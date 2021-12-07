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Юридический аудит - очень важная операция, которую покупатель должен провести перед заключением сделки слияния и поглощения (СиП). В сделке СиП юридический аудит позволяет покупателю получить четкую информацию о юридических аспектах бизнеса целевого объекта, таких как: корпоративная структура, контракты, активы, права интеллектуальной собственности, судебные разбирательства, трудовые вопросы. Другими словами, проводя юридический аудит, покупатель получает полное представление о приобретаемом бизнесе. Такой аудит защищает покупателя от потенциальных юридических рисков, которые могут возникнуть при заключении сделки СиП.

Как правило, процесс юридического аудита начинается с подписания сторонами потенциальной сделки Письма о намерении (ПОН).

Процесс аудита состоит из нескольких этапов:

формирование членов группы, ответственной за процесс;

подготовка перечня вопросов;

сбор информации/документов через комнату данных;

просмотр и анализ загруженных документов; и

подготовка отчета по аудиту.

Обычно отчет по аудиту не дает исчерпывающих рекомендаций по каким-либо конкретным юридическим вопросам. Вместо этого он освещает вопросы, которые юрисконсульт считает существенными или значимыми в отношении предлагаемой сделки в целом на основании предоставленных документов/информации, ответов и комнат данных в соответствии с уровнем существенности, указанным в объем работ юрисконсульта. Это означает, что отчет не включает подробные описания или выводы по каждому документу, если это явно не указано в объеме работ юрисконсульта. В целом отчет по аудиту охватывает следующие вопросы:

1. Корпоративное право

В данном разделе отчета разъясняются в основном следующие вопросы:

проверка соответствия юридической структуры целевого объекта предоставленной этим объектом структурной схеме по имеющимся данным (

prima facie)

путем проверки реестров акционеров целевого объекта и анализа последних выписок из государственного реестра;

определение и составление перечня официальных директоров и должностных лиц целевого объекта (если и в той мере, в какой это применимо) путем анализа последней выписки из соответствующего государственного реестра;

рассмотрение устава/положений компании, всех решений/протоколов правления за прошлые годы и всех решений/протоколов собраний акционеров за прошлые годы;

рассмотрение учредительных документов целевого объекта на предмет залога долей в его капитале.

В частности, необходимо проверить, соблюдал ли объект корпоративные правила при заключении сделок с аффилированными лицами. Следует отметить, что статья 49-1 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики регулирует правила заключения договоров между аффилированными лицами. Если стоимость договора, заключенного между аффилированными лицами, составляет 5 % активов компании или более, договор должен быть одобрен простым большинством голосов общего собрания акционеров и заключением независимого аудитора.

Договор с аффилированными лицами должен быть одобрен общим собранием акционеров, советом директоров или исполнительным органом, если стоимость договора составляет менее 5 % от активов компании. Несоблюдение данных формальностей при заключении сделок с аффилированными лицами может привести к аннулированию договора в будущем.

В данном разделе также проверяется, является ли какая-либо сделка, проведенная целевым объектом, «сделкой особого значения». Согласно статье 87.10 Гражданского кодекса, сделка в размере более 50 % стоимости чистых активов компании считается сделкой особого значения. Такая сделка должна быть одобрена общим собранием акционеров.

2. Существенные договоры.

Одним из наиболее важных компонентов отчета по юридическому аудиту является рассмотрение всех существенных договоров целевого объекта. Существенность договора (включая порог существенности) обычно определяется клиентом в зависимости от размера сделки. В данном разделе существенные договоры проверяют на предмет их соответствия Законам Азербайджанской Республики. В частности, анализ существенных договоров направлен на определение условий, касающихся вопросов смены контроля, продолжительности, прекращения, обязательств по минимальному объему, исключительности (включая применение после расторжения и оговорки об отсутствии конкуренции), переуступки, субподряда и ценообразования (включая скидки и субсидии). В данном разделе отчета рассматриваются следующие категории договоров:

договоры гарантии, займа, поручительства, залога, ипотеки;

договоры с клиентами и поставщиками;

договоры аренды (включая финансовую и операционную аренду);

соглашения о возмещении убытков;

дистрибьюторские, страховые, посреднические и рекламные соглашения;

договоры о предоставлении персонала;

лицензионные соглашения;

договоры франчайзинга;

соглашения о запрете конкуренции.

3. Недвижимость.

Целью данного раздела является определение и составление перечня недвижимости, принадлежащей целевому объекту/используемой целевым объектом (если таковая имеется), в целях установления прав собственности и выявления обременений. В данном разделе рассматриваются договоры аренды (если таковые имеются), стороной которых является целевой объект, в целях установления ключевых положений и пунктов, таких как стороны, текущий срок плюс любые варианты продления для арендатора, арендная плата плюс любые механизмы корректировки арендной платы, использование в рамках договора (ограничения), субаренда (возможности), переуступка или замена, гарантии и информация о наличии гибких положений в договорах аренды без дальнейшего анализа (поскольку это будет зависеть от бизнес-планов возможных новых владельцев).

