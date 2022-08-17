Преимущества релокации бизнеса в Грузию:
- Стратегическое географическое положение (то есть дверь в Россию и Евразийский экономический союз, единый рынок с 183 миллиона потребителей, а также ворота в Китай и Среднюю Азию) и легкость путешествий в Европу и Восточную Азию с прямыми рейсами по основным направлениям;
- Грузинский язык является официальным языком в Грузии. Резиденты Грузии, старше 40 лет, хорошо владеют русским языком. Английский язык достаточно распространен среди населения всех возрастов;
- 27 июня 2014 года ЕС и Грузия подписали Соглашение об ассоциации, которое вступило в силу 1 июля 2016 года. Соглашение вводит преференциальный торговый режим – Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (DCFTA). Этот режим расширяет доступ к рынку между ЕС и Грузией за счет более согласованного регулирования;
- Низкие налоговые ставки и преференции, особенно в отношении корпоративного подоходного налога, что направлено на поддержку корпоративного роста;
- Низкая стоимость рабочей силы и коммунальных услуг;
- Гибкие правовые формы ведения бизнеса;
- Развитая и стабильная банковская система, передовая цифровая банковская инфраструктура, либеральный подход к иностранному капиталу и иностранной валюте, международно-ориентированные правила осуществления банковской деятельности;
- Визовая политика Грузии позволяет гражданам 98 стран въезжать, проживать, работать и учиться в Грузии в течение 1 полного года без необходимости получения визы или вида на жительство.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.