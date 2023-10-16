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越南是亚洲高增长新兴市场中的一颗璀璨明珠。对中国企业而言，在越南当地营商甚至比在中国更为便利。但是对于要在该国投资的外国企业而言，越南仍存在一定挑战。

在不断增长的国内市场及勤奋且受过良好教育的年轻人口的推动下，预计在未来几年，越南经济将以每年6%以上的速度增长。这些人口也是南亚增长最快的中产阶级。

越南不仅是世界贸易组织、东盟及其经济共同体等区域性论坛的成员，也是《越南—欧盟自由贸易协定》和《跨太平洋伙伴关系协议》的签约国，这促使越南成为主要投资目的地。2022年，越南的人均国内生产总值增长了8.02%，是1997年以来最快的一年。

外商直接投资是越南的主要经济驱动力之一，在2022年增长了13.5%，达到224亿美元。其中，制造业和房地产业在此期间获得了最多外资流入，其次是电力生产、输电及科技活动。然而，对于要在此投资的外国企业来说，越南仍存在一定挑战。如果您计划将业务转至越南，在最终决定前，谨记抽一些时间在当地进行调研。

创办公司

TMF Group的《2022年全球商业复杂性指数》显示，越南的商业环境复杂性排在第42位。2021年排名第21位，2020年排名第24位，说明在越南营商的复杂性已经降低。

相比过去的7项程序，如今在越南成立公司只需2项程序。正常商业活动的时间已缩短到两个月以内。在注册公司之前，您必须要有一个公司地址和签订的租约。值得注意的是，部分外国投资需要遵守一定的条件和限制。例如，特定药物、化学品和矿物、某些生物企业以及和鞭炮相关的业务禁止接收外国资金注入。

以越南语申报和存档

所有书面文件必须以越南语书写，所有外国文件也必须附上经认证的越南语翻译。这些外国文件必须得到原籍国法庭的公证或认证，随后由越南大使馆认证。执照亦以越南语颁发。目前一些许可和报告程序已实现电子化，但语言和身份验证的相关要求保持不变。

货币

越南盾兑美元实行紧密的爬行钉住汇率制，为贸易伙伴提供稳定的汇率。作为亚洲最稳定的货币之一，越南盾促进了外国直接投资。值得注意的是，越南政府对外汇交易进行严格监管，一般外汇流入的规定较流出的更宽松。

税务

越南政府近年对复杂的税制进行了大量改革。企业每年需要缴纳10种企业税，其他的税务负担还包括增值税和社会保险。为打造有利的营商环境，越南财政部颁布了相关法规，包括使用电子发票，以及简化增值税和企业所得税的申报程序。在税务申报的信息技术方面，自2017年底起，越南已全面实施电子报税。除此之外，对现行企业所得税、增值税和税收征管法律的修订也旨在澄清不明确的税务问题，并减轻公司在越南营商的税务合规负担。

支付与银行系统

越南是世界上最依赖现金的经济体之一，超过90%的国内交易都是以现金完成，因为其缺乏自动提款机和可靠的无现金系统。越南人也不信任腐败的本地银行。因此，许多越南企业都会选择电汇进行汇款。越南政府致力于将越南打造为无现金国家，计划为无现金系统提供基础设施，增加现金支付费用及降低电子支付的相关费用。

官僚主义和透明度

越南是一个在不断变化且正迈向全球化的国家。随着监管迈向现代化，您可能还是会面临严重的官僚主义和缺乏透明度的情况。越南的监管机制与商业法律，以及某些政府部门的管辖范围重叠，导致政府的政策缺乏一致性。此外，糟糕的企业披露标准和缺乏财务透明度也为尽职调查和"了解您的客户"（KYC）带来挑战。

知识产权

虽然越南已制定保护知识产权的法规，但执法力度非常薄弱，知识产权滥用问题依然存在。据估计，截至2022年，越南在使用盗版软件最多的前20个国家中排名第11位。政府正在采取措施解决此问题，并出台新法例保护知识产权，包括版权、工业产权和植物品种。如果外国企业想要注册其知识产权，必须通过授权代理人向越南国家工业产权局（NoIP）提交申请。无论NoIP的权威性如何，建议持有知识产权的外国企业在出口到越南或在越南成立公司之前，确保知识产权得到妥善保护。

腐败

尽管越南正在推行改革，但该国的腐败情况仍十分普遍，在当地营商的人或多或少都会遇到或听闻相关情形。越南政府致力于打击腐败，现已颁布反腐败法规、制定反腐败战略、强化机构，并签署了《联合国反腐败公约》（UNCAC）。与部分亚洲邻国相比，越南的反腐败框架是全面的。虽然有此意图，实际操作却很难监管。收受贿赂、支付"疏通费"、接受昂贵礼物以促进商业关系都是违法行为，许多外国企业从成立之日起便推行零容忍政策。

尊重商业文化

越南的商业文化以商业伙伴之间的社交关系为中心，这也许源于儒家思想对当地人的深刻影响。分享关于您家庭和爱好的个人信息将有助于改善您与当地合作伙伴的关系，甚至影响最终的交易成败。在越南，大多数商业关系是通过介绍和推荐而来，而得到的价格可能取决于您是如何接触到该业务的。资历也同样重要，特别是与政府或任何国有机构打交道的时候。最后，为集体决策做好准备。越南企业的大多数决策都是由委员会做出，个体没有绝对权力，因此团体关系比个人关系更重要。

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无论您想要在越南开展业务还是已在当地经营多年，与熟悉当地文化的本地伙伴合作至关重要，能帮助您有效地避开误区。

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Originally published 13 March 2023

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