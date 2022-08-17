Преимущества релокации бизнеса в Кыргызстан:
- Дружеские отношения со всеми державами (Кыргызстан является государством-членом возглавляемого Россией ЕАЭС, СНГ, ВТО, ШОС, а также активно сотрудничает с ООН, ОБСЕ, ВОИС, АБР, ИБР, Всемирным банком, МВФ и другими международными организациями);
- Стратегическое географическое положение, дверь в Евразийский экономический союз
- Русский язык является официальным языком и считается неофициальным языком межнационального общения в Кыргызстане;
- Кыргызстан вошел в топ-20 стран-реформаторов в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2020, улучшив свои показатели в таких сферах, как производство электроэнергии, привлечение кредитования и уплата налогов;
- Низкая стоимость рабочей силы и коммунальных услуг (например, среднемесячная заработная плата составляет 230 долларов США);
- Специальный налоговый режим для ИТ-компаний;
- Присутствие международных банков развития в Кыргызстане (ЕБРР, АБР, МФК, ЕАБР);
- Безвизовый режим для 61 государства, включая освобождение от въездной регистрации для 92 государств.
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