Indieser Woche / In this weeks issue

Japan - Japan

Singapore - Singapur

Sweden - Schweden

Global Mobility Trends 2022

Japan / January 13, 2022

New entry regulations due to COVID-19 pandemic

Effective immediately, all travelers from the following countries must go into quarantine after entering Japan:

Canada

USA (certain states)

Kenya

Tanzania

Nigeria

Georgia

Poland

Liechtenstein

Luxembourg

Quarantine must be completed in one of the predetermined government facilities.

Due to the pandemic, Japan is now extending all Certificates of Eligibility issued between January 1, 2020 and October 31, 2021 to April 30, 2022. All Certificates of Eligibility issued on or after November 1, 2021 will remain valid for 6 months.

Japan / 13. Januar 2022

Neue Einreisevorschriften aufgrund der Covid-19-Pandemie

Ab sofort müssen alle Reisenden aus den folgenden Ländern nach der Einreise in Japan in die Quarantäne gehen:

Kanada

USA (bestimmte Staaten)

Kenia

Tansania

Nigeria

Georgien

Polen

Liechtenstein

Luxemburg

Die Quarantäne ist in einer der vorbestimmten staatlichen Einrichtungen zu vollziehen.

Aufgrund der Pandemie verlängert nun Japan alle «Certificates of Eligibility» (Berechtigungsnachweise für ein Arbeitsvisum), die zwischen dem 1. Januar 2020 und 31. Oktober 2021 ausgestellt wurden, auf den 30. April 2022. Alle Berechtigungsnachweise ab dem 1. November 2021 behalten weiterhin eine Gültigkeitsdauer von 6 Monaten.

Singapore / January 13, 2022

COVID-19 vaccination certificate required for foreigner's permits as of February 1, 2022

The Singapore Ministry of Health announced that as of February 1, 2022, all foreign citizens who wish to stay in Singapore for an extended period or work in Singapore must be fully vaccinated to obtain a residence or work permit. This new measure also applies to foreigners who would like to extend their current permit in Singapore.

When applying for a work permit, employers must submit a declaration proving that the employee is fully vaccinated upon arrival in Singapore. The vaccination certificate must be submitted with the application. Applicants who are unable to provide the required documentation will be refused entry into Singapore unless prior exemptions have been granted.

Applicants who have not been vaccinated in Singapore must register their vaccination details in the "National Immunisation Register" of Singapore and undergo a serological test at a "Public Health Preparedness Clinic" 30 days after their arrival in Singapore. In the case of a negative serological test result, the applicants concerned must complete the full vaccination program in Singapore to retain their permit.

Singapur / 13. Januar 2022

Covid-19-Impfzertifikat für Ausländerbewilligungen ab dem 1. Februar 2022 erforderlich

Das Gesundheitsministerium von Singapur hat beschlossen, dass ab dem 1. Februar 2022 alle ausländischen Bürger, welche sich für eine längere Zeit in Singapur aufhalten oder in Singapur einer Arbeitstätigkeit nachgehen möchten, vollständig geimpft sein müssen, um eine Aufenthalts- bzw. Arbeitsbewilligung zu erhalten. Diese neue Massnahme gilt auch für Ausländer, welche ihre derzeitige Bewilligung in Singapur verlängern möchten.

Bei der Antragstellung für eine Arbeitsbewilligung müssen Arbeitgeber eine Erklärung einreichen, welche nachweist, dass der Mitarbeiter bei der Ankunft in Singapur vollständig geimpft ist. Das Impfzertifikat muss mit dem Gesuch eingereicht werden. Gesuchsteller, welche die erforderlichen Unterlagen nicht vorlegen können, wird die Einreise nach Singapur verweigert, ausser ihnen wurde vorgängig eine Ausnahme gewährt.

Gesuchsteller, welche nicht in Singapur geimpft wurden, müssen ihre Impfdaten im nationalen Impfregister von Singapur eintragen und sich innert 30 Tagen nach ihrer Ankunft in Singapur in einer Klinik für öffentliche Gesundheitsvorsorge einem serologischen Test unterziehen. Bei einem negativen serologischen Testergebnis müssen die betroffenen Gesuchsteller das vollständige Impfprogramm in Singapur absolvieren, um ihre Bewilligung behalten zu können.

Sweden / January 13, 2022

Amendment to the tax reduction for experts ("expert tax relief")

As of 1 January 2021, Sweden had already extended the "expert tax relief" from 3 to 5 years. With this tax relief, 25% of the remuneration can be exempted from taxation, as well as certain additional benefits such as school costs and home leave can be paid tax-free. The "expert tax relief" is intended for foreign executives, scientists, experts and other persons in key positions who work temporarily in Sweden. In addition, the following conditions must be met:

extraordinary skills or special knowledge that is not or hardly to be found in Sweden

a monthly salary in 2022 of at least 96'601 SEK (approx. 9'870 CHF /9'420 EUR)

no Swedish citizenship

no permanent residence within the previous 5 years

the planned assignment in Sweden must not be longer than 5 years

there must be an employer or a permanent establishment in Sweden

If all conditions are fulfilled, the employee and the employer must apply for this within the first 3 months after the start of the assignment in Sweden.

