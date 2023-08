Vietnam auf einen Blick

- Vietnam Basics

Im Jahr 2020 war Vietnam mitten in der COVID-19 Pandemie eines der wenigen Länder mit positivem BIP-Wachstum. Kürzlich hat Vietnams BIP-Wachstum nach dem "General Statistic Office (GSO)" 8,02% erreicht, was einen höheren Wert darstellt, als der des weltweiten Durschnitts von 3,2% und des Asien-Pazifik Durchschnitts von 4%. Mit Blick auf 2023 hat Vietnam BIP-Wachstum von 6,5% als Ziel. Unterdessen sagen internationale Finanzinstitutionen, wie ADB13, UOB, Standard Chartered, IMF, etc. ein Wachstum zwischen 6,3% - 7,2% voraus. Vietnam hat zudem die am schnellsten wachsende Mittelschicht der Region. Zur Mittelschicht zählen in Vietnam 13% der Gesamtbevölkerung und es wird erwartet, dass dieser Wert bis 2026 26% erreicht. Auch Vietnams superreiche Bevölkerung wächst so schnell wie nirgendwo sonst und es besteht kein Zweifel, dass sich dieser Anstieg nicht über die nächsten 10 Jahre fortsetzen wird.

Laut dem weltweit 130 Städte umfassenden "City Momentum Index 2020" Bericht sind die zwei größten Städte in Vietnam, Hanoi und Ho Chi Minh City, in den Top-10 der dynamischsten Städte aufgelistet, was auf ihre niedrigen Lebenserhaltungskosten, die schnellen Expansion des Verbrauchermarkts, den starken Bevölkerungswachstums und dem Wandel hin Bedingungen zu schaffen, die bedeutende Mengen an ausländischen Direktinvestitionen anziehen (FDI), zurückzuführen ist.

Die Umsetzung des EU-Vietnam Freihandelsabkommens (EVFTA) regte ein Wachstum im bilateralen Handel zwischen der EU und Vietnam an, so erreichte der beiderseitige Handelsumsatz innerhalb der ersten vier Monate nach dem Start (August-November 2020) 17,8 Milliarden USD. Dies stellt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Anstieg von 2,9 Prozent dar.

- Nützliche Informationen zu Aufsichtsbehörden

Zur Information sind das politische System und die relevanten zuständigen Behörden im Folgenden aufgeführt:

- Geschäftsknigge

Solange Online-Kommunikation nicht die einzige Option darstellt (beispielsweise aufgrund eines Lockdowns, ausgerufen durch die Regierung wegen der Covid-19 Pandemie), bevorzugen die Vietnamesen Unterhaltungen persönlich zu führen. Trotz der Tatsache, dass Englischkenntnisse immer üblicher werden, empfehlen wir, wenn immer möglich, einen Dolmetscher mitzubringen. Idealerweise sollten sie einige wenige grundsätzliche vietnamesische Wörter lernen, um ihren Respekt für die Sprache sowie ihren Wunsch Geschäfte abzuschließen zu zeigen. Daher sollte ihre Visitenkarte sowohl auf Englisch als auch auf vietnamesisch verfasst sein. Nutze Sie beide Hände, um Visitenkarten auszutauschen oder anzunehmen.

In Vietnam sind Seniorität und Hierarchie sehr wichtig. Wenn Sie einen älteren männlichen Kollegen ansprechen, benutzen sie "Ahn" vor dem Vornamen. Wenn sie mit einer älteren Frau arbeiten, sprechen Sie sie mit ihrem Vornamen und dem Buchstaben "Chi" an. Schütteln sie immer die Hand der Person zuerst, die die höchste Autorität hat und geben sie ihr Visitenkarten oder wichtige Dokumente.

Vietnamesische Namen haben die folgende Reihenfolge: Familienname, zweiter Vorname, erster Vorname. Manche Menschen haben viele Mittelnamen, wiederum andere nicht. Die Menschen sprechen sich immer nur mit dem ersten Vornamen oder zweitem Vornamen an oder mit erstem und zweitem Vornamen an. (um sich von anderen mit dem gleichen ersten Vornamen abzuheben).

Es wird dringend Empfohlen alle Arbeitsunterlagen in vietnamesischer Übersetzung mitzubringen.

Vietnamesische Geschäftsleute reagieren eher auf Investoren, die ihnen über einen gemeinsamen Kontakt bekannt sind, als bei Kaltaquise.

Ein Ausländer muss ein Einreisevisum von der Immigrationsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit von Vietnam erhalten, um in das Land einreisen zu können. (Sowohl für die Erstausstellung, als auch für eine Erneuerung).

Visa sind elektronisch verfügbar. Das e-Visum-System in Vietnam wurde aktualisiert, wodurch Reisenden bei Reisen mit einer Länge von bis zu 30 Tagen und einmaliger Einreise ermöglicht wird das Visum online zu beantragen und zu erhalten. Nach Abschluss der Registrierung und Bezahlung der Gebühren dauert die Erteilung eines e-Visums drei Werktage. Staatsbürger der Länder Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden und Großbritannien können Visumsfrei für einen Aufenthalt von bis zu 15 Tagen einreisen.

