Дорогой читатель,

Перед Вами издание «Ведение бизнеса в Республике Казахстан», подготовленное GRATA International.

Информация в брошюре основана на теоретических и практических данных, доступных по состоянию на апрель 2024 года. Содержание данной брошюры адресовано иностранным бизнесменам и компаниям, желающим вести бизнес в Казахстане. Ознакомившись с ней, Вы получите информацию об основных формах ведения бизнеса включая сравнительную таблицу данных форм, информацию по налоговой структуре, банкротству, а также часто задаваемые вопросы по открытию и ведению бизнеса в Казахстане. Обращаем Ваше внимание на то, что законодательство в Республике Казахстан подвержено частым изменениям.

Если Вы решили начать бизнес в Казахстане, мы будем рады предоставить Вам свои услуги.

Мы надеемся, что эта брошюра станет полезной для вас.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.