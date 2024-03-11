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يعد اختيار الولاية الخارجية الافضل والانسب لتأسيس الشركات قرارًا حاسمًا لرواد الأعمال والشركات الدولية والمستثمرين، في حين أن الولايات الخارجية الأحدث مثل الإمارات العربية المتحدة وديلاوير بالولايات المتحدة الأمريكية قد اكتسبت شعبية بسبب مزاياها الفريدة، فإن الولايات الخارجية التقليدية مثل جزر فيرجن البريطانية ، وسانت كيتس، وجزر مارشال، وجزر كايمان تظل هي الأفضل على الاطلاق والاختيار المفضل للكثيرين، وفى هذا المقال نستكشف أسباب شعبية وجاذبية هذه الولايات الخارجية التقليدية مقارنة بنظيراتها الناشئة.

الإطار التنظيمي والاستقرار

الولايات الخارجية التقليدية: تتمتع هذه الولايات بأطر قانونية وتنظيمية راسخة ومستقرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات والمستثمرين الدوليين، على سبيل المثال، تتمتع جزر فيرجن البريطانية بنظام قانوني يعتمد على القانون العام الإنجليزي، مما يوفر إمكانية التنبؤ والأمن للمستثمرين وكذلك، تشتهر جزر كايمان بإطارها القانوني المتطور الذي يوفر بيئة مواتية لصناديق التحوط والخدمات المالية.

الولايات الخارجية الناشئة: مثل الإمارات العربية المتحدة وديلاوير، فعلى الرغم من ان هذه الدول تقدم أنظمة قانونية حديثة ومرنة، إلا أنها قد تفتقر إلى التركيز المنصب خصيصا على الخدمات المالية الدولية التي تقدمها الولايات الخارجية التقليدية، بالإضافة إلى انه غالبًا ما تخضع الولايات الخارجية الناشئة لتغييرات متكررة في القوانين واللوائح، وهو ما يثير قلق بعض الشركات.

السرية والخصوصية

الولايات الخارجية التقليدية: إحدى السمات المميزة للولايات الخارجية التقليدية هي المستوى العالي من السرية والخصوصية التي تقدمها للشركات والمستثمرين، على سبيل المثال، توفر جزر مارشال وسانت كيتس وسائل حماية حاسمة وقوية للخصوصية يستحيل معها كشف اية معلومات عن المستفيدين لأى طرف خارجي؛ وبلا شك، هذا المستوى من السرية يعد عاملاً حاسماً للعديد من الأفراد والكيانات الراغبين في حماية شؤونهم المالية من التدقيق العام.

الولايات الخارجية الناشئة: في على الجانب الاخر، واجهت الولايات الخارجية الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة وديلاوير ضغوطًا متزايدة من الهيئات التنظيمية الدولية لتعزيز الشفافية وتبادل المعلومات مع سلطات الضرائب الأجنبية، وهذا التحول مع المزيد من الانفتاح يمكن أن يردع أولئك الذين يعطون الأولوية للخصوصية في عملياتهم التجارية.

الحياد الضريبي

الولايات الخارجية التقليدية: يعد الحياد الضريبي ميزة كبيرة تقدمها الولايات الخارجية التقليدية، وعادة لا تفرض هذه الولايات الخارجية ضريبة الشركات، أو ضريبة أرباح رأس المال، أو ضريبة الاستقطاع على الكيانات المسجلة داخل حدودها، الامر الذي يجعلها مميزة وذات جاذبية فريدة للتخطيط الضريبي وهياكل الاستثمار الدولية، وعلى سبيل المثال، تشتهر جزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية ببيئاتها المحايدة من الناحية الضريبية، بما يسمح للشركات بتنظيم شؤونها بطريقة سلسلة تتسم بالكفاءة الضريبية.

الولايات الخارجية الناشئة: في حين أن بعض الولايات الخارجية الناشئة تقدم معدلات ضريبية أو حوافز تنافسية، إلا أنها قد لا تتطابق مع مستوى الحياد الضريبي الموجود في المراكز الخارجية التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، قد تظل بعض الكيانات، في ولايات خارجية، مثل الإمارات العربية المتحدة خاضعة لضرائب معينة (مثل ضريبة القيمة المضافة) ومتطلبات الإبلاغ التي يمكن أن تعقد جهود التخطيط الضريبي.

الخبرة والبنية التحتية

الولايات الخارجية التقليدية: نتيجة عشرات الاعوام من الخبرة كمراكز للتمويل الدولي للولايات الخارجية التقليدية، تم تطوير خبرات وبنية تحتية فريدة من نوعها، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات العالمية، اذ تتمتع هذه الولايات الخارجية بشبكة من مقدمي الخدمات القانونية والمالية وخدمات الشركات ذوي الخبرة، والتخصص في هياكل الأعمال الخارجيةـ كما ان ما يعزز هذه الولايات وجود الخدمات المصرفية المتطورة بها، بالإضافة إلى الأنظمة القانونية والتحكيمية المتقدمة.

الولايات الخارجية الناشئة: على الرغم من ان الولايات الخارجية الناشئة تعمل على تطوير بنيتها التحتية وخبراتها بسرعة، إلا أنها قد لا تقدم نفس المستوى من الخدمات المتخصصة وعمق الخبرة الموجود في المراكز الخارجية التقليدية، وعلى الرغم من ان النظام البيئي لمقدمي الخدمات في أماكن مثل ديلاوير والإمارات العربية المتحدة يشهد نموًا، الا انه يفتقر التركيز على الخدمات المالية الخارجية التي يمكن للشركات العثور عليها في ولايات خارجية مثل جزر فيرجن البريطانية أو جزر كايمان.

السمعة العالمية والقبول

الولايات الخارجية التقليدية: لقد أثبتت الولايات الخارجية التقليدية سمعتها الطيبة والمميزة في الأعمال التجارية الدولية، وعلى الرغم من مواجهة الانتقادات والتدقيق، فقد بذلت هذه الولايات جهودًا كبيرة للامتثال بالمعايير التنظيمية الدولية، وبالتالي الحفاظ على مكانتها في النظام المالي العالمي، وهذا التاريخ الطويل الحافل بالاستقرار والسرية والحياد الضريبي يساهم باستمرارية في زيادة جاذبية هذه الولايات.

الولايات الخارجية الناشئة: رغم أن الولايات الخارجية الناشئة معروفة ببيئاتها الصديقة للأعمال، إلا أنها لا تزال تبني سمعتها على المستوى الدولي، فيمكن أن يختلف قبول هذه الولايات الجديدة من قبل البنوك والمستثمرين والهيئات التنظيمية، وهو ما يؤثر بشكل محتمل على ممارسات الشركات على الصعيد العالمي.

في الختام

في حين أن الولايات الخارجية الناشئة مثل الإمارات العربية المتحدة وديلاوير تقدم مزايا متميزة وأصبحت تنافسية بشكل متزايد، فإن الدول الخارجية التقليدية مثل جزر فيرجن البريطانية وسانت كيتس وجزر مارشال وجزر كايمان لا تزال تحتفظ بتفوقها بفضل الأطر القانونية الراسخة التي تنظمها، وايضاً التزامها بالسرية والحياد الضريبي والخبرة المتخصصة والذى بدوره ساهم في القبول العالمي. كل ذلك من شأنه جعل هذه الولايات التقليدية الخيار الأمثل والأفضل للشركات والمستثمرين الذين يسعون لبيئة مجربة وآمنة وفعالة لعملياتهم الدولية.

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