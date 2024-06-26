TMF Group的《2024年全球商业复杂性指数》（GBCI 2024）基于与商业复杂性相关的一系列指标，深入分析了企业在全球不同司法管辖区营商时所面临的全球和ੑ

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

TMF Group的《2024年全球商业复杂性指数》（GBCI 2024）基于与商业复杂性相关的一系列指标，深入分析了企业在全球不同司法管辖区营商时所面临的全球和本地挑战。

GBCI 2024报告按照商业环境的复杂性对司法管辖区进行排序，前十的司法管辖区商业复杂性最高，后十的则最低。

本文聚焦今年指数中排名前十的司法管辖区，探究导致其排名靠前的原因。

虽然这些市场高度复杂，但若能成功驾驭，便可把握机遇。

我们的目标是帮助企业清晰了解在这些司法管辖区可能面临的挑战，使企业能够通过战略思考和明智运营来降低投资的潜在风险。

我们希望通过GBCI 2024的见解，助您满怀信心地进军高度复杂的市场。

点击此处了解更多有关GBCI的信息或点击此处下载完整版GBCI 2024报告。

十大商业复杂性最高的司法管辖区

1. 希腊

2022年和2023年，希腊的排名分别是第6位和第2位，而今年，希腊登上榜首，其营商复杂性进一步加剧。希腊一直被认为是复杂性较高的司法管辖区，尤其是在会计与税务（A&T）领域。而到了2024年，其人力资源与薪酬管理（HPR）的复杂性也显著上升。

当前，希腊的商业复杂性由几个关键因素驱动。首先，须遵守的立法繁多。TMF Group希腊办事处的专家指出，企业每周须遵守多达31项决定和一项新规。

数字化非但没有简化流程，反而进一步增加了复杂性。以MyData为例，这是一种要求数字提交的会计软件，企业需在各个平台上新设多个截止日期。由于对流程复杂性的了解有限，外国投资者不得不向第三方顾问寻求A&T和HRP支持，从而导致成本增加。从短期来看，这些挑战仍会存在，企业也不得不适应新规；但是把目光放长远，数字化将会简化企业的经营。

2024年，希腊的复杂性和合规性情况不容乐观。这是因为本地中小型会计师事务所从未想过数字化发展得这么快，也没想到政府会引入这样的强制性变革，因而，他们当前面临着巨大的积压工作。 TMF Group希腊办事处专家

2. 法国

今年，法国在GBCI中位列第二，较2023年的首位有所下降。法国独特的会计措施和法语要求常令许多外国财务总监感到意外，从而增加了该国营商环境的复杂性。2024年，法国出台新规的数量有所增加，其中UBO身份识别和税务相关规定的调整进一步推高了合规经营成本。此外，为了保护员工权益，法国的劳动法律和法规十分严格，这使得公司进行人员调整变得困难，进而增加了招聘和留任的成本。

尽管存在上述复杂因素，但法国的贸易环境依然稳定，这主要得益于欧洲法规的推动。作为欧盟成员国和经合组织总部所在地，法国吸引着来自欧洲各地的人才。然而，随着欧盟推出《非财务报告指令》（NFRD），并不断收紧环境、社会和企业治理（ESG）要求，企业必须披露残疾、性别差距、废物处理、环境影响等信息，因而在报告方面临着更多挑战。虽然报告的数字化转型解决了其中部分挑战，但数字化措施的落实速度较慢，且企业需要时间适应。

法国通常被视为欧盟范围内较具吸引力的市场，众多外国企业的高管选择在这里经营业务。然而，法国对外国企业而言依然颇具挑战性。法国之所以会成为商业复杂性较高的地区，是因为当地的工作方式恪守传统，例如使用法语，尤其是在行政事务中。法国的监管环境严格，劳动法尤为复杂，对雇员的保护程度很高。尽管如此，但法国政府正着手简化某些领域的流程，并且已取得一定的进展。 TMF Group法国办事处专家

3. 哥伦比亚

哥伦比亚的高排名主要归因于其复杂的会计与税收系统。作为一个司法管辖区，其商业环境的特点在于频繁的税务改革，过去的七年中已实行了多达19次的改革。

虽然哥伦比亚已签订100多项促进贸易和投资的国际条约，但该国的政治和社会环境不稳定，一定程度上挫伤了投资者的积极性。不过，在未来三到六个月内，情况预计会有所好转，哥伦比亚将迎来更多投资机会。例如，近期的地区选举过后，政治风向已向中右翼转变，这鼓励了更多投资者将哥伦比亚视为一个可行的投资目的地。

