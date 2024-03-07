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在系列文章中我們解答了 外國「自然人」來台設公司的三個常見問題，但實務上有些新創已經在美國、新加坡、以色列、英屬開曼群島等地先行設立了一家公司。當這些外國新創業者來到台灣後，就必須考慮在台灣境內即將設立的公司與外國公司之間的關係為何。我們將在本文介紹外國法人在台灣可以設立哪些組織型態的公司、差異為何，以及須花費的時間。

外國法人在台灣設立可以選擇哪些組織型態？主要差異為何？

外國法人可以選擇設立子公司、分公司或辦事處，首先重要的差異為是否具有獨立法人格。三者之中只有子公司具有獨立的法人格，分公司和辦事處則不具備獨立的法人格，權利義務都歸屬於外國總公司。因此，外國法人A在台灣設立子公司B，A只需就出資額對B公司負責；相較於此，外國法人A1若在台灣設立分公司A2，A1須與A2負連帶責任。如果是設立辦事處亦同。

其次，子公司、分公司與辦事處在台灣依法能進行的商業活動也有差異。具體而言，子公司和分公司都可以在台灣進行營業活動（仍須遵守「禁止及限制僑外人投資業別項目」）；但辦事處不可以從事營業活動，僅能從事簡單的行政事項或聯繫事項，如簽約、為母公司在台採購設備服務、報價、議價、蒐集市場資訊等不涉及營利的行為。因此，如果外國公司希望在台灣持續僱用員工、拓展業務、從事營利活動等，建議設立子公司或分公司為宜。

此外，在設立子公司時，新創企業可以如同外國自然人一樣，選擇設立有限公司、股份有限公司或閉鎖性股份有限公司；設立分公司時，則因為分公司是總公司的延伸分身，所以組織型態會與總公司相同，不需要依據台灣法令選擇公司組織型態。

最後，新創業者在決定要設立子公司還是或分公司時，一定要考慮稅務因素：依據台灣稅法，不管是子公司還是分公司，在台灣都是獨立的稅務主體，都有申報繳納營業稅及營利事業所得稅的義務。不同的地方在於將台灣的盈利匯回時是否需要扣繳稅。子公司將股利匯回外國母公司時需先扣繳21%的所得稅（部分與台灣有租稅協定的國家則有不同的協定稅率），且就未分配盈餘會加徵5%的營利事業所得稅；如果是分公司，則無須扣繳，也沒有就未分配盈餘課稅的適用情形產生。

外國法人在台灣設立公司花費的時間？

子公司：

外國法人設立子公司的流程與外國自然人設立公司流程大致相似，在確認適用「外國人投資條例」且經營的行業別不涉及禁止及限制僑外人投資業別的前提下，原則上將依下列步驟進行。如果文件齊備，從預查公司名稱到完成公司登記所需時間大致2~3個月：

公司名稱預查 經過經濟部投資審議委員會的核准 至銀行開設公司籌備處的帳戶 匯入資金 向經濟部投資審議委員會申請審定投資額 向主管機關進行公司登記

分公司：

外國法人設立在台分公司時，如果文件齊備，流程上則因為省去經濟部投資審議委員會的核准（上列步驟2），從預查公司名稱到完成公司登記所需時間大致1~2個月。但須特別提醒的是，如果外國法人是由大陸地區人民、法人、團體或其他機構（下稱「陸資」）所控制，或是陸資直接或間接持有該外國法人股份或出資總額逾30%，將會適用「大陸地區人民來台投資許可辦法」，而應經過經濟部投資審議委員會的核准。

辦事處：

外國法人派其代表人來台設置辦事處無須經過公司名稱預查、經濟部投資審議委員會的核准等步驟，程序因此簡單許多。如果文件齊備，到完成辦事處登記所需時間大致為5至10天。

由於外國法人來台設立公司往往涉及法律、會計、稅務、商業等各層面的考量，因此我們建議新創團隊在台灣落地前，可以先與專業律師和會計師諮詢討論，從法律與會計的角度協助企業選擇適合的組織型態，一方面可以從一開始就確定落地以後的法規遵循事項，也可以避免日後因設立時未能選擇較為適合的組織型態，而須另外再花費時間費用轉換為其他組織型態的情形。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.