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从国内生产总值（GDP）来看，日本经济位居世界第三；而在TMF Group 《2022年全球商业复杂性指数》中，日本排名第51位——该指数按照营商环境的复杂性由高至低对77个司法管辖区进行排序。尽管具有国内竞争力，但外国企业要想在这个东亚强国营商，本地支持至关重要。

日本是领先的创新中心，在世界上最大的经济体之一中拥有极具吸引力的商业和居住环境。日本经济产业省（METI）的一项调查发现，日本在西方和亚洲企业中享有极高的声誉，其研发能力、劳动力素质和完备法律（如知识产权法）吸引着这些企业。

也有不少企业因日本发达的消费者基础而进军日本市场。这个巨大市场是区域经济的风向标，也是许多企业的试点地。约49%的企业表示，日本作为试点市场富有吸引力，40.5%的企业则表示日本的环境利于企业扩张。

然而，大量的本国或第三国竞争对手、监管障碍和文化因素，使得外国企业难以渗透日本市场。因此，在向日本扩张时，本地支持尤为重要。

设立企业

日本的企业设立程序颇为繁琐，必须经过层层监管部门的审查，企业才能开始运作。企业需先与区政府、司法部法务局、区税务局、地方税务局、劳动标准检查局、日本年金机构和公共就业保障局沟通，然后才能办理后续手续。

商业沟通与语言

信任的工作关系在日本的商业文化中至关重要。由于当地英语流利的人不多，因此要建立关系很困难。加上所有文件都使用日语编写，对外国企业而言更是难上加难。

银行系统

日本的银行系统关系导向性明显。企业与银行之间的独特关系往往是经过长时间建立起来的，这对新企业而言是种挑战。日本的银行通常还是合作企业的股东，这进一步表明了企业与银行之间的紧密联系，而这种联系需要时间的积累，无法一蹴而就。银行系统对英语和外国企业的支持也有限，很多时候无法确保银行的跨境可用性。

新发票制度

2023年10月1日，日本将出台新的法定消费税发票制度，即"合规发票留存制度"，要求日本消费税纳税人保留由注册供应商开具的合规税务发票用于税收抵免。详情请参见 TMF Group关于该新制度的报告。

复杂的社会保险和劳动保险制度

日本的社会保险和劳动保险制度十分复杂，并且法律规定企业必须参加。它包括职工的工伤保险、就业保险、医疗保险、护理保险以及养老保险。企业必须在首次注册或雇用员工时参加这些保险制度。具体做法是向有关部门提交特定的社会保险和劳动保险通知单，并提交必要的年度报告。

守旧的做法/技术

日本的技术先进，但令人惊讶的是，当地仍在使用现金和一些旧技术，传真机甚至仍然是与政府和银行通信的主要工具。由于全面采用新技术可能会引发问题，因此企业在经营过程中需不断适应旧技术，这是在日本营商要面临的一个难题。

不动产登记

根据世界银行发布的《2020年营商环境报告》，日本的不动产登记耗时在全球排名第43位，需花费13天，包含6个步骤。登记不动产时，需要提供卖方的印鉴证明、前往邮局支付印花税、向法务局提出申请并支付不动产购置税，整个过程十分冗长。

信贷获得与投资者保护

日本采用现代金融体系，这意味着在日本获得信贷相对简便，并且贷款利率较低。法律体系还为投资者提供完备保护，尽管相比其他国家，其流程较为繁琐。

缴税

税收制度是日本官僚主义表现最严重的领域。管理企业税务系统约需耗费约130个小时，每年要完成19次纳税（截至2020年世界银行的数据）。企业税税率为30%，还有一系列其他税种不容忽视。

文化

在日本，关系是商业的驱动力，任何时候都必须谦卑、有礼且灵活变通。处理商业关系时，耐心必不可少；购买礼物时，遵守当地礼节也很重要。

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Originally published 27 March 2023

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