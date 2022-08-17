Преимущества релокации бизнеса в Азербайджан:

  • Быстрое учреждение предприятий;
  • Налоговые и таможенные льготы в определенных сферах;
  • Низкая стоимость рабочей силы;
  • Защита репатриации;
  • Свободная экономическая зона;
  • Технологические/промышленные парки;
  • Лицензирование бизнеса по принципу "одного окна";
  • Безвизовый режим для граждан России, Беларуси, Украины.

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики предусматривает создание компаний иностранными лицами в различных формах, однако наиболее часто выбираемыми иностранными компаниями формами являются следующие:

  • Общество с ограниченной ответственностью;
  • Филиал;
  • Представительство.

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