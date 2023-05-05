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- لا يمكن تسجيل فرع لشركة أجنبية في مصرالالتنفيذ العمل ذي الطبيعة التعاقدية ( وإذا كان عمل من أعمال البناء فلابد من موافقة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء) وفقًا لعقد مبرم مع أي كيان مصري سواء الحكومة المصرية أو القطاع العام أو الشركة الخاصة.

- على الرغم من أن الفرع يمكنه المشاركة في الأنشطة التجارية والمالية والصناعية والتعاقدية ، فإن الأنشطة التي سيقوم بها الفرع ستقتصر على تلك المنصوص عليها في العقد المبرم في مصر ، مما يعني أن الفرع يعامل كشركة مصرية في جميع الأمور. باستثناء حوكمة الشركات.

- يتعين على أي شركة أجنبية ، مهما كان شكلها القانوني ، والتي تمارس أي نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو تعاقد في مصر أن تسجل كفرع في السجل التجاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- يمكن للفرع القيام بأي شكل من أشكال النشاط القانوني في مصر والذي يتم تسجيله من أجله في السجل التجاري بشرط أن يكون لديه عقد موقع مع كيان مصري لتقديم الخدمات التي يشملها هذا النشاط.

يمكن إدارة الفرع من قبل مدير أجنبي، و يكون تحت السيطرة الكاملة للشركة الأم ، تخضع أنشطة المكاتب الفرعية للمراجعة من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح.

المستندات المطلوبة لتأسيس فرع شركة أجنبية في مصر :

التوكيل ( ويكون توكيل رسمي عام من الشركة الأجنبية الأم بالخارج ويكون منصوصاً فيه علي الحق في تأسيس الشكل القانوني المطلوب) طلب بإفتتاح فرع لشركة أجنبية في مصر . قرار من الشركة الأم الأجنبي بإفتتاح فرع للشركة في مصر . نسخة من النظام الأساسي للشركة الأم بالخارج والسجل التجاري للشركة الأم بالخارج (يتم ترجمتهما باللغة العربية) . قرار تعيين مدير لفرع الشركة الأجنبية في مصر .

(إذا كان أجنبي) يتم إستيفاء نموذج الإستعلام الأمني وتقديم صورة من جواز السفر .

(إذا كان مصري) يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية .

إستيفاء وتقديم نموذج الإستعلام الأمني للشركة الأم الأجنبية . إقرار من الشركة الأم بالخارج بأنه لم يسبق لها فتح فروع للشركة في مصر . يتم فتح حساب بنكي لفرع الشركة الأجنبية داخل مصر وإصدار شهادة بنكية بمبلغ يعادل 5000 جنية مصري (علي أن يتم تحويل ما يعادل ذلك المبلغ بالمصري من الخارج). عقد إيجار مثبت التاريخ ولا تقل المدة الإيجارية عن ثلاث سنوات . وجود عقد المقاولة أو عقد تقديم الإستشارات أو الإتفاقية المبرمة بين الشركة الأم بالخارج وأي جهة مصرية سواء كانت جهة حكومية أو غير حكومية ، ويكون مترجم باللغة العربية .

إذا كان التعاقد مع جهة حكومية يجب أن يكون العقد مختوماً بختم الجمهورية .

إذا كان التعاقد مع جهة غير حكومية يتم تقديم نسخة من السجل التجاري للشركة المتعاقد معها .

يجب أن تكون جميع المستندات الواردة من الخارج مترجمة باللغة العربية ، ويكون مصدقاً عليها من مكتب الخارجية بالبلد الأجنبي والموجود بها الشركة الأم الأجنبية ومصدقاً عليها من القنصلية المصرية أو السفارة المصرية بالخارج ، ويتم التصديق عليها من مكتب الخارجية في مصر .

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.