В частности, договоры по недвижимому имуществу проверяются на предмет их заключения в соответствии с установленными законодательством формальностями. Согласно Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики (статья 144), договоры о передаче недвижимого имущества (в том числе договоры аренды) должны быть нотариально удостоверены. Это правило распространяется и на отдельные виды движимого имущества, подлежащие обязательной государственной регистрации. На практике некоторые компании игнорируют это требование. Несоблюдение данного требования может привести к спорам о действительности договоров в будущем. Законодательство также требует регистрации передачи недвижимого имущества и отдельных видов движимого имущества (например, транспортных средств, самолетов, экскаваторов, бульдозеров, кранов и т. п.) в соответствующих государственных органах.

4. Судебные разбирательства.

Раздел судебных разбирательств нацелен на выявление и составление перечня всех фактических или возможных судебных или арбитражных процессов, в которых целевой объект участвует или в которые он может быть вовлечен. Это может исключать случаи планового взыскания дебиторской задолженности по запросу клиента.

В разделе судебных разбирательств клиент также может установить порог существенности. Целью данного раздела является предоставление следующей информации (насколько это возможно): стороны, краткое описание конфликта (например, спор касательно аренды, обязательства по поставке, спор касательно интеллектуальной собственности, жалоба сотрудника и т. п.), основания конфликта (например, невыполнение или противоправное действие), сумма иска или иная цена вопроса, прогноз руководства относительно результата, резервы на балансе, покрывается ли вопрос страховкой, а также сведения о любых регрессных требованиях к третьим сторонам, за исключением страховщиков.

Обычно целевая компания загружает судебные решения в комнату данных для их рассмотрения и анализа юрисконсультом. Юрисконсульт также может изучить систему электронного суда, чтобы определить наличие каких-либо незавершенных/завершенных судебных процессов в отношении целевого объекта. Следует отметить, что решения местных судов общедоступны в базе данных электронного суда. Юрисконсульт может исследовать базу данных, введя ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) компании. Однако, следует учесть, что не все судебные решения доступны в базе данных. Кроме того, большинство судебных решений анонимны (то есть имена истца/ответчика исключены из судебных решений). Поэтому юрисконсульт может не иметь возможности выявления связанных с целевым объектом судебных решений определенных судов в базе данных электронного суда.

База данных электронного суда также предоставляет краткую информацию о незавершенных/завершенных судебных делах. Краткая информация в основном включает имена истца/ответчика, предмет иска и статус слушания дела. Юрисконсульт может изучить базу данных, введя ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) компании, чтобы получить краткую информацию (если таковая имеется) о судебных процессах, связанных с целевым объектом.

5. Трудовое право.

Вопросы, рассматриваемые при аудите в трудовой сфере, могут существенно повлиять на бизнес-сделку, поскольку в процессе СиП покупатель приобретает также человеческий капитал целевой компании. Человеческий капитал считается нематериальным активом компании. Кроме того, проблемы и споры в трудовой сфере могут стоить очень дорого. Таким образом, перед сделкой СиП юрист по трудовым вопросам должен оценить потенциальные административные и уголовные риски целевой компании. Поэтому покупателю важно рассмотреть все файлы и документы, связанные с трудоустройством.

Перед поглощением, покупатель должен удостовериться, предъявлялись ли к продавцу какие-либо претензии и были ли они разрешены. Если они не были разрешены, то как это может повлиять на поглощение? Это одна из тем, обсуждаемых в ходе юридического аудита. Некоторые компании, конечно, могут выбрать другие приоритеты или дополнительные направления. Основные положения при проведении аудита в трудовой сфере:

(а) Соответствие трудовых договоров требованиям Трудового кодекса

В ходе юридического аудита рассматриваются трудовые договоры, изменения в трудовых договорах и другие сопутствующие документы. Юристы по трудовым вопросам проверяют, соответствует ли содержание трудовых договоров требованиям статьи 43.2 Трудового кодекса. Статья 43.2 Трудового кодекса содержит перечень сведений, подлежащих включению в трудовой договор. Отсутствие каких-либо данных, указанных в статье 43.2, может привести к признанию договоров недействительными. Дополнительно следует проверить, совпадает ли информация, указанная в трудовом договоре, с информацией, опубликованной на портале e-gov.az. Иногда на практике наблюдается, что компании вносят изменения в трудовые договоры, однако, не регистрируют такие изменения на портале e-gov.az. Подобные бездействия могут стать головной болью нового владельца, поскольку изменения в трудовые договоры вступают в законную силу после их соответствующей регистрации на портале e-gov.az. Чтобы предотвратить неблагоприятные исходы, покупатель должен уделить таким вопросам пристальное внимание.

