資審議委員會申請審定投資額：填寫申請文件與檢附相關資料，供經濟部投資審議委員會審定股東確實有實行投資。 向主管機關進行公司登記：填寫公司登記的申請書以完成公司設立登記。

設公司要花多久時間？

從公司名稱預查到完成公司登記，順利的話大約在2至3個月可以完成。依據過去的經驗，開設公司籌備處的銀行帳戶和取得經濟部投資審議委員會的核准，是整個申請過程中的兩大關卡，也是最常出問題的地方。申請人可能因為公司籌備處的銀行帳戶開設不順利、投資計畫的內容修改、自海外匯入資金的過程延遲、分次實行投資等不同因素而花費更多時間。因此，建議新創團隊在設公司前與專業律師或會計師諮詢，了解團隊需配合的事項並作充分準備，他們可協助您與經濟部投資審議委員會的溝通，也能在公司設立的過程中提供如股權規劃、章程設計等服務，幫助您順利完成公司登記，展開在臺灣的創業旅程。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.