Sodann hat die BA im Dezember 2022 eine Strafuntersuchung gegen die ABB Management Services AG abgeschlossen und das Unternehmen wegen Widerhandlung gegen Art. 102 Abs. 2 StGB i.V.m. Art. 322septies StGB zu einer Busse von CHF 4 Millionen verurteilt. Eine Ersatzforderung entfiel, da die ABB bereits im Jahr 2020 eine Ausgleichszahlung von USD 104 Millionen an Südafrika geleistet hat. In diesem Strafverfahren ist dem Unternehmen vorgeworfen worden, dass es nicht alle erforderlichen und zumutbaren organisatorischen Vorkehren getroffen hat, um Bestechungszahlungen an fremde Amtsträger in Südafrika zu verhindern.

