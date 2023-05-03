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المنطقة الحرة هي جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة .

وهي أحد الأنماط الاستثمارية المتميزة حيث يمكنك تأسيس وإقامة وتشغيل مشروعك تحت مظلة هذا النظام طبقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمارالجديد رقم (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وبشكل عام، هناك العديد من الاشتراطات التي يجب استيفائها حتى يتمكن المستثمر من تاسيس شركته وفقا لنظام المناطق الحرة، ومن الاهم تلك الاشتراطات هو موافقة الهيئة على المشروع والنشاط المستثمر به وفقا لسياسة الهيئة وخططها المعلن عنها، ومع ذلك فعادة ما يتم قبول كافة الانشطة الصناعية الموجهة للتصدير للخارج، وكذلك بعض الانشطة الخدمية المرتبطه بها. [MR1]

الأنشطة المحظور إقامتها بالمنطقة الحرة والتي تتمثل في:

تصنيع البترول و صناعة الأسمدة . صناعة الحديد والصلب إسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي . الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي . الخمور والمشروبات الكحولية . الصناعات كثيفة إستخدام الطاقة .

- المزايا والضمانات والإعفاءات التي تمنح للمشروع المقام في المناطق الحرة وفقاً لما تم النص عليه في قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 :

- المزايا :

1- حرية تحويل رأس المال المستثمر وأرباح المشروعات إلي الخارج .

2- حرية إختيار مجال الإستثمار والشكل القانوني للمشروعات .

3- حرية تحديد أسعار المنتجات وهامش الربح .

4- عدم وجود حدود دنيا أو قصوي لرأس المال المستثمر (لمشروعات المناطق الحرة العامة فقط) .

5- عدم وجود حدود علي جنسية رأس المال حيث يمكن أن ينفرد المستثمر الأجنبي أو يشارك بأي نسبة في الإستثمار (بإستثناء المشروعات المقامة في سيناء) .

6- إمكانية التشغيل لحساب الغير لإستغلال طاقات المشروع (وفقاً للقواعد المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن) .

7- منح المستثمرين الأجانب تسهيلات في الإقامة .

8- منح العاملين الأجانب تصاريح إقامة بناءً علي طلب المشروع .

- الضمانات :

1- عدم جواز إقامة الدعوي القضائية علي المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلا بعد الرجوع للهيئة .

2- عدم جواز تأميم المشروعات والمنشأت أو مصادرتها .

3- لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة علي المشروعات أو الحجز علي أموالها أو الإستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها عن غير الطريق القضائي .

- الإعفاءات :

1- إعفاء كافة الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لمزاولة نشاط المشروع (عدا سيارات الركوب) من أية رسوم جمركية أو ضرائب علي المبيعات أو غيرها من الضرائب طوال فترة مزاولة النشاط حتي لو إقتضت طبيعة النشاط تواجدها بصفة مؤقتة خارج المنطقة الحرة .

2- إعفاء صادرات وواردات المشروع من وإلي خارج البلاد من أية رسوم جمركية أو ضرائب سواء كانت ضرائب علي المبيعات أو غيرها من الضرائب أو الرسوم المعمول بها داخل البلاد .

3- عدم خضوع المشروع وأرباحه للقوانين أو التشريعات الضريبية أو الجمركية المعمول بها داخل البلاد طوال فترة مزاولة النشاط.

4- عدم خضوع واردات المشروع من السوق المحلي من الضرائب علي القيمة المضافة .

5- إعفاء بضائع الترانزيت المحددة الوجهة من سداد أية رسوم مقررة علي السلع الداخلة والخارجة وفقاً للشروط التالية:

- أن يكون المشروع داخل الدائرة الجمركية .

- أن تكون محددة الوجهة النهائية ببوليصة الشحن والفاتورة .

6- إعفاء كامل المكونات المحلية للسلع المنتجة بمشروعات المناطق الحرة من الرسوم الجمركية عليها في حالة البيع للسوق المحلي (داخل البلاد) .

اولا: انماط و اشكال المناطق الحرة

1-المناطق الحرة العامة

هي تلك المناطق المخصصة لإقامة المشروعات الإستثمارية الصناعية والخدمية والتخزين ، ويوجد عدد 9 مناطق حرة عامة علي مستوي جمهورية مصر العربية ومزودة بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل المشروع من ( طرق – كهرباء – محطات صرف صحي – شبكات المياه – شبكات التليفونات ) ، وذلك بالإضافة إلي وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن الموانيء ووحدة أمن بكل منطقة تعمل علي مدي 24 ساعة .

- وتخصص مساحات الإستثمار فيها بنظام الإيجار السنوي حسب نوع النشاط الذي يزاوله المشروع ( 5 دولار للنشاط الصناعي ، 10 دولار للنشاط الخدمي والتخزيني ) .

- ويتم مزاولة الأنشطة داخل المناطق الحرة وفقاً للترخيص الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص .

