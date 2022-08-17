Преимущества релокации бизнеса в Азербайджан:
- Быстрое учреждение предприятий;
- Налоговые и таможенные льготы в определенных сферах;
- Низкая стоимость рабочей силы;
- Защита репатриации;
- Свободная экономическая зона;
- Технологические/промышленные парки;
- Лицензирование бизнеса по принципу "одного окна";
- Безвизовый режим для граждан России, Беларуси, Украины.
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики предусматривает создание компаний иностранными лицами в различных формах, однако наиболее часто выбираемыми иностранными компаниями формами являются следующие:
- Общество с ограниченной ответственностью;
- Филиал;
- Представительство.
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