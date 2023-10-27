在投资组合范围内，产出全面的基金数据视图，以满足内部管理层、投资者和监管机构的需要，是私人资本领域所有基金经理的技术梦想。然而，随着数据管理和报告工作的规模和复杂性不断增加，加上对于可访问性的期望不断提高，这一梦想变得越来越难实现。为了以最佳的方式应对挑战，基金经理由此迎来一个重要抉择：是在内部投资并维护基金行政管理技术，还是将其交给专业提供商。

对于风险投资（VC）和私募股权（PE）公司而言，无论是为了满足投资组合会计、投资者报告或资本催缴的需求，还是为了履行了解您的客户（KYC）/反洗钱（AML）的义务，基金核算和报告的要求都在日益增长。随着法律法规日渐严格，监管机构也要求提供更深入的报告，以满足合规和风险管理的需要。

技术崛起，应对挑战

要满足各式各样的需求，基金经理就必须找到新的方法，在不大幅增加额外运行成本的前提下，实现基金行政管理职能的自动化和简化。这意味着，不仅要让基金数据更高效、更智能地运作，还要为基金管理团队、普通合伙人（GP）和有限合伙人（LP）创造更多价值。

购买并运营所需的工具和平台并非易事。这不仅涉及到昂贵技术的选择、运行和维护，还意味着管理层要投入精力，并聘请系统和数据专家来进行管理和维护。除了大型VC/PE公司外，其他企业在这点上往往力不从心。

这正是众多企业选择将基金行政管理外包的原因。许多基金行政管理服务提供商都拥有开发团队，负责研究、实施及维护一流技术解决方案，助力VC/PE公司保持高水平的稳健运营和卓越服务。基金经理可借此规避使用过时或次优技术的风险，专注于实现投资回报。

私人资本基金经理在决定是否外包基金行政管理技术前，应考虑哪些因素呢？

内部——成本控制

对于VC/PE公司而言，在内部进行基金行政管理确有优势。

例如，能够更好地根据特定需求来对控制和定制技术，并能更灵活、更紧密地将运营与业务战略结合。

建设内部专业技能和知识同样有益。随着内部员工深入了解各技术平台，VC/PE公司便能更好地发挥专业能力，从而快速适应不断变化的需求，及时解决问题并提高整体效率。

虽然建立内部基金行政管理基础设施会产生初始设立成本，但从长远来看具有成本效益。企业无需再向第三方提供商支付持续性费用，而是可以利用规模经济效应，随着时间的推移来最终降低成本。

不过，维持内部基金行政管理技术也会带来一些挑战。其中最大的挑战可能是所需的高昂初始投资。建立上述系统和流程需要在技术基础设施、软件、硬件和熟练人员方面投入大量成本。这对于规模较小、资源有限的企业而言是个不小的难题。

管理内部基金行政管理技术会对内部资源造成巨大负担。企业必须分配时间、精力和技术人员来处理日常运营事务，因而无法专注于核心投资活动。在业务高峰期或面对复杂行政管理需求时，这种负担便显得更重。

外包——灵活，但要求转变观念

专门从事基金行政管理的第三方服务提供商能够带来丰富的专业知识和专业技能。他们对行业最佳实践、监管要求和前沿技术进展了如指掌，因而有能力选择并开发先进的基金行政管理技术和软件，使客户从中获益，为客户省去大量的前期资本支出，并规避建设和维护内部基础设施的持续性成本。

此外，外包为企业提供了灵活性和可扩展性，有助于其及时调整基金行政管理需求，以适应变化的业务重点和持续的业务增长。

创建单一可信数据源

VC/PE公司面临的一大挑战是，从众多不同来源获取不同格式的数据时，如何创建基金数据的单一可信数据源，并基于此进行所有分析和报告。

实际上，基金行政管理所需的数据往往以非结构化、孤立的方式存储，并由多名负责人在多个系统中维护，有时甚至是在电子表格中。信息虽然存在，但很难及时、准确，尤其是全面地提取、分析和共享。

随着企业规模扩大，设立和运作的基金变多，这一挑战也愈发严峻。

为解决上述痛点，TMF Group当前正大力开发数据平台。该平台使用基于云的现代数据仓库解决方案，能够全面地收集、整理和展示来自不同系统的数据。

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