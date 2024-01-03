如本所早前于有关的 客户公告（英语版本）中详述，BVI 公司现须编制并向其注册代理人提交载有基本资产负债表和损益表的"周年申报表"。

首份周年申报表，必须在公司截至 2023 年 12 月 31 日或之后的财务/财政年度的九个月内提交。常见年结日的申报截止日期如下：

财政年度结束 首次申报截止日期 此后的年度截止日期 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 9 月 30 日 2024 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日 2025 年 3 月 31 日 3 月 31 日 2024 年 9 月 30 日 2025 年 6 月 39 日 6 月 30 日

会计准则未有特定要求，但周年申报表的格式有指定规格，详见 此处。

一站式解决方案

本所明白这将是许多 BVI 公司首次须要编制正式的财务报表。康德明团队很乐意为阁下提供简明便捷的解决方案，以编制周年申报表。尤其是本所拥有经验丰富的会计团队，确保阁下的 BVI 公司能够高效地编制并提交周年申报表以符合新规则。

若阁下有意使用这项服务，请联系以下人员或阁下在康德明的惯常联系人。阁下将会先与本所的会计团队进行简短的通话，以了解阁下 BVI 公司的资产、负债、收入、开支和活动。此后，本所将要求阁下提供部分证明文件，务求在阁下最小限度的参与下，为阁下编制周年申报表。

就一般的 BVI "控股公司"而言，本所编制周年申报表的费用为 1,500 美元起。就交易量较大、结构较复杂的公司而言，本所将事先与阁下商议量身定制的价格表。

自行编制周年申报表

阁下也可选择自行编制并提交周年申报表。本所将于未来数月推出新的线上平台，以供提交阁下编制的周年申报表。收到周年申报表后，本所将进行基本审阅，以确保申报表符合新法规的要求。透过本所的新平台递交并审阅周年申报表的固定费用为 250 美元。

下一步

申报截止日期即将到来，第一个截止日期 2024 年 9 月 30 日之前预期将会是"高峰期"，因此，BVI 公司董事尤其需要考虑如何能够及时遵守新要求。如未能在规定时间内提交周年申报表可能有损公司的良好声誉，并可能导致公司遭自动注销和解散。

康德明团队很乐意帮助阁下理解并遵守新要求。如欲了解更多本所可以提供的帮助，请联系以下人员或阁下在康德明的惯常联系人。

本文的内容并非详尽无遗，旨在提供简要概述和一般资料，而不应用于替代法律建议或法律意见。中文译本仅供参考，如有歧义，请以英文原文为准。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.