在ESG报告流程的实施方面，哥伦比亚向来走在前列，企业早在五、六年前就开始适应这一标准。因此，虽然额外的报告要求通常会增加复杂性，但预计不会对哥伦比亚的整体商业环境产生重大影响。随着ESG原则在全球范围内普及，哥伦比亚反而将处在有利地位。

哥伦比亚是一个商业环境较复杂的国家。除监管问题外，各地区的文化因素也推升了其复杂性。投资者必须有一个了解如何引导他们应对各种复杂性的本地合作伙伴。 TMF Group哥伦比亚办事处专家

4. 墨西哥

在今年的GBCI中，墨西哥排名第4位，其商业复杂性主要源于复杂的法律法规。例如，设立银行账户的耗时较长、获得工作签证的要求繁复。尽管如此，墨西哥在数字化方面已取得长足进步，在电子发票、电子签名等系统推出后，簿记工作得到简化。墨西哥正着力完善反洗钱要求，以提振投资者的信心，但这也意味着企业将承担更多审计义务。

墨西哥因其在地理位置、基础设施、土地供应和成本方面的优势，与美国建立了近岸外包合作，拉动了4%的经济增长。墨西哥参与了与美国和加拿大签订的《美墨加协定》（T-MEC），这一协定的实施不仅促进了墨西哥与这两个国家的经济合作，同时创建了全球较大的一处自由贸易区。墨西哥正致力于提高自动化水平，尤其是针对HRP领域。尽管这会带来额外的复杂性，但与经合组织接轨的做法为投资者提供了信心和保障。

墨西哥既是通往拉丁美洲的大门，也是连接美国的窗口。因此，尽管我们面临着流程变更和政局变动等挑战，但我认为墨西哥已做好准备。 TMF Group墨西哥办事处专家

5. 玻利维亚

玻利维亚的营商环境依然复杂，排名从2023年的第9位上升到第5位。

这主要源于陈旧的税收制度，要求纳税人必须亲自到场并掌握当地语言。无论是设立企业还是进行例行报告，通常都需要亲自递交文件。这不仅会拖慢流程，而且还迫使企业相关人员定期入境。如果企业未遵守税收和薪酬要求，将面临高额罚款，这进一步增加了玻利维亚的复杂性。

当前，玻利维亚的主要增长机会来自于农产品出口以及与其他南美国家的贸易。然而，南美的政治局势可能是个隐患。随着南美各国政府的变化，玻利维亚与这些国家的友好关系还能维持多久是个未知数。

由于税收制度的原因，在玻利维亚开展业务非常困难。纳税申报时必须提交纸质材料。此外，还须保存这些纸质材料长达8年，以备审计之用。这会给国际企业造成阻碍。 TMF Group玻利维亚办事处专家

6. 土耳其

土耳其复杂性不减，在今年的GBCI中排名第6位。主要原因在于税法（包括程序税、增值税和所得税）的频繁变更。例如，近期推出的新型进口关税——回收贡献费，使税务申报变得更加复杂。

陷入恶性通胀后，政府对特定行业提出了新的资本要求，从而增加了企业的不合规风险和营商复杂性。尽管政府为了降低生产部门的复杂性而出台了增值税免税政策，但由此产生的繁琐流程和额外文书往往让企业对这些激励措施望而却步。

在这种官僚主义环境中，要求具备熟练的土耳其语也为土耳其复杂性增添了另一层维度。所有文件都必须使用土耳其语，这对于没有土耳其语雇员的企业是一个挑战。因此，企业要在紧跟法律变化的同时，确保以合规的语言提交文件，因而面临着较高的商业复杂性。

可惜土耳其政府并未制定具体的经济计划，来应对恶性通胀和土耳其里拉贬值。这种经济的不稳定影响着所有人，包括客户。 TMF Group土耳其办事处专家

7. 巴西

在今年的GBCI中，巴西的排名从第3位下降至第7位。这种变化主要原因在于其他司法管辖区复杂性的增加，而非巴西内部情况有所改善。巴西的商业环境之所以复杂，税法和各级政府立法是主要驱动因素。

巴西税法具有显著的地方差异，这增加了企业经营规划的复杂性。企业需根据业务所在的行业和地区选择合适的税制。此外，劳动制度和工会权力也因地区而异；同时，南部的人才储备更充足。企业有必要对当地情况形成全面的认识。

巴西政府决心启动税收改革，这在一定程度上引起了企业的顾虑。虽然改革预计不会太激进，但企业仍担心税收会增加。当前，政府正在重新审议关于降低劳动税和促进招聘的激励措施，尤其是针对服务业和IT业。

尽管存在复杂性和不确定因素，但巴西致力于扩大其全球贸易范围，尤其是在农产品出口方面。为了促进国际贸易关系，巴西正努力加入经合组织，并通过南方共同市场（Mercosur）推动区域一体化。

