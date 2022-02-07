衡量各地商业环境复杂性的TMF Group《全球商业复杂性指数》报告指出，卢森堡的排名从2020年的第50位下降至2021年的第65位，意味着该国的营商复杂性有所下降。本文将探究在卢森堡成立公司的流程如何对该国的营商复杂性造成影响。

卢森堡政府十分支持商业活动，近年来也展开一系列的改革，旨在将卢森堡打造成一个更亲商的环境。卢森堡致力于打造透明的营商环境，并拒绝任何将其描述为国际避税天堂的报道。

尽管卢森堡的商业惯例已经变得简单，但在卢森堡成立公司的挑战依旧存在，而且常常会发生延误，特别是开立银行账户的流程。

在卢森堡成立公司

在卢森堡成立公司一般可以在一周内完成。尽管如此，我们还是建议企业提早向法律和税务顾问进行咨询，做好预先的准备工作，以确保公司提议的活动得到明确的定义。

企业可以根据业务要求而决定注册或成立的实体类型，以下是卢森堡最常见的实体类型：

公共有限责任公司（Société Anonyme，SA）

私人有限责任公司（Société à Responsabilité Limitée，SARL）

成立公司的第一步是在卢森堡贸易与公司注册处（Registre de Commerce et des Sociétés, RCS）检查公司名称的可用性。一旦确定了公司名称，下一步是草拟公司注册文件，包括公司契约、授权书和受益人声明。此外，该实体也必须在卢森堡拥有一个注册办事处。

企业最好确保公司至少有50%的董事是卢森堡居民。董事必须履行自己的尽职调查，并且必须证明他们正密切观察旗下实体的活动。

开立银行账户

开立银行账户是在卢森堡注册实体的一大挑战。

并非所有的卢森堡银行都遵循同样的商业策略或流程，某些银行的做法更加严格，以致审批过程会出现较长的延误。而新冠疫情更是加剧了延误的情况，开户的审批流程有可能会因此而出现长达六个月的延误。

通常情况下，银行会要求公司在卢森堡设立据点，包括地址或实际的办公室。申请者也必须列出选择卢森堡作为营商地点的合理原因，以获得批准。

与银行拥有往来关系有助于加速这一过程，对于已经在卢森堡拥有实体的公司或股东来说，这情况最有可能发生。标准银行的替代解决方案，例如电子货币发行商，也是加速过程的可行方案。

虽然收购空壳公司也被视为是加速公司成立并允许公司进行交易的变通方法之一，但新公司可能会发现相关的银行账户无法使用或被冻结，这种情况将一直持续至银行完成"了解你的客户"（KYC）和反洗钱（AML）调查。

了解您的客户（KYC）要求

KYC和反洗钱要求是导致延误的主要原因。如果您的公司需要在特定的期限之前完成公司注册，那么仔细地规划十分重要。从流程的一开始就提供KYC文件是达标的关键，特别是对董事而言。

卢森堡政府清楚地意识到开户方面的难题，因此也咨询了数个专业组织、资本市场和私募股权信托提供商，旨在找出解决方案，或至少让开户流程对双方（即金融服务提供商和放眼在卢森堡成立企业和营商的企业）而言变得不那么有挫败感。

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TMF卢森堡办事处具备本地知识，可以协助您的企业识别出任何挑战和把握机遇。

无论您是想要在卢森堡成立公司，或是想要精简您现有的卢森堡业务，都欢迎您 与我们联系。