- المستندات المطلوبة للتقدم بطلب إقامة مشروع بالمنطقة الحرة العامة :

1- تقديم نموذج الإخطار بإقامة مشروع للحصول علي الموافقة المبدئية ( علي أن يرفق بالنموذج صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر للشركاء وسند الوكالة من الشركاء بالمشروع أو الشركة الأم .

2- بالنسبة للمشروعات الصناعية أو التي يتضمن غرضها شق صناعي ، يرفق بالطلب ما يلي :

- تصور لكيفية إستغلال المساحة المطلوبة بما يتناسب مع نوعية النشاط المزمع مزاولته .

- وصف تفصيلي للآلات والمعدات المستخدمة وخطوط الإنتاج ، ووصف تفصيلي لمراحل العملية الصناعية ذاتها والمدخلات والمخرجات وتوصيف المنتج النهائي لهذ النشاط .

- برنامج زمني للإنتهاء من مرحلة الإنشاء وتركيب خطوط الإنتاج والبدء في مزاولة النشاط الصناعي إعتباراً من تاريخ إستلام المساحة

- تعهد بالموافقة علي معاملته معاملة المشروعات التخزينية وإجراء ما يترتب علي ذلك من آثار ، في حالة عدم رقيه لمستوي الأنشطة الصناعية .

- تعهد بالإلتزام بكافة البيانات الواردة بطلب إقامة المشروع والبرنامج الزمني لبدء مزاولة النشاط الفعلي والوصف التفصيلي لمراحل العملية الصناعية امرفق بالطلب .

3- بالنسبة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية يتم الحصول علي موافقة مبدئية من شركات البنية الأساسية بالمنطقة معتمدة من السلطة المختصة علي إستئجار (إستديو – مقر إداري – ساعة قمرية) .

إصدار ترخيص مزاولة النشاط لمشروع منطقة حرة عامة (المستندات المطلوبة) :

1- عقد الشركة (وفقاً للشكل القانوني) نماذج مركز خدمات المستثمرين .

2- صورة من القرار المرخص بالتأسيس ، وتحديد إسم الممثل القانوني وصفته .

3- خطاب ضمان مالي لصالح الهيئة وفقاً لنوع النشاط والتكاليف الإستثمارية .

4- صورة من صحيفة القيد بالسجل التجاري والبطاقة الضريبية وصحيفة الإستثمار .

5- تقديم ما يفيد سداد باقي مقابل الإنتفاع المستحق عن المساحة المخصصة للمشروع عن السنة الأولي مقدماً .

لمناطق الحرة الخاصة في مصر :

- هي كيان منفرد يمثل مشروعاً واحداً مستقلاً (أو أكثر من مشروع في أنشطة مماثلة) متي إقتضت طبيعتها ذلك وبتحتم تواجده خارج نطاق المناطق الحرة العامة وفقاً لإقتصاديات المشروع وطبيعة نشاطه التي تحتم تواجده بمواقع معينة للإستفادة من المزايا التي يتيحها هذا الموقع من حيث القرب من مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو أسواق التصدير أو العمالة اللازمة أو التكامل مع مشروعات قريبة أو الحاجة إلي قربه من ميناء أو طريق بري معين .

ويكون موقع المنطقة الحرة الخاصة إما مملوكاً للمستثمر أو مستأجراً له .

- المستندات المطلوبة لإقامة منطقة حرة خاصة :

1- التقدم بطلب إقامة منطقة حرة خاصة .

2- التوكيلات الصادرة من المؤسسين لوكيل المؤسسين وتحقيق الشخصية .

3- بيان بالموقع المقترح مرفقاً به موافقة جهة الولاية علي الموقع .

4- البرنامج الزمني للبدء في مزاولة النشاط .

5- نماذج إستعلام أمني عن الشركاء الأجانب ( إن وجدوا ) .

6- شهادة عدم إلتباس الإسم (تقدم لشركات المساهمة).

المستندات المطلوبة لتأسيس مشروع بالمنطقة الحرة الخاصة :

1- صورة من موافقة جهة الولاية علي موقع المشروع .

2- توصية اللجنة الفنية الصادرة بالموافقة المبدئية علي إقامة المشروع .

3- صورة من قرار مجلس الوزراء بالموافقة علي إقامة منطقة حرة خاصة لمشروع أو أكثر .

4- صورة من قرار مجلس إدارة المنطقة بالموافقة النهائية علي إقامة منطقة حرة خاصة لمشروع أو أكثر .

5- مذكرة العرض علي مجلس إدارة المنطقة .

6- صورة من شهادة عدم الإلتباس محدثة (إن وجدت) .

7- صورة من نتيجة الإستعلام الأمني للشركاء الأجانب (إن وجدت) .

8- صور من التوكيلات الصادرة لوكيل المؤسسين وتحقيق الشخصية .

المستندات المطلوبة لإستصدار ترخيص مزاولة نشاط لمشروع بالمنطقة الحرة الخاصة :

صورة من السجل التجاري الخاص بالشركة . ضمان مالي نهائي لصالح الهيئة حسب طبيعة النشاط . خطاب موضح به إسم الممثل القانوني للشركة ومن ينوب عنه في حالة تغيبه.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.