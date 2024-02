ARTICLE

L'impôt sur les sociétés est un impôt direct qui touche les bénéfices imposables réalisés par les sociétés et autres entreprises. Il est connu aussi sous le nom « d'impôt sur le revenu des sociétés » ou « d'impôt sur les bénéfices des entreprises ». Aux Emirats Arabes Unis, l'impôt sur les sociétés est applicable aux bénéfices réalisés par les sociétés, par les entités non constituées en société et les personnes physiques exerçant une activité commerciale. L'impôt sur les sociétés est payable annuellement , au titre de la période d'imposition d'un assujetti. L'exercice comptable est d'une période de 12 mois au cours de laquelle les états financiers sont établis. Le paiement de l'impôt sur les sociétés est dû dans les 9 mois suivant la fin de la période d'imposition applicable. Le régime de l'impôt sur les sociétés aux Emirats Arabes Unis s'applique aux périodes d'impositions à partir du 1er juin 2023 ou après cette date.

Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont adopté un nouveau régime fédéral d'impôt sur les sociétés (IS) avec le décret – loi No47 de 2022, entré en vigueur depuis le 1er juin 2023. On constate que les Emirats Arabes Unis ont voulu, en adoptant ce décret-loi, effectuer une réforme fiscale qui leur permettra de se rapprocher des normes internationales et de s'aligner sur l'initiative d'imposition minimale mondiale de l'OCDE.

