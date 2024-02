Die Vorteile einer Malta LTD. Gesellschaft

Die Rechtsform der LTD. – Limited Liability Company – ist weltweit etabliert und akzeptiert. Eine Neugründung oder ein Wechsel (etwa von UK) nach Malta bietet sich aus vielen Gründen an – nicht lediglich wegen der steuerlichen Vorteile im südlichsten Staat der Europäischen Union.

Obwohl der deutsche Gesetzgeber mit der Schaffung der Gesellschaftsform UG (Unternehmergesellschaft) –haftungsbeschränkt" für Unternehmer mit geringem Eigenkapital den Weg auf die Märkte erleichtert hat, ist die LTD. unverändert attraktiv.

Malta ist mit einer konsolidierten Steuerbelastung von nur 5% Unternehmenssteuern (corporate income tax) deutlich vorteilhafter als etwa Irland, Zypern und andere europäische Länder.

In Malta gibt es zu Beginn des Jahres 2024 über 100,000 Limiteds. Die überwiegende Anzahl der neu etablierten Malta Limited Gesellschaften wird von EU-Bürgern gegründet.

Einen Überblick zu einigen Fakten und Zahlen, die Ihre Entscheidung für einen Firmensitz in Malta erleichtern, finden Sie am Ende dieses Artikels. Wesentliche Aspekte pro Malta neben den Unternehmenssteuern sind die Englischsprachigkeit, Rechtssicherheit bei Gründung und Führung von Gesellschaften sowie eine durchgängige Pro Business Mentalität.

Kresse Corporate LTD in Zusammenarbeit mit Dr. Kresse International Law Firm, der führenden deutschen Anwaltskanzlei in Malta, unterstützen Sie mit pofessioneller Beratung bei Firmengründung, Firmenverwaltung, steuerlicher Umsetzung, begleitender Buchhaltung sowie bei der Beantragung von Malta Lizenzen.

Die Kanzlei hat seit Anfang 2013, also über 11 Jahre Erfahrung in der Firmenberatung in Malta; zusätzlich haben wir in 2022 Kresse Corporate LTD als spezialisierte Gesellschaft gegründet, die von der Malta Financial Services Authoritiy (MFSA) lizensiert ist und damit ein Höchstmaß an Rechtssicherheit und Einhaltung der Corporate Compliance Standards gewährleistet.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.