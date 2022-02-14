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无论是开办企业或是扩张业务，哥伦比亚都是拉丁美洲最具吸引力的选项之一。尽管如此，企业还是有必要了解在哥伦比亚营商的挑战。

哥伦比亚是拉丁美洲最具国际贸易和外资吸引力的经济体之一，然而其税务、会计、监管合规和外汇条例却存在着一些挑战。根据TMF Group发布的 《2021年全球商业复杂性指数》报告（GBCI），哥伦比亚的营商复杂程度在77个司法管辖区中排名第四。

哥伦比亚签署的16个国际贸易协定已经全部生效，这意味着，哥伦比亚可以与超过60个伙伴国家进行贸易。此外，哥伦比亚还享有优先进入15亿人口消费市场的优惠，其中包括美国、欧盟和南方共同市场。哥伦比亚也与瑞士、加拿大、墨西哥、西班牙和英国等国签署了14个双边税收协定。

值得注意的是，哥伦比亚是太平洋联盟（Pacific Alliance）的成员国之一。太平洋联盟成立于2011年，成员国包括秘鲁、墨西哥和智利，这些国家占拉丁美洲对外贸易比重的56%和外国投资总额比重的41%。

不仅如此，哥伦比亚也在2020年成为经合组织（OECD）的成员之一。为获得成员国的资格，哥伦比亚按照经合组织的标准去规范程序流程，以及修订法规，这有助于打开该国对外投资、贸易和国际关系的大门。

由于新冠疫情肆虐，2020年对全球经济而言都是极其复杂的一年。疫情导致全球所有的行业、区域、领域和社会群体面临前所未有的放缓。然而，以哥伦比亚强稳的内需和上涨的油价来看，哥伦比亚在2021年尾预计可取得约4.9%的增长。若此趋势稳定，该国经济在2022年预计会有4.3%的增长。然而，如果哥伦比亚的疫情传播率上升、疫苗计划未能完成、不遵守社交距离，则有可能导致另一轮的封锁，进而使经济进一步停摆。

以下是企业计划在哥伦比亚营商所需留意的十大关键事项：

（一）开办企业

在哥伦比亚开办企业的第一步是向辖区的商会注册公司或分公司。这一过程因地而异，主要取决于实体所在的城市、税务与海关总局（DIAN）和市税务局（SDH）。

股份公司必须在一定期限内以现金或实物的形式向新实体注资，其中，简化股份有限公司（SAS）的期限最长为两年。其他类型的公司则必须在注册或资本化的时候投入资本。

SAS是哥伦比亚最常见的公司类型。SAS简单易懂的架构使得大部分其他的企业架构正逐步被淘汰。SAS的证明文件不必公证，拟定公司章程时的多样性也让SAS的架构可以根据投资者所需做出改变，并具有多样性。再者，SAS也是该国唯一一个允许单一股东或持有者的本地企业类型。

（二）员工招聘

哥伦比亚的雇佣活动主要受制于《劳工法》。此法案适用于哥伦比亚的所有雇主和员工（无论国籍）。《劳工法》规范了雇佣的条款与条件，例如：雇佣合约的形式和时间长短、试用期、薪水种类、工作时长、假期和休假、终止雇佣合约以及劳资谈判等。

哥伦比亚2021年的每月最低薪金为908,526比索（约240美元），对此，政府每年都会进行检讨。

（三）办理施工许可证和注册房地产

要在哥伦比亚的土地开发建筑、流通区域和/或公共区域，必须先获得施工许可证。该施工许可证包括有关建筑物的土地使用、可建性、容积率、无障碍性和其他技术方面等的具体许可证。

哥伦比亚的施工许可证有几种不同的类型，包括：新建、改造、扩建、恢复、结构加固以及拆除。

在不需要对提交文件进行调整或更正的情况下，哥伦比亚颁发施工许可证大致上需要45天的时间。

（四）获得电力

在大多数的城市、工业区和自由贸易区，获得电力并不是个难题，因为电力的基础建设已经安装妥善。相反地，要在郊区或新建地区获得电力供应则是企业在哥伦比亚创业的最大挑战。

根据世界银行的《2020年营商环境报告》，哥伦比亚在获得电力的便利度方面排在第82位，因企业在获得电力的过程中需要涉及成本和冗长的流程（平均耗时88天）。当地企业获得电力所需的平均时间、成本和流程也因不同的地方而有所差异。

