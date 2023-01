1. Wie beurteilen Sie die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung Vietnams? Gibt es neben der Produktion noch andere Branchen, in die es sich zu investieren lohnt oder die ein größeres Potenzial haben?

Die wirtschaftliche Leistung Vietnams ist beeindruckend. Im Jahr 2020, während große Weltwirtschaften unter der Covid-19-Pandemie litten, hatte Vietnam das höchste Wirtschaftswachstum in Südostasien, mehr als China, Singapur und Japan.

Im Jahr 2021, als die Covid-19 Pandemie fast ein ganzes Jahr lang zu landesweiten Einschränkungen und Ausgangssperren führte, verzeichnete das Land immer noch ein positives Wirtschaftswachstum von 2,68 %.

Branchen mit großem Potenzial: Wasser- und Abfallwirtschaft, Entwicklung nachhaltiger Energien (Biomasse, LNG, Offshore-Windkraft...), Verarbeitung von Agrarprodukten, Ausstattung für das Gesundheitswesen.

2. Wie hat Vietnam von der CPTPP und anderer wichtige Handelsabkommen profitiert? Welchen Unterschied wird das RCEP machen?

Die CPTPP und das EVFTA haben den Handel zwischen Vietnam und den Unterzeichnerländern billiger und effizienter gemacht, dank der reduzierten Zolltarife und vereinfachter Verwaltungsverfahren. Während der gravierendsten Zeit der Covid-19-Pandemie blieben Vietnams Exporte dank dieser Freihandelsabkommen hervorragend. Vietnam rechnet mit ähnlichen Vorteilen durch das RCEP. Darüber hinaus bringt das RCEP einen großen politischen Nutzen durch die Stärkung der Beziehungen zwischen Vietnam und anderen Ländern in der Region, was zu einer stabileren und vernetzten politischen Landschaft in der Region führen kann.

3. Als Vietnam im dritten Quartal des vergangenen Jahres in den Lockdown ging, kehrten einige Produktionen nach China zurück. War dies nur vorübergehend und ist die Verlagerung der Produktion aus China ein unumkehrbarer Trend?

Meiner Meinung nach ist die Verlagerung nur vorübergehend. In einer Lieferkette ist es für Unternehmen in der Regel kosteneffizienter, die Produktion zu verlagern, solange diese noch läuft, anstatt die Produktion aus irgendeinem Grund einzustellen. Daher ist es keine Überraschung, dass Unternehmen, als im letzten Jahr die Produktion in Vietnam aus Covid19-Schutzmaßnahmen eingestellt wurde, nach anderen Lösungen suchen mussten.

Ich denke, sobald sich China von der derzeitigen Covid-Situation erholt und eine für ausländische Investoren günstigere Politik betreibt, könnte sich der Trend umkehren.

4. Halten Sie die Struktur des Handels zwischen China und Vietnam für eher komplementär oder eher konkurrierend? Wie sehen Sie ihre Position in der globalen Lieferkette?

Ich denke, dass die Struktur des Handels zwischen China und Vietnam eher komplementär als konkurrierend ist. Beide Länder exportieren Produkte, die sie benötigen, aneinander. Als China letztes Jahr wegen Covid-19 seine Grenzen geschlossen hat, hat die globale Lieferkette stark gelitten. Ich denke, das reicht aus, um die Bedeutung Chinas in der globalen Lieferkette zu beschreiben. Wenn der Umzug von Unternehmen, die ihre Produktion von China nach Vietnam verlagern, weitergeht, wird Vietnam sehr bald ein wichtiger Akteur in der globalen Lieferkette sein.

5. Haben Sie in letzter Zeit einen starken Anstieg ausländischer Investitionen erlebt? Woher kommen sie hauptsächlich und in welche Branchen investieren sie?

Im Jahr 2021 erreichten die Zuflüsse von ausländischen Direktinvestitionen (FDI) nach Vietnam, trotz der komplizierten Entwicklung der Covid-19-Epidemie, 31,15 Milliarden USD, was einem Anstieg von 9,2 % gegenüber 2020 entspricht. Das Gesamtkapital ausländischer Investitionen, das in Vietnam bis zum 20. März 2022 registriert war, betrug 8,91 Milliarden US-Dollar.

Unter den 35 Ländern und Gebieten mit neu lizenzierten Investitionsprojekten in Vietnam in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 ist Dänemark der größte Investor mit 1,32 Milliarden USD, was 41,1% des Gesamtkapitals der neuen Registrierungen ausmacht; gefolgt von Singapur mit 626,6 Mio. USD, was 19,5% ausmacht; China mit 379,5 Mio. USD, was 11,8% ausmacht; Taiwan mit 219,9 Mio. USD, was 6,8% ausmacht; HongKong

Sonderverwaltungsregion (China) 191,7 Mio. USD, was 6% ausmacht.

Branchen: Verarbeitungs- und Fertigungsindustrie, Immobilien

6. Ist Vietnam bereit, die nächste Weltfabrik zu werden?

Ja. Vietnam verfügt jetzt über die personellen Kapazitäten, die Technologie, die staatliche Unterstützung und die ausländischen Investitionen, um die nächste Weltfabrik zu werden. Vietnam hat sich in den letzten 5 Jahren wirtschaftlich und politisch so schnell entwickelt, dass wir in den nächsten 5 Jahren vielleicht etwas erleben werden, was wir heute noch gar nicht absehen können.