Nichtsdestotrotz müssen Ausländer ein Visum für längere Aufenthalte (drei Monate) oder mehrfache Einreise beantragen, um in Vietnam arbeiten zu können oder sich eine längere Zeit aufenthalten zu können. Sollten solche Visa (wie jene für ausländische Arbeitnehmer oder andere) beantragt werden, wird empfohlen sich an das jeweilige vietnamesische Generalkonsulat oder die Botschaft zu wenden.

- Internationale Verträge: Das EVFTA, EVIPA und das CTPPP

Das EU-Vietnam Freihandelsabkommen (EVFTA), das umfassende und fortschrittliche Abkommen für transpazifische Partnerschaft (CTPPP) sowie das Investitionsschutzabkommen mit der Europäischen Union (EVIPA) wurden durch Vietnam in einem Zeitraum von lediglich drei Jahren (2018 bis 2020) unterzeichnet. Die Vereinbarungen mit der EU, dem weltweit stärksten Handelsraum, verdeutlichen Vietnams Stellung als potentielles Ziel für Global Player. Während Vietnam das einzige Land Südostasiens ist, dass erfolgreich ein Freihandelsabkommen mit der EU abgeschlossen hat, stellen Vietnam und Malaysia zusammen die Vertreter der Region im CTPPP dar. Durch das EVFTA ist beabsichtigt die bilateralen Handels- und Investitionsbeziehungen zu stärken und Vietnam im Wandel hin zu einer asiatischen Produktionsstätte zu unterstützen.

Im Dienstleistungsbereich hat Vietnam, neben der Liberalisierung zusätzlicher Teilsektoren durch das EVFTA für Dienstleistungen und Dienstleister, zusätzlich weitreichendere Verpflichtungen abgegeben als jene unter WTO-Abkommen, wodurch europäische Dienstleister den bestmöglichen Marktzugang in Sektoren und Teilsektoren, wie beispielsweise interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsleistungen, Pflegeleistungen, Leistungen durch Physiotherapeuten und Sanitäter, Verpackungsleistungen, Handelsmessen und Ausstellungsanbieter und Gebäudereinigungsleistungen, erhalten.

Des Weiteren wendet Vietnam in den Sektoren, für die spezifischen Verpflichtungen nach dem EVFTA gelten, keine Beschränkungen an bezüglich: (i) der erlaubten Anzahl Unternehmen die auf dem Markt agieren dürfen, (ii) dem Transaktionsvolumen, (iii) der Anzahl an Aktivitäten, (iv) des ausländischen Kapitalbeitrages, (v) der Rechtsform der Gesellschaft sowie (vi) der Anzahl an natürlichen beschäftigten Personen; außer dort, wo es bestimmte Vorbehalte gibt.

Im Warenhandel hat sich Vietnam dazu verpflichtet Einfuhrzölle in 48,5% der Zolltariflinien abzuschaffen, was 64,5% der gesamten EU-Exporte nach Vietnam ab dem 1. August 2020 entspricht.

Im öffentlichen Beschaffungswesen hat sich Vietnam dazu verpflichtet, Bieter aus der EU sowie inländische Bieter mit Investmentkapital aus der EU gleich vietnamesischen Bietern zu behandeln, wenn die Regierung Waren oder Dienstleistungen kauft, die im Wert einen bestimmten Schwellenwert überschreiten.

Anzumerken ist auch, dass die Investor-Staat Streitbeilegungsbestimmungen (ISDS) nach dem CTPPP und dem EVIPA eine wichtige Rolle für die Investitionsattraktivität spielt, nachdem es Investoren mit hoher Rechtssicherheit, Durchsetzbarkeit und Schutz ausstattet (8). Nach diesen Bestimmungen ist es für Investoren bei investitionsbezogenen Streitigkeiten möglich, Ansprüche im Gastland vor ein Schiedsgericht zu bringen. Die Schiedsgerichtsverfahren müssen aufgrund von Transparenz im Konfliktfall öffentlich gemacht werden. Das endgültige Urteil des Schiedsgerichts ist bindend, und ohne Überprüfung der Zulässigkeit durch örtliche Gerichte, durchsetzbar. Die Regierung hat diese Verpflichtung innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten des EVIPA umzusetzen.

