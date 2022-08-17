Преимущества релокации бизнеса в Азербайджан:

Быстрое учреждение предприятий;

Налоговые и таможенные льготы в определенных сферах;

Низкая стоимость рабочей силы;

Защита репатриации;

Свободная экономическая зона;

Технологические/промышленные парки;

Лицензирование бизнеса по принципу "одного окна";

Безвизовый режим для граждан России, Беларуси, Украины.

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики предусматривает создание компаний иностранными лицами в различных формах, однако наиболее часто выбираемыми иностранными компаниями формами являются следующие:

Общество с ограниченной ответственностью;

Филиал;

Представительство.

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