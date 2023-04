ARTICLE

Il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha recentemente emesso la Decisione Ministeriale n. 73 del 2023 sulla "Relief per le Piccole Imprese" ai fini del Decreto Federale-Legge n. 47 del 2022 sulla Tassazione di Società e Imprese (Legge sulla Tassazione delle Società), con la finalità di sostenere le piccole e micro-imprese, comprese le start-up, riducendo il loro carico fiscale ed i costi di compliance.

La decisione, emessa in conformità all'articolo 21 della "Corporate Tax Law", prevede come le società risultanti soggette a tassazione non saranno viste come come aver prodotto reddito imponibile qualora il loro fatturato, nel periodo fiscale pertinente e nei periodi fiscali precedenti, sia stato inferiore a 3 milioni di dirham. Fatturato determinato come da norma in base agli standard contabili applicati negli Emirati Arabi Uniti.

Tuttavia, è importante notare che di tale concessione, per quelle che sono quindi considerate come "Piccole Imprese", non potranno usufruire le società costituite nelle c.d. "Qualifying Free Zone" o quelle facente parte di gruppi di imprese multinazionali (MNE Groups) ovvero di gruppi di società con attività in più di un paese che hanno ricavi consolidati superiori a 3,15 miliardi di AED.

La soglia di fatturato di 3 milioni di AED si applicherà ai periodi fiscali che iniziano il 1° giugno 2023 e continuerà a essere applicata solo ai periodi fiscali successivi che termineranno entro il 31 dicembre 2026.

La Decisione Ministeriale specifica inoltre che qualora l'Autorità Fiscale Federale (FTA) accerti che le imprese a tassazione abbiano separato artificialmente la loro attività commerciale e che quindi il fatturato totale dell'intera attività commerciale superi i 3 milioni di AED in qualsiasi periodo fiscale e tali soggetti abbiano optato per la Relief per le Piccole Imprese, ciò sarà considerato come un artificio per ottenere un vantaggio fiscale indebito ai sensi della clausola (1) dell'articolo 50 sulle Regole Generali Anti-abuso della Legge sulla Tassazione delle Società.

In conclusione, il provvedimento è un innovativo passo finalizzato a sostenere in maniera specifica le piccole e microimprese del paese. Una misura che contribuirà a ridurne il carico fiscale e i costi di conformità promuovendone così la crescita, nella chiara ottica della vitale diversificazione e sviluppo dell'economia del paese, in perfetta linea con il costante impegno del Governo Emiratino teso a creare un ambiente sempre più favorevole alle imprese, che attragga investimenti e promuova l'imprenditorialità sul territorio.

