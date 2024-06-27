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27 June 2024

Ведение Бизнеса В Республике Казахстан

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GRATA International

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GRATA International is a dynamically developing international law firm which provides services for projects in the countries of the former Soviet Union and Eastern Europe. More than 28 years 250 professionals in 19 countries advise major international and local firms. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles. GRATA is recognised by Chambers & Partners, Legal 500, IFLR1000, WWL, Asialaw Profiles.
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Перед Вами издание «Ведение бизнеса в Республике Казахстан», подготовленное GRATA International. Инm
Kazakhstan Corporate/Commercial Law
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Дорогой читатель,

Перед Вами издание «Ведение бизнеса в Республике Казахстан», подготовленное GRATA International.

Информация в брошюре основана на теоретических и практических данных, доступных по состоянию на апрель 2024 года. Содержание данной брошюры адресовано иностранным бизнесменам и компаниям, желающим вести бизнес в Казахстане. Ознакомившись с ней, Вы получите информацию об основных формах ведения бизнеса включая сравнительную таблицу данных форм, информацию по налоговой структуре, банкротству, а также часто задаваемые вопросы по открытию и ведению бизнеса в Казахстане. Обращаем Ваше внимание на то, что законодательство в Республике Казахстан подвержено частым изменениям.

Если Вы решили начать бизнес в Казахстане, мы будем рады предоставить Вам свои услуги.

Мы надеемся, что эта брошюра станет полезной для вас.

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The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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