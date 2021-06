ARTICLE

Jednostavno pitanje → Da li BiH dozvoljava dvojno državljanstvo?

Jednostavan odgovor → Da

Ukoliko smatrate da ste itekako u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, te imate određene socijalno-pravne relacije, reagirajte na vrijeme i uživajte i stvarno pravo državljanina, bez obzira u kojem dijelu svijeta se nalazili.

1. OPĆENITO O DVOJNOM DRŽAVLJANSTVU U SVIJETU

Pojam višestrukog državljanstva je uvijek aktualna i zanimljiva tema, ponajviše iz razloga što je među u razvijenim ekonomijama svijeta popularno i preporučljivo imati „opciju B“ za svoje privatne i gospodarske aktivnosti. Većina osoba zakonski se smatra državljanima samo jedne države – međutim, zadnjih 20-tak godina svjedoci smo novih trendova po pitanju državljanstva.

Ljudima je u krvi da ne ovise o jednoj opciji, a pogotovo da ne potpadaju pod zakonsku regulativu jedne države, već da imaju različite alternative.

Posjedovanje dvostrukog pa i višestrukog državljanstvo nekada je bila neprihvatljiva situacija, jer se u vremenima kada su države imale velike vojne obveze i redovito bile u međusobnom sukobu - pretpostavljalo da osoba može imati odnos i odgovarajuću odanost samo jednoj državi. Također, sve do nekih početaka ovog stoljeća, velik broj država je smatralo dvostruko državljanstvo prijetnjom državnoj funkcionalnosti.

Liberalizacijom svjetskog tržišta i velikim migracijama koje su dovele i dovode do sklapanja internacionalnih brakova, to je se moralo promijeniti. Kao jedna od prekretnica po tom pitanju na tlu Europe ističe se Europska konvencija o državljanstvu iz 1997. godine.

2. STATUS BOSNE I HERCEGOVINE PO PITANJU DVOJNOG DRŽAVLJANSTVA

Polazište svih statusnih pitanja po pitanju državljanstva Bosne i Hercegovine je naravno Zakon o državljanstvu BiH.

Međutim, s nekoliko zemalja Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum odnosno ugovor kojim se regulira mogućnost da državljanin BiH ima i drugo državljanstvo.

Trenutno BiH ima potpisane ugovore s tri zemlje:

Republikom Hrvatskom Srbijom Švedskom

Često pitanje: Što ako imam državljanstvo zemlje sa kojom BiH nema bilateralni sporazum?

Bez obzira na nepostojanje bilateralnih sporazuma sa drugim zemljama, ukoliko uživate porijeklo iz Bosne i Hercegovine na osnovu roditelja, postoji velika mogućnost stjecanja državljanstva BiH i u takvim situacijama. Potrebno je pomno istražiti zakonske odredbe zemlje u kojoj imate trenutno posjedujete državljanstvo, te uvidjeti konkretnu osnovu po kojoj se može steći državljanstvo Bosne i Hercegovine (da li je to na osnovu jednog roditelja ili možda oba).

3. ŽELITE PROVJERITI DA LI IMATE ZAKONSKE PREDUVJETE ZA STJECANJE DRŽAVLJANSTVA BOSNE I HERCEGOVINE?

Svaka situacija glede mogućnosti stjecanja BiH državljanstva zahtjeva temeljitu analizu, stoga zainteresirane osobe uvijek upućujemo da nam se jave putem e-maila i detaljnije iznesu vlastite podatke kao i podatke svojih roditelja ili predaka (to su informacije mjesta rođenja roditelja, jesu li ranije i u kojem razdoblju imali reguliran boravak ili prebivalište na prostoru BiH i slično). Više na temu dvojnog državljanstva na primjeru Republike Hrvatske pisali smo u našem autorskom članku kojeg možete ovdje preuzeti.

U našem moralno-građanskom interesu je ponuditi vam besplatno izvršenje stručne procjene dobivanja državljanstva, i to tako što ćete u konačnici dobiti postotno iznesene šanse za upisom u Knjigu državljana Bosne i Hercegovine.

