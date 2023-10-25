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TMF Group的《2023年全球商业复杂性指数》（GBCI 2023）基于与商业复杂性相关的292个不同指标。我们的分析聚焦三个核心企业管理领域，并最终对每个司法管辖区进行了总体复杂性评分。

本文重点探讨三个关键业务领域中的第一个领域：全球实体管理。我们将深入解读本年度 《全球商业复杂性指数》（GBCI）中的结论，并倾听全球实体管理专家的见解。

2023年企业注册和运营保持稳定

在全球范围内，外国企业在一个司法管辖区注册成立所需采取的步骤同去年相比保持了稳定态势。这些步骤包括成立企业的时间长短、需要注册的机构数量以及所需专业机构的类型。

在注册过程中需要与国家政府联系的司法管辖区数量略有增加，从2020年的68%增加到2023年的73%。这一比例在北美地区同比保持稳定，而南美地区和欧洲、中东和非洲地区有所增长。值得注意的是，亚太地区要求企业在注册成立期间联系政府的司法管辖区数量从2020年的86%下降到2023年的57%。

越来越多的政府希望通过数字化等举措吸引企业

证据表明，实体管理在推进日益数字化等方面的渠道和流程越来越简单，而在一些其他方面则越发复杂，尤其是官僚作风越来越普遍。

我们观察到，司法管辖区持续将注册流程和其他运营要素转移到线上操作，提高了外国企业开展业务的便利性。2020年以来，更多的司法管辖区允许通过电子方式或互联网向当地政府提交正式文件，这一做法的普及率从2020年的71%增加至2023年的78%。

在哥伦比亚，商会的新实体只要具备所有必要文件，在线注册可以在三天内完成，突破了南美司法管辖区以往的惯例。越南也一样，大多数政府都建立了官方线上系统，用于上传和更新法规和最佳实践以及执行许可程序，为外国企业提供了更加方便和透明的流程。

全球经济放缓期间，各国政府采取措施推动增加外国直接投资

某些司法管辖区的实体管理日益简单化的另一原因在于政府专注于吸引外国企业和投资。即使在传统上营商复杂的司法管辖区（如法国），当地政府也已采取措施吸引外国实体。

总体看来，法国的公司法已经变得更加以消费者和公民为导向，同时仍在努力提高该国对企业的吸引力。近年来，法国公司法受到两大趋势的推动：一是现代化和精简化，二是打击腐败和欺诈。" TMF Group法国办事处专家

案例研究：在印度营商的便利性 2020年印度在GBCI中排名第18位，今年位列第33位。近年来，印度政府采取措施鼓励外国企业在该司法管辖区投资和开展业务，例如2014年推出的"印度制造"计划。自那以后，政府继续加强这一计划，如改革立法、放宽指南和法规，减轻合规负担。 "通过精简化、合理化、 去刑事化 和数字化，遵守法律法规的繁琐工作已经减少，在印度营商变得更加简单。" ——TMF Group印度办事处专家 近，关于简化印度的注册和运营的立法修正案有望在未来继续降低营商复杂性。举例来说，在不到十年的时间里，印度政府废除了约1500部多余的法律，减少了25万条合规要求。 近年来，印度司法管辖区经历了外国直接投资持续增加，而这是当地政府通过改善合规环境、促进营商发展的举措实现的。TMF Group的专家称，印度政府"旨在实现最小政府干预和最大治理效果"。

我们在马来西亚的专家指出，考虑到2023年全球经济可能放缓，新政府宣布恢复投资者信心和增加外国直接投资是其首要任务。其中包括建立一项专项投资计划，目的在于吸引更多高附加值投资，从而创造更高薪的就业机会。

新增全球监管要求将增加营商复杂性，尤其在开设银行账户时

尽管我们看到一些司法管辖区正朝着简化外国企业注册流程的方向发展，但约一半（49%）的TMF Group专家预测实体管理在未来五年内将变得更加复杂。

亚太地区同比增幅最大，从2022年的14%增加到2023年的43%。比如在澳大利亚，政府承诺出台公共UBO登记制，由此可能会增加对在该国运营的外国企业的数据要求水平。

更加广泛地采用全球合规要求将导致实体管理在地方层面变得更加复杂，但同时凭借透明度的提高，司法管辖区将成为更有吸引力的营商目的地。

在中国香港，收紧尽职调查、KYC要求和交易监控的趋势大大增加了客户的尽职调查以及持续监控企业服务提供商的活动的负担。因此，企业需要更多的资源和精力来保持合规性。

2023年，企业需要提交《外国账户税收合规法案》（FATCA）和经合组织通用报告准则（CRS）报告的司法管辖区数量同比增加到几乎所有（96%）司法管辖区。

在越来越多的司法管辖区，开设银行账户是一个关键的复杂因素。由于KYC要求和银行监控更加严格，在奥地利开设和运营银行账户变得更加繁琐。

近年来，全球范围内在国外开设银行账户所需的时间总体有所增加。2020年，65%的司法管辖区的平均时间不到一个月，2023年只有44%的司法管辖区能实现这一速度。

司法管辖区的外商投资预计持续增加

尽管预计未来几年实体管理在全球范围内将变得更加复杂，但80%的TMF Group专家仍然乐观地认为，未来五年各司法管辖区内的投资将会增加。虽然与去年调查得出的整体外国直接投资增长预期（87%）相比，这一数字有所下降，但仍代表着健康的乐观情绪。

从地区来看，这种情绪在北美地区（93%）最强烈，而在南美地区（56%）最微弱。这些数据表明，尽管全球合规性有所提高，随之而来的复杂性也在加剧，但这些地区仍然是有吸引力的营商目的地。

2023年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：《2023全球商业复杂性指数》。

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Originally published 15 June 2023

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