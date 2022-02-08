隐患是指潜在的危险，或不明显的危险或困难。

管理一家跨国企业需要考量到许多隐患，特别是在全球实体管理方面。跨国监管范围、地方司法复杂性、违规风险等，都将对在海外寻求商机的国际企业构成根本性的、日益严峻的挑战。

本文将探究在海外开立银行账户，会如何扰乱您原有的计划以及大大地延误注册的进程。我们还探讨了如何让您的现有实体保持良好的状态，以及支离破碎的内部流程将如何对公司造成巨大的动荡。

掌握小细节——开立银行账户

一般上，企业在注册和准备营商过程中所发生的延误，往往都不是源自于人们所想象的政府条例，而是来自银行等私人领域。在许多司法管辖区，银行都受到高度监管，它们会在企业开立银行账户时进行大量检查，尤其是来自外国的企业。

以全球平均来看，在海外开立银行账户的所需时间确实比注册过程本身还要久。在某些司法管辖区，企业注册和开立银行账户的所需时间有着明显的差异。例如，在马耳他、香港和荷兰，一个星期就能完成企业注册；而在海外开立银行账户，则需要超过六个月的时间。

TMF Group一年一度的《全球商业复杂性指数》（GBCI）报告探讨了导致国际企业扩张成败的因素，其中包括在全球77个司法管辖区开立银行账户的细节。

根据GBCI报告，有16%的司法管辖区表示，开立银行账户最快只需要两到三个星期的时间；而在大多数的司法管辖区（41%）则需要约一个月的时间。

然而，这一过程还能更久。28%受访的司法管辖区表示，开立银行账户所需时间可以长达两到三个月的时间。另外，有7%的司法管辖区需要四至六个月的时间，8%的司法管辖区需要超过六个月的时间。

开立银行账户是成立实体和准备营运的关键一环。但上述的数据表明，可以快速地开立银行账户并非理所当然。对于要在海外设立实体而必须开立银行账户的企业而言，我们能够给予的最佳建议就是尽早开始，不要拖延。

另外，企业还必须抛开认为注册流程会和其他司法管辖区不相上下或甚至相似的想法。在注册过程中，您需要巧妙避开许多陷阱，而这些陷阱也会因为地区的不同而有着巨大的差异。

通常，造成重大影响和延误往往都是因小细节而起。举例而言，要在美国开立银行账户，您需要有一个税务编号。虽然获得税务编号的过程并不一定麻烦，但您必须确保在开立银行账户之前拥有它。

为您的实体进行营运状况检查

在监管环境迅速变化的情况下，确保您的实体状况良好至关重要。最好的方法是一年至少检查一次所有实体的营运状况。这听起来很容易，但真正要实践起来可以是很困难的，而且还需要获得正规的本地支持。

实体营运状况检查应该包含部分基础资料检查，包括实体名称、注册号码、成立日期、贸易状态、注册地址和主要的营商地址等。不仅如此，检查范围还应该扩大至与股票相关的信息（类型、数额、价值、股本）、股东、财务报表（申报、年终报告、申报期限、最后申归档日期）、董事会议、董事与高管以及任何法律代理人等。

企业可以根据所在司法管辖区与地方商会等地方机构展开外部检查，确保所有文件都已归档，以及董事、董事会议和地址等都是当前最新版本。内部检查方面，企业可以与税务、法律和财务相关负责人进行检查，确保已采取所有必要行动。

内部流程——如有漏洞，把它补上

除了对实体进行营运状况检查，您也必须留意实体的内部流程，以检查其是否运作良好。

当发现涉及合规和实体管理的内部流程出现漏洞时，我们往往都过于宽容，甚至疏忽大意。当功能障碍开始变得明显时，才发现为时已晚。

以下是您企业流程开始出现漏洞的迹象：

（一）迟交公司账目

我们都知道失误会发生，意外情况可能会导致企业错过申报期限。但文书工作长期延误是表明您的现有流程需要一个彻底改革的清晰迹象。

（二）密切监控的监管者

有关当局进行抽检和突击审核已不足为奇。然而，如果您从特定司法管辖区的有关当局收到异常大量的信件，要求您进一步提供公司业务活动的信息，则很有可能意味着企业出现了问题。

（三）因违规而被惩罚

如果您旗下的一家或多家实体因不遵守法规而面临罚款，这表示情况已经恶化，您需要立即采取行动，解决流程的问题。

与我们联系

我们的日常工作就是帮助客户在全球范围内实现安全的投资和营运。

我们的服务结合了全球网络、地方知识和横跨多个领域的专业知识，是您应对跨境实体管理陷阱的首选。

如果您在海外注册实体需要支持或协助，无论是开立银行账户、展开实体营运状况检查或审核内部流程，都欢迎您与我们联系。