通胀率出现飙升势头后，巴西中央银行及时采取措施来控制通胀，领先于市场趋势。因此，随着资本成本和通胀率的下降，巴西市场的可预测性有望增强。 TMF Group巴西办事处专家

8. 意大利

意大利排名第8位，其在HRP方面进步显著，但在A&T和全球实体管理（GEM）方面的复杂性依然较高。造成意大利税务复杂性的原因在于每年都会颁布大量法令、法规和决议。尽管意大利正努力简化税收流程，例如取消了针对外国股东的股息免税政策，转而采用优惠税率，但立法变更依然频繁。

电子发票等数字化措施简化了簿记，但每项新的规定都增加了税务处理的复杂性。企业通常需要依靠专家的解释来理解这些变化的影响。

在意大利注册企业并不特别复杂，但企业每月要履行大量义务，涵盖会计、税务、发票和人力资源，这点很具挑战性。在线UBO登记进一步加重了企业的合规义务，而且意大利的要求与其他国家略有不同。

从地缘政治的角度来看，意大利作为生产中心，很容易受供应链中断问题的影响，例如乌克兰谷物采购路线受阻、红海石油航线被封锁等，这迫使意大利企业不得不另寻潜在的、竞争力较弱的替代品。

尽管监管方面存在挑战，但意大利仍是较为可靠的商业目的地。不过，企业要想驾驭当地的商业环境，通常离不开律师、税务专家和劳工顾问的服务。 TMF Group意大利办事处专家

9. 秘鲁

秘鲁排名第9位，在HRP业务线上，秘鲁的营商复杂性最低，但在A&T和GEM业务线上却呈现出高度复杂性。

秘鲁的自然资源丰富，但由于针对国际企业的许可流程复杂，在秘鲁设立企业并非易事。自2016年以来，秘鲁的政治局势持续动荡，进一步增加了在秘鲁设立企业的难度。多年来，由于民众对政治领袖不信任、经济不平等和极端的两极分化，不满情绪高涨。这造成了当地较不稳定的投资环境。此外，秘鲁对教育的投入有限，企业的人才储备受到限制。虽然部分地区有熟练劳动力中心，但目前尚未覆盖到全国。

以劳动法规为首的一系列复杂法规也给国际投资者造成了困难。秘鲁的劳动力市场受到严格监管，天平向雇员倾斜，遣散费的存在限制了企业的解雇行为。这可能会减缓企业的招聘速度。在税务方面，提交规则频繁变更，遵守起来难度很大。不过，各行业的情况不尽相同。例如制药行业，由于产品记录获取上的困难，因而显得较为复杂，但相比之下，采矿业的情况则较为乐观，预计将成为新的经济增长点。

采矿业将成为秘鲁经济增长的引擎。虽然秘鲁的劳动法复杂，且税法频繁变更，但其他国家往往也是这样。投资者之所以对秘鲁的稳定性缺乏信心，主要是由于政治格局的两极分化。 TMF Group秘鲁办事处专家

10. 哈萨克斯坦

哈萨克斯坦的复杂性主要源于其复杂的HRP流程。此外，愈发严格的货币管控和国际税收政策也让该国的营商环境更为复杂，特别是在申请工作签证和许可时，这些问题显得尤为突出。

尽管如此，哈萨克斯坦政府仍在积极吸引投资，并不断审查立法。其中一项税法修订值得注意：政府取消了针对外国股东的股息免税政策，转而采用优惠税率。然而，全球企业往往难以跟上不断变化的立法步伐，及时更新内部报告。

在全球数字化趋势的推动之下，哈萨克斯坦正改革透明度与问责制流程，以重点保护数据隐私和安全。

不出所料，俄乌冲突也对哈萨克斯坦产生了较大影响。为管理平行进口并减少中断，哈萨克斯坦实施了监管措施，但这些措施并未完全消除风险。不过，随着俄罗斯企业的迁入，哈萨克斯坦经济总体向好。哈萨克斯坦也在努力从其他地区吸引人才，尤其是核工业等专业领域的人才。

政府希望在市场上与远近邻国以及兄弟国家保持外交友好关系。因此，政府在吸引投资助力经济增长的同时，始终会考虑到这一点。 TMF Group哈萨克斯坦办事处专家

2024年全球商业复杂性指数

本文摘自TMF Group的最新报告：2024年全球商业复杂性指数。

探索GBCI排名、复杂性指数和全球趋势，助您洞悉70多个司法管辖区的重重合规复杂性——点击此处，下载完整报告。

欲了解更多您所在司法管辖区的商业复杂性驱动因素，欢迎浏览我们的复杂性见解导航，最多可同时分析三个市场。

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.