(б) Классификация работника как индивидуального предпринимателя

Правило, регулирующее вопросы ошибочной классификации, совсем недавно нашло отражение в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, вступившем в силу 8 мая 2021 года. Для проведения аудита ошибочной классификации покупателю необходимо получить перечень работников и индивидуальных предпринимателей целевой компании вместе с соответствующими договорами. После этого необходимо оценить, подпадают ли индивидуальные предприниматели под требования статьи 7.2-3 Трудового кодекса. В случае обнаружения ошибочной классификации работника как индивидуального предпринимателя следует оценить размер штрафов.

(в) Оплата отпуска

В процессе слияния и поглощения следует также проверять оплату отпуска. В соответствии с требованиями Трудового кодекса при расторжении трудового договора с работником ему выплачивается выходное пособие, включая компенсацию за неиспользованный отпуск. Невыплата компенсации за неиспользованный отпуск или неправильная калькуляция отпускных может повлечь административные штрафы. Таким образом, важно знать, производятся ли обязательные платежи работникам или нет.

(г) Планы компенсаций и льгот для работников

Любой аудит должен включать детальный анализ планов компенсаций и поощрений/бонусов целевой компании. Особенно покупателю следует обратить внимание на то, выполнил ли продавец свои обязательства по этим планам. Последнее, но не менее важное: новый владелец должен обратить внимание на то, включают ли такие планы какие-либо обязательства по выходным выплатам.

(д) Охрана труда

Покупатель должен убедиться, что все существующие политики целевой компании в отношении охраны труда и техники безопасности соответствуют требованиям местного законодательства и требованиям, связанным с охраной труда и техникой безопасности. В противном случае к новому владельцу могут быть применены административные и уголовные санкции.

(е) Иммиграционные вопросы

Смена владельца может повлиять на иностранных работников. Работникам могут потребоваться новые разрешения на работу и/или временное проживание. Таким образом, покупатель должен оценить количество иностранных работников, занимаемые ими должности и тип документов, на основании которых они пребывают в стране. Если после корпоративной сделки иностранные работники будут работать на основании старых иммиграционных документов, могут быть наложены административные санкции по причинам их не возобновления /аннулирования.

(ж) Юридические вопросы увольнения/перевода работников

Ключевым вопросом, который следует учитывать при любой сделке СиП, является статус работников и соблюдение процедурных требований.

Согласно местному законодательству, в случае смены владельца предприятия новый владелец оставляет трудовые договоры, заключенные между бывшим владельцем и работниками, в силе. Применяется исключение из общего правила. В соответствии с Трудовым кодексом новый приобретатель бизнеса может расторгнуть трудовые договоры с работниками в соответствии со статьями 70, 73 и 75. В свете статьи 63.2 Трудового кодекса новый владелец также может расторгнуть трудовые договоры с работниками, занимающими руководящие должности, например, заместителями директора, главным бухгалтером и руководителями других подразделений. Местный Закон также позволяет изменять условия договоров с вышеупомянутыми работниками в соответствии со статьей 56 Трудового кодекса.

Хотя расторжение договора может показаться простым в отношении работников, отвечающих установленным требованиям, в отношении защищенных работников все может оказаться сложнее. Трудовой кодекс предусматривает перечень работников, с которыми трудовой договор не может быть расторгнут по иным причинам, кроме как истечение срока договора или ликвидация предприятия (не распространяется на сделку СиП). Поэтому с точки зрения компании приобретателя рекомендуется запросить и проанализировать личные дела работников «под вопросом», в целях принятия решения об увольнении или продолжения сотрудничества. В случае принятия решения об увольнении определить, на каком основании можно прекратить трудовые отношения.

Еще один вопрос, который может потребовать внимания в ходе сделки СиП: нужно ли и как переводить работников целевого предприятия новому владельцу. В некоторых юрисдикциях перевод сотрудников разрешен законом, тогда как в Азербайджане концепция «перевода работников» в рамках местного законодательства отсутствует.

(з) Трудовые споры

Следует рассмотреть существующие претензии работников компании-продавца к целевой компании. Это может включать не только текущие судебные разбирательства, но и случаи направления работниками писем с жалобами в Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, Государственное агентство занятости и т. д. Новый приобретатель бизнеса должен быть осведомлен о любых текущих, незавершенных или будущих судебных процессах, касающихся незаконного увольнения и прочих вопросов.

В зависимости от характера и масштабов бизнеса целевого объекта в отчет по юридическому аудиту могут быть включены дополнительные разделы, такие как нормативные, антимонопольные вопросы и др. Отчет по аудиту также содержит раздел «исполнительное резюме», в котором приводится обзор основных выводов аудита, проведенного в отношении целевого объекта. В данном разделе перечисляются и кратко описываются основные проблемы с соответствующим уровнем риска. Юрисконсульт также дает рекомендации по решению данных проблем.

Новому приобретателю бизнеса не следует недооценивать необходимость проведения юридического аудита. Юридический аудит играет существенную роль при принятии решения о поглощении другого бизнеса или слиянии с ним. Результаты аудита могут повлиять на стоимость и условия приобретения.

Автор: Шабнам Садигова, Старший юрист

Роял Ибрагимли, Юрист

GRATA International Azerbaijan

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.