（五）获得信贷和保护投资者

在获得信贷方面，哥伦比亚有一系列的银行和金融机构可供选择。目前，该国共有20家以上的实体授权提供这类型服务。这意味着，投资者可以获得具有竞争力的利率，而且也很容易能够获得贷款。概括而言，信贷不是进军哥伦比亚市场的一个障碍。

在保护投资者方面，哥伦比亚的《商法典》和补充性法规注重保护少数股东，否决权就是其中一个例子。

（六）缴纳税款

哥伦比亚目前正处于十年内的第八次税制改革。仅仅在2021年，该国就进行了两次税制改革。回顾7月20日的税制改革，其主要变化是提高了企业所得税率，并且决定对金融领域征收附加费。

最新一轮的税制改革，则是考虑取消原定在2022年实施的扣除100%工商税税款的举措，取而代之的是维持现有的50%扣除比率。

近年来，哥伦比亚变得越来越数字化。经历了两年的数字化努力，电子发票如今已成为所有企业的强制性规定。2021年秋季开始，企业与税务和海关总局共享薪酬信息的情况也迈入数字化。

税务与海关总局也增加了科技在其他流程中的使用。电子通知流程已在过去几个月内得到规范。根据1255法律和第三方提供的信息，税务与海关总局有可能针对所得税和补充税实施电子发票。

疫情爆发之后，许多哥伦比亚的银行也获得授权，从企业银行账户支付电子养老金给到养老基金。这一数字化措施在疫情之前就已经实施，但并非强制性，不过现在已是全面强制性的要求。

（七）执行合同和办理破产

由于疫情造成了经济危机，于是该国政府发布了2020年第560号法令，以建立一个全面且快速的商业复苏计划，通过新法律程序和金融工具，允许企业在少于三个月的时间内进行破产、重组或债务协商，从而保留住公司。

然而，一系列的流程导致通过法庭执行合同需要1288天的时间。申请和送达合同需要两个月以上的时间，法庭审判程序则需要几年。执行合同的成本可以高达法律索赔总额的46%，这几乎是经合组织高收入国平均值的两倍。

（八）跨境贸易

哥伦比亚跨境贸易的成本高于大部分的拉丁美洲和加勒比海地区，且远超于经合组织的正常水平。这是个相对耗时的任务，进出口需要约两周的时间。不仅如此，哥伦比亚许多的经济一体化协定（EIA）已造成关税申请的重叠。

一个商品有可能会被征收十多种关税，主要取决于其是否来自于安第斯共同体、拉丁美洲一体化协会或加勒比海共同体。虽然哥伦比亚统一关税表（CHTS）内有近97%的商品无需进口许可证就能进口到哥伦比亚，但还是需要缴纳增值税和进口关税。对此，我们建议您寻求本地专家的协助。

（九）反洗钱和反恐怖主义融资（AML/CFT），反贿赂和反贪污

过去20年来，哥伦比亚已加大打击洗钱、恐怖主义融资、大规模杀伤性武器和跨国贿赂和腐败的力度。为此，哥伦比亚也签署了数个国际协定和约定，其中部分是与联合国及经合组织所签署。该国的公共和私人领域也已经制定了各种不同的策略和政策去避免、管控和惩罚这些犯罪情况。

哥伦比亚政府亦批准了一套法律，旨在防止公共机构和私人企业领域发生腐败、贿赂、洗钱、恐怖主义融资等情况。

（十）文化壁垒

哥伦比亚人民对英语的掌握并不是十分熟练。根据2020年的英孚英语熟练度指标，哥伦比亚在100个接受调查的国家中排名第77；在19个拉丁美洲国家之中排名第17。但由于国土毗邻美国，哥伦比亚的流行文化深受美国的影响。

一般上，哥伦比亚的沟通方式是隐晦和间接的，这在商业谈判时会造成麻烦。另外，哥伦比亚对时间和守时的观念也比世界其他地方来得松懈，因此我们建议，企业在当地营商时可以采取较为轻松的处理方式。

哥伦比亚企业的营运时间最早从早上六点开始，最迟晚上七点结束，取决于行业和领域。周六在某些情况下也被视为是工作日。在2024年，该国的工作时间将从48个小时减少至42个小时。

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Originally published 15 November 2021

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