Kvindernes Internationale Kampdag er en årlig anledning til at sætte fokus på ligestilling. Det gælder også i advokatbranchen. På kampdagen reflekterer vi hos NJORD over de fremskridt, der er gjort og de udfordringer, vi stadig står over for.

Conni Falkner er COO hos NJORD og har blandt andet netop stået i spidsen for en større omlægning af NJORDs ledelsesstruktur og strategi. Ifølge hende går det fremad med ligestillingen i advokatbranchen, selvom der stadig et godt stykke vej endnu. ”For mig at se, vil det kræve en større ændring af hele den måde branchen fungerer på i dag at øge andelen af kvindelige partnere væsentligt”.

Conni mener ikke, at forskelsbehandling er årsagen til, at fordelingen er, som den er, idet mænd og kvinder optages på lige vilkår. Den skæve fordeling skyldes snarere, at de vilkår, der vægtes mest i optagelsesprocessen, i højere grad taler til mænd end kvinder. ”Det vil kræve en grundlæggende ændring i den måde, vi driver vores virksomheder på at ændre fordelingen mellem kvindelige og mandlige partnere. I NJORD er vi på vej – men der er stadig lang vej” fastslår hun.

BALANCEN MELLEM PRIVATLIV OG ARBEJDE

Nele Rickelt, advokat hos NJORD med speciale i skatte- og afgiftsret, mener bestemt ikke, at der er ligestilling på alle områder, men synes samtidig, at der er sket en positiv udvikling i forhold til kvinders erhvervsmæssige anerkendelse. ”Kvinder har fået en stemme og bliver i høj grad hørt. Flere virksomheder brander sig sågar med at have kvinder i front. Så på den måde begynder det at rykke lidt” siger hun.

Nele blev advokat i efteråret 2022, kort tid efter endt barselsorlov, og fremhæver vigtigheden af en rimelig balance mellem arbejde og fritid. Ligesom hun har fokus på at udvikle sig karrieremæssigt og finde sig til rette i sin nye rolle som advokat, vægter hun også familieliv og trivsel højt. ”Jeg er stolt af, at jeg kan få det hele til at fungere med to små børn og uden at dø af stress”.

AT VÆRE MODIG OG FEJRE SIN SEJRE

Emelie Svensson, svensk advokat hos NJORD med speciale i svensk erhvervsjura og immaterialret, mener, at Danmark, i henhold Kvindernes Internationale Dag, har meget at fejre. Emelies motto er: Opsæt nogle mål, vær ambitiøs og beslut dig for at nå dine mål – og når du har nået dem, så fejr dem. Emelie fortæller, at hun for eksempel er meget glad og taknemmelig for at hun, i tre år i træk, har fået prisen ”Legal Awards” både inden for copyrights og trademarks.

For Nele handler det også mod, ved ikke at holde sig tilbage på grund af frygt for den pris det kan have, hvis man fejler. ”Hvis man står fast og tør at gå planken ud på det, man vil opnå - koste, hvad det vil - så lykkes det oftest – også uden, at man behøver at betale ret meget for det”.

Der er ingen tvivl om at advokatbranchen bliver både stærkere og mere nuanceret, når vi udnytter kvinders talenter fuldt ud. Vi hepper på mere ligestilling i advokatbranchen - vi både kan og vil gøre mere.

Originally published 08 March 2023

