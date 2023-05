ARTICLE

Check en pas uw interne meldingsregeling aan. Stel uw OR of PV in. En: voer een goed en vertrouwelijk gesprek met een externe vertrouwenspersoon ter ondersteuning van u en uw mensen in uw zakelijke omgeving. Uw bemensing is immers uw werkkapitaal. Wees zuinig daarmee. En tot slot: neem tijdig contact op met ons, Ten Holter Noordam advocaten.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt (artikel 27 lid 1 sub m) dat de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht heeft voor wijziging, vaststelling of intrekking van een klokkenluidersregeling. De WOR wordt gewijzigd, zodat ook een personeelsvertegenwoordiging (PV) een dergelijk instemmingsrecht heeft. Mocht u geen OR of PV hebben, heeft u de toestemming nodig van meer dan de helft van het personeel. Dat geldt niet als u verplicht bent tot het instellen van een OR (bij 50 of meer werknemers) of PV (bij 10 tot 50 werknemers op verzoek) en desondanks geen OR of PV is ingesteld. Dan kan niet worden volstaan met dergelijke vervangende instemming van de meerderheid van de werknemers. Dan ligt het alsnog instellen van een OR of een PV voor de hand.

