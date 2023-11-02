ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

对于投资公司而言，外包基金行政管理不仅能显著提高运营效率并节约成本，而且还有利于获得专业技术和专业知识。然而，首次外包或更换服务提供商的过程往往十分艰难。本文罗列了成功外包的八个要素。

对于许多风险投资（VC）和私募股权（PE）公司而言，首次外包基金行政管理不论从业务上还是情感上，都是一项挑战。“放手”并将核心业务托付给第三方服务提供商需要观念上的转变。同样，更换服务提供商也很繁琐，让人不禁怀疑是否值得。

然而，向（新的）第三方基金行政管理提供商过渡的过程并不一定是痛苦的。以下八个因素有助于确保这一过程的成功。

1. 资质和专业知识

选择具备适当资质和专业知识的服务提供商至关重要。服务提供商应在业内拥有较好口碑、对监管要求了如指掌、遵守行业最佳实践，并能提供最新技术。

可直接借助以下问题评判潜在服务提供商：是否在所需的司法管辖区（对公司及其投资者而言）开展业务、是否为PE/VC行业配置了适当的资源，以及是否熟悉各司法管辖区的正确架构。

2. 强大的引入和实施能力

优秀的外包服务提供商在新客户或新基金的引入方面拥有完善、健全的流程，能够采用严格的项目管理方法，将新实体引入其平台。他们应能清晰了解每个实体（无论是新基金、现有基金、共同投资工具、普通合伙人实体还是管理公司）的预期实施期、实施时间表和实施方法。此外，提供商还需决定计算内部收益率（IRR）等指标时，应基于所有历史信息，还是基于某一截止日期后的信息。

3. 明确的期望

成功的基金行政管理离不开明确的期望和绩效指标，也离不开公开透明、责任清晰的报告机制。应建立开放的沟通渠道，确保定期更新信息和召开会议，形成完善的报告体系，从而建立信任和信心。例如，基金经理应能够访问先进的客户门户网站，以便在需要时获取所需报告。

公开透明的对话可强化合作伙伴关系，有助于发现待改进之处并及时解决疑虑。

4. 明确界定的角色和责任

外包服务提供商最好能提供单一联系人，此人应了解并能够管理全球服务团队以及一系列实体和资源。需要时，普通合伙人和高级基金经理应能与外包提供商团队中的人员保持同级对等关系。

确定客户团队的参与程度也很重要。在理想情况下，投资公司应过渡到监督型角色，让合伙人和员工能够专注于战略决策、风险管理和合规监督。

5. 成本透明度

实现成本的可预测性和效率是外包基金行政管理的一大原因。定价透明度至关重要，并且应包含不同活动的收费明细。在选择外包提供商之前，投资公司应评估和比较潜在提供商的定价结构和相关成本。部分提供商拥有定价模板，利于比价。比价的关键是要在成本和价值之间取得平衡，同时考虑潜在提供商的专业知识和技术能力。

6. 可扩展性和灵活性

外包服务提供商应具备可扩展性和灵活性，以便在投资公司的发展或新基金的启动过程中，适应不断增加或变化的工作量。当服务足够灵活，投资公司便能获得定制化基金行政管理外包方案，充分满足基金结构、地域范围和报告格式等具体要求。将特定基金的行政管理外包出去，以测试并审查与提供商是否合拍，也许是明智之举。

7. 数据安全和隐私

外包基金行政管理机构必须采取适当的数据安全和隐私措施，并遵守相关数据保护法规。应借助强大的技术、健全的协议和完善的政策，包括加密、安全数据传输和定期审计，来降低数据泄露或未经授权访问的风险。选择在数据安全和隐私方面记录良好的提供商，有助于规避潜在的声誉受损和违法行为。

8. 风险管理与合规

外包基金行政管理并不能免除投资公司的风险管理与合规责任。虽然称职的服务提供商有助于规避运营风险，但责任最终还是由投资公司承担。因此，必须仔细评估服务提供商的风险管理框架、内部控制措施和合规程序。应通过完善的合同协议和服务水平协议来明确期望和责任。应进行定期监控和审计，以确保符合监管要求及降低与外包活动相关的潜在风险。

克服“放手”的心理挑战后，PE和VC公司便可顺利地将相关业务外包给值得信赖的第三方基金行政管理机构，从而把握增长和增效机遇，并专注于核心投资业务。

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.