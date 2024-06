ARTICLE Waardedrijvers #3: De Uitdagingen En Complexiteit Bij Het Waarderen Van Startups Schuiteman Accountants & Adviseurs More Contributor De startupwereld wordt vaak gezien als een droomwereld. Om die dromen te realiseren, is kapitaal nodig. Dat is waar waarderingsmethoden en fundraising om de hoek komen kijken.

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.