In November 2021, the supreme court ruled that even if the salary is paid (in part or in full) from abroad, but is charged to the Swedish company or permanent establishment, the "expert tax relief" can also be used in the future. The only decisive factor is that the activity is carried out in Sweden for the Swedish company. This now means that for expats who continue to be paid by the home country or are on a split payroll and the costs are passed on internally, the "expert tax relief" can also be applied for.

Schweden / 13. Januar 2022

Neuerung zur Steuerreduktion für Experten («expert tax relief»)

Per 1. Januar 2021 hatte Schweden den «expert tax relief» bereits schon von 3 auf 5 Jahre verlängert. Mit dieser Steuervergünstigung können 25% der Vergütung von der Besteuerung befreit werden, sowie gewisse zusätzliche benefits wie bspw. Schulkosten, Home leave steuerfrei bezahlt werden. Der «expert tax relief» ist für ausländische Kadermitarbeiter, Wissenschaftler, Experten und andere Personen in Schlüsselpositionen, welche vorübergehend in Schweden arbeiten, gedacht. Zudem müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

ausserordentliche Fähigkeiten oder Spezialwissen, welches in Schweden nicht oder kaum zu finden ist

ein monatliches Salär in 2022 von mindestens 96'601 SEK (ca. 9'870 CHF /9'420 EUR)

keine schwedische Staatsangehörigkeit

kein permanenter Aufenthalt innerhalb der vorhergehenden 5 Jahre

der geplante Einsatz in Schweden darf nicht länger als 5 Jahre sein

es muss ein Arbeitgeber oder eine Betriebsstätte in Schweden vorhanden sein

Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, muss der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber dies innerhalb der ersten 3 Monate nach Einsatzbeginn in Schweden beantragen.

Im November 2021 hat das Gericht festgehalten, dass auch wenn das Salär (teils oder gesamthaft) aus dem Ausland bezahlt wird, aber eine Weiterverrechnung an die schwedische Gesellschaft oder Betriebsstätte vorgenommen wird, ebenfalls von dem «expert tax relief» zukünftig Gebrauch gemacht werden kann. Es ist lediglich massgebend, dass die Tätigkeit in Schweden für die schwedische Gesellschaft ausgeübt wird. Dies bedeutet nun, dass für Entsandte, welche weiterhin vom Heimatland bezahlt oder auf einer Split-Payroll sind und die Kosten intern entsprechend weiterverrechnet werden, der «expert tax relief» ebenfalls beantragt werden kann.

January 13, 2022

Global Mobility Trends 2022:Travel management needs to be realigned to changing requirements

It is not a secret that business travel has plummeted since the pandemic began. Travel restrictions and employee fear of the virus led to an unprecedented boom in virtual meetings. Where the necessary infrastructure was not already in place, it was made available to - and used by - a large number of office workers within a few weeks.

However, the few remaining business trips and short-term assignments still created major challenges in the travel management and global mobility departments. Traveling employees had a significantly increased need for information and guidance. In addition, there was the challenge that entry regulations changed frequently, and trips were canceled.

In many cases, internal travel management had to reorganize itself and changed from a pure administrator of business trips to a partner with an advisory function. This process is continuing even at the current peak of the pandemic. It is, therefore, to be expected that the role of travel management and also of the global mobility departments will have changed permanently and the activities as well as skills of the employees will have to be realigned accordingly.

13. Januar 2022

Global Mobi l ity Trends 2022: Neuausrichtung des Travel Managements an geänderte Anforderungen notwendig

Es ist kein Geheimnis, dass Geschäftsreisen seit Beginn der Pandemie stark rückläufig sind. Reisebeschränkungen und die Angst der Mitarbeiter vor dem Virus führten zu einem ungeahnten Boom an virtuellen Meetings. Wo die notwendige Infrastruktur nicht ohnehin schon vorhanden war, wurde sie innerhalb weniger Wochen einer Vielzahl von Büroarbeitskräften zugänglich gemacht - und von diesen auch genutzt.

Die wenigen verbliebenen Geschäftsreisen und Kurzzeitentsendungen sorgten aber dennoch in den Travel Management und Global Mobility Abteilungen für grosse Herausforderungen und teilweise auch Überforderung. Reisende Mitarbeiter hatten einen deutlichen erhöhten Informationsbedarf. Hinzu kam die Herausforderung, dass sich Einreisebestimmungen häufig und schnell änderten sowie Reisen storniert wurden.

In vielen Fällen musste sich das interne Travel Management daher neu aufstellen und vom reinen Administrator von Geschäftsreisen zu einem Partner mit beratender Funktion und dem Monitoring von internationalen Reiserichtlinien wandeln. Dieser Prozess dauert auch am jetzigen Höhepunkt der Pandemie an. Damit ist zu erwarten, dass sich die Rolle des Travel Managements und auch der Global Mobility Abteilungen nachhaltig geändert hat und die Tätigkeiten bzw. Fähigkeiten der Mitarbeiter entsprechend neu ausgerichtet werden müssen.

