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За последний год значительно возрос интерес иностранных инвесторов к Международному финансовому центру «Астана» («МФЦА»). Помимо регистрации новых компаний повышается запрос и на редомициль компаний из зарубежных юрисдикций на территорию МФЦА.

Редомициль, или перенос регистрации (transfer of incorporation), позволяет компаниям изменить страну регистрации без необходимости ее ликвидации, передачи активов или расторжения текущих контрактов – иными словами, «переехать» из одной юрисдикции (если она это позволяет) в другую. Акты МФЦА предусматривают, что в таком случае компания сохраняет свои гражданские права и обязанности.

Так, согласно Положению МФЦА о компаниях (AIFC Companies Regulations), иностранная компания («Компания»), если ей это позволено в соответствии с ее законодательством, вправе подать заявление Регистратору компаний МФЦА («Регистратор») о продолжении деятельности на территории МФЦА. В качестве примера юрисдикции, из которой возможен редомициль, можно привести Республику Кипр, тогда как, например, прямой редомициль в МФЦА из Нидерландов невозможен.

Прежде, чем приступить к редомицилю необходима определенная подготовка. В частности, необходимо иметь подтверждение, что:

«переезжающая» Компания не находится на стадии ликвидации и банкротства и является платежеспособной.

законодательство «страны-донора» это допускает;

Кроме того, нужно получить согласия соответствующих органов/кредиторов (запланировать их своевременное получение) на редомициль (при необходимости), а также проверить возможные последствия редомициля (таких как наличие запретов по контрактам или выданным лицензиям и т.п.). Также, если деятельность «переезжающей» компании требует лицензии на территории МФЦА, необходимо получение предварительного разрешения Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).

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