- Kleine und mittelständische Unternehmen (SMEs) in Vietnam

Laut dem Ministerium für Planung und Investment hat Vietnam ungefähr 900 000 operierende Unternehmen, von denen 97 Prozent SMEs sind und diese 45 Prozent des nationalen BIPs sowie 31 Prozent der gesamten Steuereinnahmen ausmachen. Insgesamt beschäftigen diese Unternehmen über fünf Millionen Arbeiter

SMEs umfassen Kleinstunternehmen, kleine Unternehmen und mittelständische Unternehmen gemäß Artikel 6 des Dekrets Nr. 39/2018/ND-CP. Die Einstufung von SMEs erfolgt gemäß Dekret nach zwei verschiedenen Kriterien: (1) Dem Sektor, in dem das Unternehmen tätig ist und (2) der durchschnittlichen Anzahl an Angestellten, dem jährlichen Umsatz und dem Gesamtinvestitionskapital:

Um als Kleinst-, kleines oder mittelständisches Unternehmen eingestuft zu werden, muss dieses zwei der oben genannten Bedingungen erfüllen, zum Beispiel (1) die durchschnittliche Anzahl an sozialversicherungspflichtigen Angestellten und (2) die Größe des Jahresumsatzes oder des Gesamtinvestitionskapitals in ihrem Projekt. Falls ein Unternehmen nicht zwei der Kriterien erfüllt, kann auch die örtliche Behörde unter Bezugnahme verschiedener Faktoren, wie dem kumulierten Umsatz der letzten fünf Jahre, über den Status entscheiden

Was sind die üblichsten SME Typen? (Kleinst, kleine oder mittelständische)

Kleine und Kleinstunternehmen (sowohl mit inländischer und ausländischer Beteiligung) machen einen sehr großen Teil der SMEs in Vietnam aus, während mittelständische Unternehmen nur einen Anteil von 1,6 Prozent der SMEs haben.

In welchen Sektoren agieren SMEs?

Die meisten SMEs sind im Handels-, Dienstleistungs- und Industriesektor tätig, insbesondere im traditionellen Handwerk, der Verwertung und Produktion von Rohstoffen, wie beispielsweise Mineralien, Meeresfrüchte, Forstprodukte, Verarbeitung und Zusammenbau, Herstellen von Hightech Produkten (Maschinen, Elektronik, Chemikalien, Messgeräte, Motoren, etc.).

In den letzten Jahren hat sich der Trend verstärkt, innovative Geschäftsmodelle (in der Form von StartUps, die in Vietnam zu den SMEs zählen) zu entwickeln, insbesondere in Bereichen, wie dem Bauwesen, der Verarbeitung, der Fertigung, Automobilindustrie, Lufttransport sowie dem Finanz und Bankwesen. Derzeit gibt es über 3000 aktive innovative Start-Ups, wovon die meisten durch Start-Up Fonds aus Singapur und den USA finanziert sind.

Sind die SMEs in Vietnam bereit für die industrielle Revolution 4.0 ? (z.B. Technologisierung)

Aufgrund einer jungen und technologieaffinen Arbeiterschaft, der erhöhten Konnektivität und der Anwesenheit von vielen großen globalen Technologie Unternehmen, verbreitet sich die technologische Innovation und die Anpassung daran in Vietnam mit seinen SMEs sehr schnell.

Unterstützungsmechanismen für SMEs

Bezüglich der Unterstützung für SMEs enthält die OECD-Bibliothek aktualisierte Informationen und Studien zu SME- und Unternehmertumunterstützungsprogramme in Vietnam.

Bezüglich dem Zugang zu Krediten

Finanzinstitutionen in Vietnam beurteilen die Kreditwürdigkeit von Unternehmen auf der Grundlage von Kriterien, wie der Unternehmensgröße, Unternehmensalter, Unternehmensinhaber, Gesamtassets, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite. Für SMEs ist es herausfordernd diese Kriterien zu erfüllen. Eine von dem provinziellen Wettbewerbs Index im Jahr 2015 durchgeführte Umfrage zeigt, dass Finanzinstitutionen Kredite an SMEs aufgrund dem Mangel an Profitabilität und dem Mangel an verfügbaren Sicherheiten, wie Grundstücken, verweigert haben. Die vietnamesische Regierung hat durch Einrichten des "SME Development Fund" und des "Credit Guarantee Fund" Anstrengungen Unternommen den Zugang fuer SMEs zu Kredititen zu verbessern. Die OECD hat die folgenden Anforderungen des vietnamesischen "SME Development Funds" (SMEDF) angehoben: Den mangelnden Anreiz für Geschäftsbanken den SMEDF Kredit zu vergeben, die Schwierigkeiten der SMEs die Bedingungen des Kredits zu erfüllen, der schwierige Auswahlprozess, mangelnde Kenntnis der SMEs vom SMEDF (siehe unten, 7.7)

Für eine detaillierte Analyse der Herausforderungen, denen SMEs bezüglich dem Zugang zu Finanzierung (Kredite) gegenüberstehen, wird auf diesen Artikel veröffentlicht durch das MDPI und diesen Artikel veröffentlicht durch das "Asian Development Bank Institute". Diese Artikel enthalten Informationen bezüglich Finanzierung und Mentorenprogramme für SMEs.

