时间就是金钱

为何跨境股权分割交易延期超过四个月会导致平均16%的交易额流失？

股权分割在交易市场中越来越受欢迎，交易量自2016年起已增长了三倍。在新冠疫情结束后，随着被抑制的需求得以释放，加之不良资产和非核心资产估值降低等因素的综合影响，现金充裕的私募股权投资公司和企业将被重新吸引回市场，交易势头将持续看涨。

然而，TMF Group发布的跨境股权分割市场调查报告显示，若交易发生延期或忽略股权分割成功的三大关键因素，交易方将损失大量资金。

根据调查结果，19%的企业和24%的私募股权投资公司表示，其最近一笔交易的耗时长于预期。

延期将导致交易成本增加。报告显示，交易延期超过四个月的平均成本增幅达 16%。

报告列出跨境股权分割成功的三大关键因素：

在标的所在国的业务规模：76%在标的所在司法管辖区拥有适中业务规模的企业大多都取得了成功。 合理的时间规划：84%在四个月内完成的交易大多都取得了成功。 充分的准备工作：78%的企业和64%的私募股权投资公司表示，如果准备工作更加充分可以避免交易延期。

欲了解更多，欢迎下载报告

To view the original article click here

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.