Во многих странах предусмотрена возможность редомициляции юридического лица, то есть его перевода из одной юрисдикции в другую. Такая процедура позволяет обеспечить непрерывность деятельности компании, которая желает продолжить свое развитие в другом государстве по правовым, экономическим или иным причинам. При редомициляции отсутствует необходимость ликвидации компании в стране ее первоначальной регистрации, что позволяет ей не терять свои активы, корпоративную структуру и не прекращать существующие обязательства. Важно, что для целей реализации редомициляции, такая процедура должна быть разрешена законодательством как "страны-донора", так и "страны-реципиента".
В общем законодательстве Казахстана возможность редомициляции отсутствует. В связи с этим, нельзя напрямую перевести компанию, например, из зарубежной юрисдикции в общую юрисдикцию законодательства Казахстана, и наоборот.
Однако Международный Финансовый Центр «Астана» (далее – «МФЦА») позволяет осуществить редомициляцию в юрисдикцию иностранного государства. Это открывает возможность редомициляции обычной казахстанской компании в зарубежную юрисдикцию двумя этапами:
1.присоединение компании, зарегистрированной по праву Республики Казахстан, к компании, зарегистрированной в МФЦА;
2.редомициляция компании, зарегистрированной в МФЦА, в иностранное государство.
Вкратце, данные этапы выглядят следующим образом.
Этап 1. Присоединение компании, зарегистрированной по праву Республики Казахстан, к компании в МФЦА
Законодательство Казахстана и акты МФЦА напрямую не регулируют процедуру перехода компании, созданной в рамках общей юрисдикции Казахстана (далее – «Казахстанская компания»), в юрисдикцию МФЦА.
В то же время Часть 9 Положения МФЦА о компаниях (Compromises and Arrangements) устанавливает возможность получения специализированной санкции Суда МФЦА на осуществление в отдельных случаях реорганизации компании МФЦА для целей компромисса при споре с акционерами или кредиторами. При этом под реорганизацией может, в числе прочего, рассматриваться присоединение к компании МФЦА любой другой компании, включая компании, зарегистрированные за пределами МФЦА.
Таким образом, компания, зарегистрированная в МФЦА (далее – «Компания МФЦА»), может подать заявление в Суд МФЦА о санкционировании ее объединения (присоединения) с казахстанской компанией. Если Суд МФЦА приходит к мнению о том, что такое санкционирование будет целесообразным для такого компромисса, он может вынести соответствующее решение. При этом на территории Казахстана такое решение исполняется как любое решение казахстанского суда. Мы уже сталкивались с подобными вопросами на практике и можем подтвердить работоспособность подобного подхода.
При этом перед реализацией процедуры присоединения необходимо предварительно проверить отсутствие ограничений к присоединению, получить необходимые согласия, а также проверить возможные последствия присоединения как для Казахстанской компании, так и для Компании МФЦА.
После присоединения казахстанской компании к компании МФЦА, последняя становится полноценным правопреемником такой казахстанской компании, поскольку присоединение происходит согласно нормам казахстанского законодательства о присоединении юридических лиц.
Этап 2. Редомициляция Компании МФЦА в иностранное государство.
Процедура редомициляции, или как указано в актах МФЦА, "переноса регистрации" (transfer of incorporation), из МФЦА в зарубежную юрисдикцию предусмотрена частью 13 Положения МФЦА о компаниях и частью 5 Правил МФЦА о компаниях.
Как и при процедуре присоединения, перед проведением редомициляции необходимо осуществить предварительную проверку. В частности, необходимо:
- убедиться, что законодательство «страны-реципиента» предусматривает возможность принятия компании из другой юрисдикции в порядке редомициляции;
- проверить соответствие компании требованиям законодательства юрисдикции страны-реципиента;
- получить необходимые согласия соответствующих органов на редомициляцию (например, при необходимости, согласие Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг);
- проверить возможные последствия редомициляции.
В целях редомициляции Компания МФЦА подает регистратору МФЦА заявление с приложением документов, содержащих подтверждение по данным вопросам и отсутствие ограничений.
Кроме того, согласно требованиям Правил МФЦА о компаниях необходимо заблаговременно разместить объявление о планируемой редомициляции Компании МФЦА. Очевидно, что полный и детальный перечень шагов должен быть разработан с учетом требований законодательств обеих юрисдикций: МФЦА и принимающего государства.
Положение МФЦА о компаниях устанавливает, что Компания МФЦА прекращает быть компанией, зарегистрированной по праву МФЦА, и снимается с регистрации с момента предоставления регистратору свидетельства/документа о продолжении деятельности в зарубежной юрисдикции, выданной в порядке, установленном законодательством соответствующего иностранного государства.
Как было упомянуто выше, акты МФЦА предусматривают и обратную процедуру редомициляции зарубежной компании на территорию МФЦА. Насколько нам известно, практический кейс такой редомициляции в юрисдикцию МФЦА уже существует.
Таким образом, площадка МФЦА предоставляет своим участникам не только преимущества по налогообложению, послабления в части привлечения иностранных работников и иные преимущества, установленные законодательством, но и такую уникальную возможность, как выход в зарубежные юрисдикции без необходимости ликвидации и прекращения своих обязательств, которую раньше казахстанские компании не имели.
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