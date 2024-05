Implications Of CSRD For Sustainability Consultants

Mr. Laurens De Brucker mocht zijn licht laten schijnen over de juridische gevolgen van de EU-Corporate Sustainability Reporting Directive (#CSRD) voor bedrijven en consultants als spreker tijdens een event van Carbon+Alt+Delete. Hij vertoefde in het goede gezelschap van Jos Delbeke en Steven De Baerdemaecker.

Me Laurens de Brucker était invité à présenter les implications juridiques de la directive sur les rapports de durabilité des entreprises (#CSRD) aux entreprises et consultants, en tant que speaker lors d'un événement de Carbon+Alt+Delete. Il était en (bonne) compagnie de Jos Delbeke et Steven De Baerdemaecker.

Originally published 31 Jan 2024.

