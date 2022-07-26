В период беспрецедентной геополитической турбулентности и связанных с ней финансовых и логистических сложностей, многие предприниматели задумываются о релокации бизнеса в более стабильные в политическом и экономическом отношении юрисдикции. Альтернативой странам Европейского союза и оффшорам могут стать быстро развивающиеся государства – Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан.
Эти государства отличает географическая близость к России, налаженные экономические и культурные связи, относительно невысокая стоимость и простота учреждения бизнеса, налоговые льготы и специальные льготные режимы, в частности, для IT бизнеса.
В статьях настоящего сборника, подготовленных экспертами международной юридической фирмы GRATA International, освещены наиболее актуальные для инвесторов вопросы при принятии решения о релокации действующего и/или учреждении нового бизнеса:
- оптимальные организационные формы ведения бизнеса;
- процедура учреждения компании;
- налоги;
- трудовые и миграционные вопросы;
- открытие счетов и валютное регулирование.
Мы будем рады ответить на ваши дополнительные вопросы и оказать практическое содействие в организации бизнеса в любой из юрисдикций, рассмотренных в настоящем сборнике статей.
С уважением,
Команда GRATA International
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