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1-يتم الافصاح عن العملات والادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة العالية بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين وشركات خدمات النقل لصالح اشخاص طبيعيين وشركات خدمات النقل لصالح بنوك أو صرافات أو منشآت اخرى اي كان شكلها القانوني في عمليات الاستيراد والتصدير وفقا لنظام الافصاح المالي الصادر عن مصرف الامارت العربية المتحدة المركزي

2-تكون الحدود العليا لمبالغ العملات وقيم الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة حسب الاتي:

ا-العملات (الدرهم أو ما يعادله من العملات الاخرى)

ب-كافة أنواع الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها.

ج-المعادن الثمينة التي لها قيمة اقتصادية عالية بكافة أشكالها وانواعها وتصنيفها.

د-الأحجار ذات القيمة الاقتصادية العالية بكافة اشكالها وانواعها وتصنيفها.

الحد الأعلى المسموح به دون افصاح (60,000) ستون الف درهم او ما يعادله من العملات الاخرى.

الحد الأعلى المذكور اعلاه ينطبق على الذي يبلغ من العمر (18) سنة فما فوق. اما الذين تقل اعمارهم عن (18) سنه فمبالغ العملات وقيم الادوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة التي بحوزتهم يجب ان تضاف الى الحد المسموح به لولي أمرهم.

3-يتم الافصاح من قبل المسافرين( القادمين أو المغادرين) للدولة وكذلك خدمات النقل لصالح اشخاص طبيعيين وفقا للحدود المبينة في البند (2) اعلاه.

4-اما شركات خدمات النقل لصالح بنوك أو صرافات أو منشآت اخرى أي كان شكلها القانوني ، فيجب الإفصاح بغض النظر عن مبالغ العملات وقيم الادوات أو المعادن أو الاحجار المستوردة او المصدرة.

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