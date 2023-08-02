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20 июля 2023 г. в Беларуси был опубликован Закон №280-З «О применении специальных ограничительных мер» (далее - Закон), который вступит в силу уже 31 июля 2023 г.

Новый закон предусматривает возможность применения в отношении отдельных субъектов временных специальных ограничительных мер в целях защиты национальных интересов и безопасности Беларуси, ее суверенитета и территориальной целостности, политической и экономической стабильности, прав, свобод и законных интересов граждан и белорусских организаций путем.

Александр Корсак и Елизавета Тенюта подготовили краткий обзор Закона и дали свои рекомментации белорусскому и иностранному бизнесу.

Что Закон относит к специальным ограничительным мерам (ст. 6 Закона)?

1) Установление запретов или ограничений на:

ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь, а также транзит отдельных групп товаров, страной происхождения которых является «недружественное государство»;

импорт на территорию Республики Беларусь работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными компаниями и гражданами, резидентами «недружественных государств»;

вывоз за пределы Республики Беларусь отдельных групп товаров, работ (услуг), если конечным получателем является резидент «недружественного государства»;

совершение финансовых операций (операций с использованием денежных средств, ценных бумаг, электронных денег и др.);

2) Отсрочка исполнения обязательств (мораторий) в отношении «недружественных государств» и их резидентов и др.

3) Приостановление международного сотрудничества Республики Беларусь и (или) инициирование приостановления действия или прекращения международных договоров Республики Беларусь с «недружественным государством» и др.

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