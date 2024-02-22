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Kawaley法官针对Airstream Investment Ltd（下称"该公司"，一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司）颁布了清盘令。康德明代表I-Tiger Global Investment Management Limited（下称"呈请人"）获得胜诉。根据清盘令，Kroll (Cayman) Limited的Mitchell Mansfield及Samuel Cole获委任为该公司的联席正式清盘人。

根据本案的投资顾问协议及其补充协议，呈请人有权因其作为Premier Life Settlement Fund SP（下称"基金"，Aquam Funds SPC的独立投资组合）的投资顾问所提供服务而获得报酬。这笔报酬（连同其他事宜）明订应由公司作为基金的投资经理支付（下称" 债务"）。因长时间未有收到付款，呈请人便联络康德明以协助寻求针对该公司的清盘令。

根据开曼群岛公司法（2023年修订版）第92(d)条，若公司无法偿还债务，法院可将其清盘。若开曼群岛公司拖欠债权人100开曼元或以上，即约120美元，并且债权人收款未果，其可提交法定要求偿债书以要求支付未偿债务。若债权人在法定要求偿债书送达后21天内未收到付款，则根据第92(d)条，公司视为无力偿还债务，并可对其提出清盘申请。

康德明于2023年10月4日就债务向该公司送达了法定要求偿债书。该公司未能在法定要求偿债书送达后21天内履行法定要求偿债。因此，公司于2023年11月2日遭提出清盘申请。

若能够证明案情足够紧急，债权人有可能在更短的时间内，于开曼群岛获得针对如该公司的债务人的济助。

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